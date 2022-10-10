Lá mơ lông - thần dược giúp trị tiêu chảy, đại tràng, khó tiêu và nhiều công dụng khác!

Tuy chỉ là loại rau dân dã, dễ mua ở đâu cũng có nhưng lại chính là một vị thuốc nam quen thuộc chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa. Uống nước lá mơ lông cũng là bài thuốc dân gian hiệu quả chữa được nhiều bệnh khác nhau.

Lá mơ lông hay còn được gọi là mơ tam thể, là một cây dạng dây leo, lá có nhiều lông mịn, có một mặt màu tím nhạt, một mặt màu xanh, thường được biết đến là một loại rau gia vị, được ăn kèm với nhiều loại thức ăn, đồng thời cũng có thể làm bánh, hoặc chế biến thành món ăn rất ngon miệng.

Thành phần dinh dưỡng của lá mơ lông rất đáng được lưu ý, nó chủ yếu là nước nhưng cũng có chứa khá nhiều canxi và beta-caroten. Cụ thể, trong 100gr lá mơ lông có: 86,1g nước, 27Kcal, 3,9g đạm, 2,9g chất đường bột, 5,1g chất xơ, 211mg canxi, 3g phốt pho, 75mg vitamin C và 330 µg beta-caroten.

Theo y học cổ truyền, lá mơ lông có vị đắng, tính mát; có công dụng thanh nhiệt, sát trùng, trừ phong hoạt huyết, tiêu thực đạo trệ, trừ thấp tiêu thũng, chỉ thống giải độc... Lá mơ lông thường được dùng để chữa các chứng đau bụng, kiết lỵ, phù thũng, đầy bụng, chậm tiêu, phong thấp, đau nhức, trẻ nhỏ suy dinh dưỡng , mụn nhọt mọc ở lưng, bạch đới,…

Theo khoa học hiện đại, lá mơ lông chứa tinh dầu, loại lá này dễ nhận biết với mùi hôi và hăng, do trong thành phần hóa học có chứa methyl mercaptan. Lá mơ có vị hơi đắng, mặn, mùi hôi, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, sát trùng. đồng thời, chất tinh dầu sulfur dimethyl disulphit có trong lá mơ lông mang tác dụng như một hoạt chất kháng sinh, chống viêm hiệu quả.

Uống nước lá mơ lông có tác dụng gì?

Dân gian còn gọi lá mơ lông và rau bình vị, tức là một loại rau rất tốt cho hệ tiêu hóa. Uống nước lá mơ lông là cách làm đơn giản để chữa một số những bệnh thường gặp sau đây:

1. Trị chứng sôi bụng, đầy bụng, khó tiêu

Do tỳ vị bị suy yếu nên khi ăn thức ăn vào thường hay sôi bụng ùng ục, bụng đầy chướng, khó tiêu hóa. Khi gặp các triệu chứng này, uống nước lá mơ lông sẽ cải thiện triệu chứng, giúp dễ tiêu hóa, nhẹ bụng. Cách làm như sau: Dùng 1 nắm lá mơ lông tươi, rửa sạch, để ráo rồi giã nát vắt lấy nước cốt uống. Dùng liền trong vài ba ngày sẽ có hiệu quả. Đơn giản hơn có thể ăn sống trực tiếp lá mơ trong bữa cơm hàng ngày.

Nước lá mơ lông trị chứng đầy bụng, sôi bụng!



2. Trị bệnh kiết lỵ

Chứng kiết lỵ thường có biểu hiện như: đau quặn bụng, đi tiêu phân lỏng, phân có máu và chất nhầy như nước mũi, có thể sốt nhẹ. Khi gặp trường hợp này thì dùng một nắm rau mơ tươi, một nắm lá phèn đen, đem rửa sạch, trần qua nước sôi, giã nát rồi vắt lấy nước cốt để uống. Ngày uống 2 lần thì sẽ thấy hiệu quả ngay.

Bạn cũng có thể làm cách khác là thái nhỏ lá mơ, giã nát rồi trộn với 1 quả trứng gà, sau đó bọc lá chuối nướng cho chín đều hoặc dùng chảo khô (không dùng dầu, mỡ) đun chín rồi ăn. Ăn ngày 2-3 lần, liên tục trong 3 ngày thì sẽ khỏi nhé.

Món trứng lá mơ trị bệnh kiết lỵ hiệu quả!

3. Uống nước lá mơ lông trị đau bụng

Đau bụng do tiêu hóa kém cũng là một trong những vấn đề thường gặp, bạn có thể lấy lá mơ rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước cốt uống. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể ăn sống trực tiếp nhé. Thực hiện liên tục trong nhiều ngày sẽ cải thiện được hệ tiêu hóa, giúp giảm hẳn các cơn đau bụng.

4. Uống nước lá mơ lông chữa tiêu chảy do nóng nhiệt

Chứng tiêu chảy do nóng nhiệt có biểu hiện khác nhau như: khát nước, nước tiểu vàng, phân lòng, mùi khó chịu, bụng quặn đau kèm đầy hơi, hậu môn nóng đỏ rát. Khi gặp trường hợp này, bạn dùng 16g lá rau mơ, 8g nụ sim, 50ml nước, đem tất cả đi sắc trong lửa nhỏ liu riu đến khi còn 200ml là được. Sau đó chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống liên tục trong 2-3 ngày sẽ thấy ngay hiệu quả tích cực nhé!

Bà đẻ uống nước lá mơ lông tươi, ăn lá mơ được không?

Một số phụ nữ sau sinh gặp các vấn đề về đường tiêu hóa như dạ dày, đại tràng, tiêu chảy, đau bụng… Nếu các mẹ không muốn sử dụng thuốc Tây y và muốn chọn một bài thuốc dân gian lành tính, không ảnh hưởng đến chất lượng sữa và em bé thì có thể áp dụng các bài thuốc từ lá mơ lông.

Thật vậy, các mẹ hoàn toàn có thể sử dụng các bài thuốc từ lá mơ lông tươi, uống nước lá mơ lông hay ăn sống lá mơ lông. Tuy nhiên, cần phải rửa sạch, đảm bảo lá sạch sẽ, an toàn và mẹ cần làm đúng cách thì mới có hiệu quả và hoàn toàn không gây hại gì cho em bé nhé.

Bà đẻ hoàn toàn có thể sử dụng lá mơ lông!

Mẹ bị tiêu chảy, đầy bụng, đại tràng có thể uống nước lá mơ lông hay là rang lá mơ lông với trứng gà hoặc hấp lá mơ lông chín rồi ăn đều có hiệu quả rất tốt. Mẹ không phải lo lắng gì khi áp dụng bài thuốc dân gian tuyệt vời này, nhưng mẹ nhớ chú ý liều lượng và không nên ăn liên tiếp trong nhiều ngày, nếu các chứng bệnh này không thuyên giảm thì mẹ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tìm nguyên nhân và có phương pháp điều trị thích hợp nhé.

Một số bài thuốc khác từ lá mơ lông

Bên cạnh 4 tác dụng quá quen thuộc ở trên, lá mơ lông còn được áp dụng trong nhiều bài thuốc hiệu quả khác như:

- Trị giun đũa: lấy 30-50g lá mơ tươi, rửa sạch, giã thật nát rồi vắt lấy nước cốt, thêm vào vài hạt muối để uống, hoặc ăn sống. Ăn liền trong 3 buổi sáng, lúc bụng đang đói thì giun sẽ ra hết.

- Giúp làm lành vết thương: Dùng một nắm lá mơ lông tươi rửa sạch rồi xay thật mịn và đắp vào vết thương.

- Trị giun kim: lá mơ lông tươi 30g rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt. Sau đó hòa nước cốt la mơ vào 50ml nước đun sôi để nguội còn hơi ấm một chút rồi bơm thụt vào hậu môn, giữ khoảng 2 phút. Thực hiện vào buổi tối từ lúc 19-20 giờ trước khi đi ngủ, giun kim sẽ bò ra. Đồng thời uống thêm nước cốt rau mơ tươi như để tăng cường hiệu quả.

Nước cốt lá mơ tươi giúp trị giun kim!

- Chữa cảm lạnh: Rất đơn giản chỉ cần lấy một nắm lá nhỏ lá mơ lông tươi hấp chín rồi ăn với một chút tỏi hoặc có thể rửa sạch rồi ăn sống rau mơ tươi.

- Chữa bệnh thấp khớp: lá mơ tươi 15-60g, đun sôi trong nước, gạn bỏ xác lá và uống nước, mỗi ngày uống một lần.

- Chống viêm loét dạ dày: Giã nát một nắm lá mơ lông tươi và vắt lấy một chén nước cốt sau đó thành chia 2-3 lần uống trong ngày.

- Uống nước lá mơ lông trị mụn, chữa ghẻ, phỏng, mụn nước ngoài da: lá mơ lông tươi rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt thật đặc rồi chấm vào các nốt ghẻ, phỏng.

- Chữa nấm da, chàm, zona: lấy toàn cây mơ lông tươi có thể cả dây và lá chừng một nắm tay sau đó đem rửa sạch, nghiền mịn, lấy nước đó bôi vào chỗ ngứa. Có thể uống để tăng cường hiệu quả.

- Chữa vết thương chảy máu: Lấy hạt cây mơ lông đem giã nát bọc vải dán vào vết thương cầm máu ngay.

Trên đây là những công dụng, bài thuốc đơn giản và hiệu quả từ việc uống nước lá mơ lông. Có thể nói, không chỉ là một loại nước dễ tìm, dễ làm, nước lá mơ lông còn là một bài thuốc dân gian với nhiều công dụng tuyệt vời. Hy vọng với những chia sẻ trên đây từ Phụ nữ và Gia đình, các chị em sẽ tìm được cách áp dụng bài thuốc này một cách hiệu quả nhé! Chúc các chị em luôn khỏe mạnh!