5 'trợ thủ đắc lực' của ung thư dạ dày tiềm ẩn trong thói quen ăn uống hàng ngày

Sống khỏe 30/12/2019 06:59

Hiện nay ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh có tốc độ phát triển nhanh nhất. Điều đáng nói là các "trợ thủ" của căn bệnh này đều xuất phát từ con đường ăn uống.

Theo QQ, mỗi năm có khoảng 670.000 người Trung Quốc mắc bệnh ung thư dạ dày, trong đó có khoảng 500.000 người tử vong. Ung thư dạ dày cũng là một trong những căn bệnh có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? QQ chỉ ra 5 thói quen ăn uống là "trợ thủ đắc lực" cho căn bệnh đáng sợ này.

Thường ăn ngoài và bị nhiễm vi khuẩn HP

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Vi khuẩn HP là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây bệnh ung thư dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Ung thư dạ dày và vi khuẩn HP có liên quan mật thiết với nhau. Có thể nói rằng vi khuẩn HP là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ung thư dạ dày. Một khi cơ thể bị vi khuẩn HP tấn công, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương. Thường xuyên ăn ngoài là điều kiện vô cùng thuận lợi để vi khuẩn HP xâm nhập. Đây là một trong những nguyên nhân chính và là “trợ thủ đắc lực” cho ung thư dạ dày phát triển.

Thích ăn mặn

Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen ăn mặn. Vậy nhưng đây lại là thói quen ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe con người. Những thực phẩm quá mặn không chỉ gây tổn thương huyết quản, khiến huyết áp tăng cao mà còn tạo nên những tổn thương nhất định cho niêm mạc dạ dày, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày.

Không tuân thủ quy luật ngày ăn ba bữa

Rất nhiều nhân viên văn phòng sống ở thành phố vì áp lực công việc quá lớn nên thường xuyên phải tăng ca, dẫn đến tình trạng ăn uống không khoa học. Nhiều người thường bỏ ăn sáng, ăn trưa không đúng giờ và ăn tối rất thịnh soạn. Thói quen này vô hình trung làm gia tăng nguy cơ mắc các loại bệnh về dạ dày thậm chí là ung thư dạ dày.

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Những thói quen ăn uống hàng ngày vô tình trở thành 'trợ thủ đắc lực' để ung thư dạ dày phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Thích ăn thịt đã qua chế biến

Lạp xưởng, xúc xích, thịt xông khói… là những loại thịt đã qua chế biến và là món ăn yêu thích của nhiều người. Vì rất tiện lợi và dễ sử dụng, đây là những món ăn không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, bạn cần chú ý rằng các loại thực phẩm này thường chứa nitrat, thường xuyên ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe dạ dày và làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày.

Hay ăn đồ ăn dư thừa

Thói quen có hại này thường gặp ở những người lớn tuổi. Những đồ ăn để qua đêm thường không tốt cho sức khỏe, thậm chí gây ung thư. Vì vậy bạn đừng nên đồ ăn qua đêm để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa ung thư.

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Từ khóa:   phòng ngừa ung thư vi khuẩn HP bệnh ung thư

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