Thời gian ngủ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bạn. Theo các bác sĩ, nếu đi ngủ vào 5 thời điểm dưới đây thì chẳng khác nào "tự sát mãn tính".
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Giấc ngủ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Trung bình một người dành khoảng 1/3 thời gian của cuộc đời để ngủ. Nếu ngủ đúng cách, đúng thời điểm sẽ rất tốt cho sức khỏe, giúp bạn sống trường thọ. Giấc ngủ chất lượng không những giúp cơ thể tái tạo năng lượng mà còn giúp phục hồi tâm sinh lý. Tuy nhiên, nếu thời gian ngủ không đúng chẳng khác nào hành động “tự sát mãn tính”.
Theo Sohu, có 5 thời điểm chúng ta không nên đi ngủ vì vô cùng có hại cho sức khỏe.
Đi ngủ sau khi tức giận
Người ta thường nói tức giận hại thân. Thường xuyên nổi giận sẽ gây nguy hại cho sức khỏe con người. Đặc biệt đi ngủ ngay sau khi vừa nổi giận sẽ không tốt cho cơ thể. Nhiều người có thói quen lấy chăn trùm kín đầu đi ngủ sau khi nổi nóng. Thói quen này không những gây hại cho hệ tiêu hóa và hệ hô hấp mà còn khiến chất lượng giấc ngủ không đạt được trạng thái tốt nhất. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến da, nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn.
Đi ngủ vào lúc 2 - 3 giờ sáng
Trong xã hội hiện đại, áp lực công việc rất lớn khiến nhiều người phải thường xuyên thức đêm làm việc. Bên cạnh đó cũng có một số người có thói quen chơi điện tử, lướt web khuya nên thường đi ngủ rất muộn. Đây được xem là một hành động “tự sát mãn tính”.
Như chúng ta đã biết, giấc ngủ buổi tối là thời điểm cơ thể tái tạo năng lượng. Nếu thức đêm, cơ thể không có thời gian để phục hồi. Điều này khiến những chất thải và độc tố tích lũy ngày một nhiều trong cơ thể, gây ra một số loại bệnh nguy hiểm.
Đi ngủ ngay sau khi vừa vận động mạnh
Vận động một cách khoa học sẽ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ. Thế nhưng đi ngủ ngay sau khi vận động mạnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến giấc ngủ. Vận động mạnh sẽ khiến cơ bắp khá mỏi, tim đập nhanh. Nếu đi ngủ lúc này, cơ thể sẽ mắc một số bệnh. Chính vì vậy trước khi đi ngủ chúng ta không nên vận động mạnh. Bạn thể đi bộ hoặc tập một vài động tác yoga đơn giản để ngủ ngon hơn.
Đi ngủ sau khi uống rượu
Nhiều người cho rằng rượu giúp dễ ngủ hơn nên thường uống một chút rượu trước khi lên giường. Thế nhưng nhanh ngủ thì nhanh tỉnh, chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Việc uống rượu rồi đi ngủ cộng thêm tư thế ngủ không đúng rất dễ ảnh hưởng đến hệ hô hấp và máu lên não chậm, dẫn đến chuyện phát sinh những sự việc ngoài ý muốn.
Đi ngủ sau khi ăn no
Thường thường sau khi ăn no chúng ta cảm thấy rất buồn ngủ. Tuy nhiên, thời điểm này bạn tuyệt đối không nên đi ngủ. Nếu không, hệ tiêu hóa sẽ phải nhận một áp lực khá lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu động ruột và tiêu hóa. Chính vì vậy, buổi tối bạn không nên ăn quá nhiều, đặc biệt là đừng ăn no trước khi đi ngủ.