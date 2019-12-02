Cách điều trị viêm họng hạt nhanh chóng, không cần dùng thuốc tây

Ngoài ra, làm việc trong môi trường ô nhiễm, tiếp xúc các hóa chất độc hại, khói thuốc lá, hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, rối loạn dạ dày, suy gan… cũng là những nguyên nhân gián tiếp gây ra bệnh viêm họng hạt. Cách điều trị viêm họng hạt sẽ tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh.

Viêm họng hạt là một bệnh mãn tính và phổ biến của đường hô hấp cấp trên. Tỷ lệ người mắc phải căn bệnh này khá cao khi thời tiết trở lạnh. Nguyên nhân là do viêm xoang mũi lâu ngày khiến dịch chảy từ các xoang xuống thành sau họng làm niêm mạc tại đây bị lớp chất nhầy bao phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập, khiến các mô lympho ở thành sau họng phải làm việc liên tục trong thời gian dài và phình to ra thành các hạt.

Sử dụng lá đu đủ là một trong những cách trị viêm họng hạt dân gian hiệu quả. Bởi theo nhiều nghiên cứu cho thấy, lá đu đủ chứa một lượng lớn các thành phần dưỡng chất như canxi, vitamin A, B, C, D, E tốt cho sức khỏe , tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, trong loại lá này có chứa một loại enzym có thể tiêu viêm, giảm sưng, dùng để chữa viêm họng hạt an toàn và nhanh chóng.

Bệnh nhân mắc viêm họng hạt sẽ có các biểu hiện điển hình như đau rát hoặc khô rát cổ họng, xuất hiện các mảng trắng hoặc xám, khó nuốt, sưng hạch bạch huyết, sốt, có cảm giác ớn lạnh, hơi thở có mùi, mệt mỏi, khó chịu… Để làm giảm nhanh những triệu chứng này, bạn hãy áp dụng một số mẹo trị viêm họng hạt sau đây:

Lá đu đủ trị viêm họng hạt hiệu quả

Bạn hãy lấy lá đu đủ đem đi hấp cách thủy với mật ong khoảng 20 phút, sau đó nghiền nát và uống. Vị ngọt của mật ong sẽ lấn át đi vị đắng của lá đu đủ giúp bạn dễ uống hơn. Mỗi ngày uống từ 2 - 3 lần, dùng liên tục trong 3 ngày bệnh sẽ khỏi.

Trị viêm họng hạt bằng mật ong

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, mật ong chứa thành phần chính là cacbonhydrat, vitamin, các khoáng chất, protein, canxi, magie… Vì thế khi sử dụng đều đặn sẽ giúp cho sức đề kháng của cơ thể được tăng cường. Để áp dụng chữa trị viêm họng hạt bằng mật ong bạn hãy kết hợp thêm tính năng chống oxy của gừng giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại ở trong vùng họng hiệu quả.

Bạn hãy rửa gừng tươi thật sạch, sau đó cắt thành những lát mỏng và nhỏ rồi cho vào hũ thủy tinh, thêm chút mật ong. Ngâm hỗn hợp này trong vài giờ, rồi lấy ra ngậm khoảng 10 phút và nuốt từ từ. Ngoài ra, bạn cũng có thể lấy hỗn hợp cho vào chén trà nóng để uống. Uống 2 – 3 lần/ngày để nhanh chóng làm giảm triệu chứng viêm họng.

Trị viêm họng hạt bằng lá trâm ổi

Theo Đông y, lá trâm ổi có vị đắng, hôi, tính mát, hơi có độc, có tác dụng hạ sốt, tiêu độc, tiêu sưng, cầm máu. Vì thế, bạn có thể sử dụng nguyên liệu này chữa trị viêm họng hạt cho bà bầu.

Lá trâm ổi trị viêm họng hạt cho bà bầu hiệu quả

Bạn hãy dùng 3-6 lá trâm ổi, rửa sạch, 1 lát gừng tươi, vài hạt muối rồi cho vào miệng nhai thật nhỏ, ngậm trong khoang miệng, nuốt từ từ từng chút một sao cho thời gian nhai, ngậm và nuốt hết thuốc trong vòng 15 - 30 phút. Đây là cách trị viêm họng hạt cho bà bầu vô cùng an toàn, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Trị viêm họng hạt bằng tỏi

Để trị viêm họng hạt cho trẻ nhỏ, các mẹ có thể dùng sữa tỏi nóng. Mẹ hãy dùng vài tép tỏi tươi bóc vỏ rồi đập dập rồi cho tỏi vào cốc sữa nóng hãm trong vòng 15 – 20 phút và cho con uống uống hết trong 1 lần. Mỗi ngày cho trẻ uống 2-3 cốc sữa pha tỏi sẽ giúp khắc phục nhanh các triệu chứng viêm họng hạt gây ra. Bên cạnh đó, mẹ cũng nên bổ sung thêm tỏi vào các món ăn hằng ngày để giúp tăng cường sức đề kháng ừa hỗ trợ điều trị bệnh viêm họng hạt và phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp hiệu quả.

Trị viêm họng hạt bằng rau diếp cá

Rau diếp cá trị viêm họng hạt rất hiệu quả, vì có thể giải độc, tiêu viêm, sát trùng, thoát mủ, thông tiểu tiện, kích thích tiêu hoá. Do đó, trị viêm họng hạt bằng nước ép rau diếp cá được nhiều người sử dụng.

Rau diếp cá có tác dụng trị viêm họng hạt rất tốt

Bạn hãy chuẩn bị 15 – 20 lá rau diếp cá, mang rửa sạch rồi cho vào máy sinh tố xay nhuyễn, sau đó chắt lấy nước uống. Uống nước ép này mỗi ngày 1 đến 2 lần sẽ giúp bạn hết ho, giảm sưng viêm, thông cổ, mát họng.

Trị viêm họng hạt bằng thuốc nam

Trong Đông y thường sử dụng các bài thuốc nam để trị viêm họng hạt, vì có ưu điểm không gây tác dụng phụ, an toàn tuyệt đối khi sử dụng, khi khỏi thì không bị tái phát lại. Tuy nhiên, thời gian điều trị kéo dài, thường mất khoảng 1-2 tháng. Do đó, trị viêm họng hạt bằng Đông y thì người bệnh cần phải kiên trì.

Bài thuốc nam thường hay sử dụng để trị viêm họng hạt nhất là dùng các nguyên tự nhiên như: Cây xạ đen 25g, Cây bạch hoa xà thiệt thảo 20g, Cây bán chi liên 10g, Củ mạch môn 25g, Cây bọ mắm 20g, Cam thảo 5g, Nước sạch 1,5 lít. Các vị thuốc đều được sao khô, sau đó đem rửa sạch rồi đun với 1,5 lít nước. Đun cạn còn 700ml chia 3 lần uống trong ngày. Sau khoảng 1 tháng bạn sẽ thấy niêm mạc họng hết sưng đỏ, không còn những mụn trắng li ti tức đã khỏi bệnh.



>>> Xem thêm:

- Mật ong chữa viêm họng khi kết hợp cùng quất, gừng và tỏi sẽ ra sao?

- Lá cây gì chữa viêm họng thì có hiệu quả tuyệt vời?

Điều trị viêm họng hạt bằng đốt điện

Đây cách điều trị viêm họng hạt hiện đại, sử dụng tia laser hoặc nhiệt để loại bỏ các hạt trong thành họng. Đốt viêm họng hạt bằng tia laser hoặc đốt bằng nhiệt điện sẽ có chi phí khác nhau. Tuy nhiên, cả 2 phương pháp này đều có ưu điểm là đơn giản và nhanh gọn, không cảm thấy đau. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp mà bệnh nhân nào cũng có thể áp dụng. Bởi khi đốt các hạt cao, dễ gây ra hiện tượng bỏng họng, lưỡi và các mô xung quanh, gây tổn thương vùng niêm mạc, dễ để lại sẹo. Thông thường, các vết sẹo này không thể phục hồi, theo người bệnh suốt đời. Hơn nữa khi có sẹo họng thì khả năng nhiễm trùng cao, khó điều trị và tốn kém. Vì vậy, tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ có những chỉ định điều trị phù hợp.

Chỉ nên đốt điện ở cơ sở y tế uy tín

Những bệnh nhân được chỉ định đốt họng hạt, sau khi thực hiện cần lưu ý một số điều sau:

+ Chế độ dinh dưỡng:

Bạn nên ăn các món ăn mềm, dạng lỏng như cháo, canh, súp, bên cạnh đó cần bổ sung thêm các vitamin, chất khoáng, protein… để cơ thể nhanh chóng phục hồi, tăng cường hệ miễn dịch. Tránh ăn các món cay nóng, chiên xào nhiều dầu mỡ, nhiều góc cạnh và đồ ngọt. Tuyệt đối không sử dụng các chất kích thích, đồ uống có cồn, có gas như thuốc lá, rượu bia, nước ngọt… Bởi những chất này khiến cho vết đốt lâu lành.

+ Về sinh hoạt

Bạn cần nghỉ ngơi hợp lý, không làm việc quá sức, ngủ đủ giấc, có chế độ tập luyện thân thể, để giúp cơ thể nâng cao hệ miễn dịch, nhanh hồi phục.

Lưu ý: Phương pháp đốt họng hạt thường được chỉ định bừa bãi tại các phòng khám tư không uy tín. Vì vậy để tránh xảy ra những tác dụng phụ không mong muốn cũng như tiền mất tật mang, bạn hãy đến những bệnh viện lớn để thực hiện.

Hy vọng với những thông tin trên đây phần nào đã giúp các bạn biết được cách điều trị viêm họng hạt và áp dụng cho hiệu quả, nhanh chóng chấm dứt triệu chứng khó chịu, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.