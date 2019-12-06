Kiên trì uống một ly nước mật ong mỗi ngày trong 1 tháng, cơ thể bạn sẽ thay đổi khó tin

Kiên trì uống một ly nước ấm pha mật ong mỗi ngày sau một tháng, bạn sẽ thấy những thay đổi đáng kinh ngạc với cơ thể.

Theo nghiên cứu, trong một thìa mật ong có chứa đến 64 calorie, giàu vitamin, enzyme, axit amin và khoáng chất như canxi, sắt, kali... mà lại không có chất béo và cholesterol. Uống nước mật ong đúng cách và đúng thời điểm sẽ đem lại vô số lợi ích.

Vitamin và khoáng chất trong mật ong giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus tấn công. Vì có rất nhiều chất có lợi cho cơ thể nên mật ong có khả năng tăng cường sức đề kháng, giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, mật ong còn ngăn ngừa bệnh cảm lạnh, cảm cúm, ho, sốt, dị ứng hay bệnh chuyển mùa.

2. Giảm đầy hơi, khó tiêu

Uống nước mật ong ấm sẽ giúp trung hòa khí gas trong cơ thể. Mật ong được xem là thực phẩm vô cùng có lợi cho hệ tiêu hóa.

Nếu thường bị chướng bụng, đầy hơi, bạn nên bổ sung ngay một cốc nước mật ong mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

3. Bảo vệ gan

Nước mật ong chứa nhiều khoáng chất và pectin rất tốt cho cơ thể. Duy trì thói quen uống nước mật ong mỗi ngày, gan sẽ được bảo vệ, duy trì chức năng hoạt động bình thường, làm giảm độc tố và quá trình chuyển hóa cũng được thực hiện trơn tru, thuận lợi hơn.

4. Nuôi dưỡng đường ruột

Trong mật ong chứa một lượng lớn fructose, dễ dàng được hấp thụ bởi ruột, làm cho đường ruột trở nên ẩm ướt, mịn màng. Thói quen uống nước mật ong mỗi ngày sau khi ngủ dậy sẽ giúp bạn giảm thiểu tình trạng táo bón.

5. Duy trì sức khỏe răng miệng

Uống nước mật ong giúp răng miệng thơm tho - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong được các chuyên gia sức khỏe gọi là chất diệt vi trùng tự nhiên. Uống nước mật ong mỗi ngày hoặc ngậm mật ong trong miệng không chỉ gây ức chế vi khuẩn một cách hiệu quả mà còn loại bỏ mùi hôi miệng.

6. Giúp da mịn màng

Trong mật ong có chứa chất chống oxy hóa và có tính kháng khuẩn cao nên uống nước mật ong mỗi ngày sẽ giúp cải thiện làn da hiệu quả. Mật ong còn có tác dụng thải độc cho da giúp da sáng mịn.

Ngoài ra, mật ong còn có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia nắng mặt trời, nguyên nhân khiến da bị lão hóa sớm.

7. Giảm cân, giữ dáng

Uống nước mật ong giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Đường trong mật ong không giống với các loại đường trong các thực phẩm khác nên mật ong không gây tăng cân. Uống nước mật ong có tác dụng hỗ trợ trao đổi chất trong cơ thể, giúp giảm cân hiệu quả.

8. Cải thiện giấc ngủ

Thói quen uống mật ong sẽ giúp cơ thể bảo toàn lượng glycogen, chất dẫn truyền giúp cơ thể dễ ngủ, ngủ sâu giấc và ngon hơn. Ngoài ra, mật ong còn giúp ổn định đường huyết.

Do đó, hãy chăm sóc sức khỏe bằng một ly nước mật ong mỗi ngày để nhận những lợi ích tuyệt vời cho cơ thể.

Những đối tượng không nên uống nước mật ong

Nước mật ong rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng nên uống. Những đối tượng không nên uống nước mật ong: Trẻ em dưới 1 tuổi, người bị bệnh tiểu đường, xơ gan, phụ nữ có thai, người vừa phẫu thuật, người rối loạn chức năng đường ruột và người dễ bị dị ứng.