Ngất ngây với tô bún ốc ‘đầy ú ụ’ có 1-0- 2 của gái trẻ, nhìn thôi đã thấy thơm 'nứt mũi', ‘ngon không lối thoát’

Về phần nguyên liệu, chúng ta chuẩn bị đầy đủ các thứ sau đây:

Mới đây, trên hội Yêu bếp, chị Tô Hưng Giang vừa chia sẻ công thức làm món "Bún ốc tóp mỡ" tại gia đình mình. Theo chị chia sẻ, món ăn này ngoài hàng quán làm không ngon và không hợp khẩu vị nên chị quyết định tự tay chế biến tại nhà. Với nguyên liệu dễ tìm mua, cách làm cũng không quá cầu kỳ, thoáng cái đã có ngay một bữa bún ốc chiêu đãi cả nhà. Hãy cùng bắt tay vào làm ngay món ăn này nha.

1-2kg ốc tuỳ theo số thành viên trong gia đình (có thể chọn các loại ốc như là ốc nhồi, ốc bươu, ốc mít, ốc vặn)

Giò tai

5 bìa đậu phụ

1kg bún

1 củ hành tây

Dấm bỗng: khoảng 300ml mọi người nêm nếm nếu muốn chua hơn thì cho thêm.

Hành phi

Tóp mỡ phi hành

Gia vị: Mắm tôm, bột canh, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm, sa tế,...

Rau sống ăn kèm: Hành lá, tía tô, xà lách, rau muống chẻ, giá đỗ, hoa chuối,...

Ngoài ra, nếu các bạn thích ăn mọc, sườn sụn, gạch cua...thì có thể cho thêm vào.

Các nguyên liệu cần có để làm món bún ốc - Ảnh: FBNV

Sau khi nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng thì cùng bắt tay vào nấu ngay thôi:

Bước 1: Xương ống mua về rửa sạch để loạI bỏ bụi bẩn. Sau đó, đun sôi nồi nước thả xương ống vào trần qua rồi đem rửa sạch lại một lần nữa. Bắc 1 nồi nước thêm nước khác khoảng 3,5 lít, rồi cho xương vào ninh để lấy nước. Các bạn sẽ cho vào nồi nước này 2 củ hành tím nướng, 2 thìa cà phê bột nêm, 2 thìa cà phê muối ăn.

Lưu ý: Lúc đầu để lửa to nhất, nước sôi thì hớt bọt để nồi nước dùng được trong hơn. Sau đó, hạ lửa nhỏ ninh nhừ. Để nước dùng được trong thì ninh lửa nhỏ và mở hé nắp vung, ninh đến khi ngửi thấy mùi thơm của thịt là được.

Để nước dùng được trong thì ninh xương với lửa nhỏ và mở hé nắp vung - Ảnh: Internet

Bước 2: Ốc mua về cũng rửa thật sạch, cho vào chậu nước vài quả ớt để ốc nhả nhớt và chất bẩn. Vớt ốc ra rửa, chà cho sạch hẳn. Sau đó, đổ ốc vào nồi, đổ nước xâm xấp, thêm vào 1 thìa cà phê muối, đợi nước sôi lấy đũa đảo đều, vảy ốc bung ra là ốc chín, không nên luộc lâu quá ốc sẽ bị dai.

Vớt ốc ra để nguội, lấy phần nước ốc trong để riêng trong bát. Ốc nguội mang ra khều lấy phần thịt. Ướp phần thịt ốc với 1 thìa cà phê bột nêm, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê hành tím băm nhuyễn. Ướp phần thịt ốc trong 30 phút, phi thơm hành tỏi, để lửa to cho ốc vào xào nhanh tay. Nếu có phần nước ốc tiết ra trong quá trình xào thì giữ lại và đổ ra hết một cái bát.

Ốc sau khi luộc chín để nguội rồi khều lấy phần thịt bên trong - Ảnh: Internet

Bước 3: Đậu phụ rửa qua nước, cắt miếng nhỏ đem rán vàng đều cho phồng lên, rán một mặt đợi chín vàng già mới lật rán mặt tiếp theo.

Bước 4: Các loại rau sống nhặt sạch, rửa sạch, ngâm nước muối loãng trừ tía tô và hành lá thái nhỏ để riêng, rau xà lách thái nhỏ lúc ăn cho dễ. Cà chua rửa sạch thái múi cau. Hành tím, tỏi băm nhỏ.

Bước 5: Nấu nồi nước dùng để chan bún ốc:

- Dùng nồi to đế dầy, cho chút dầu ăn vào, đợi dầu sôi cho một nửa hành, tỏi băm nhỏ phi vàng và thơm. Sau đó, đổ một nửa cà chua vào xào chín mềm thêm 1 thìa cà phê bột nêm đảo đều, trút hết phần nước xương vào nồi, thêm một phần nước luộc ốc và phần nước ốc tiết ra lúc xào ốc vào nồi.

- Hành tây rửa sạch, bổ làm đôi thả vào nồi nước dùng cho ngọt nước. Đợi nồi nước dùng sôi, cho vào 1 thìa canh đường, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh mắm tôm (nếu ăn được mắm tôm), giấm, cho nốt một nửa cà chua thái múi cau, nêm nếm gia vị cho vừa miệng, có vị ngọt và chua thanh của giấm.

- Đợi củ hành tây chín mềm thì vớt bỏ ra khỏi nồi. Muốn màu nước dùng đẹp có thể thêm vào 1-2 thìa canh dầu điều hoặc chút sa tế.

- Bật lửa to cho nồi nước dùng sôi lại, các bạn cho hết phần đậu rán vàng, thêm mọc, giò tai, đảo đều để lửa nhỏ nhất giữ nóng.

- Khi ăn trần bún vào bát, tiếp đến là ốc xào, rau tía tô, hành lá thái nhỏ, chan nước dùng kèm đậu phụ, mọc, giò tai, thả hành phi lên trên cùng tương ớt xào, tóp mỡ phi hành. Ăn kèm các loại rau sống đã chế biến ở trên.

Nồi nước dùng hấp dẫn để chan vào bún ốc mà chị Tô Hưng Giang chế biến - Ảnh: FBNV

Bên cạnh món bún, gia vị không thể thiếu được của món ăn này là món ớt chưng, thơm nức mũi:

- Luộc chín 10-15 quả ớt cay (không ăn được cay nhiều thì làm nửa ớt cay, nửa ớt sừng loại không cay trộn lẫn vào nhau), nếu muốn bỏ hạt đi bao tay vào tách hạt ra.

- Cho ớt luộc vào máy xay cùng hai thìa canh lạc rang chín vàng, 1 củ hành tím, 4-5 nhánh tỏi, xay thật nhuyễn.

- Tiếp tục băm nhỏ hai nhánh tỏi, 1 củ hành tím, đổ dầu ăn vào chảo (cho lượng dầu nhiều một chút, khoảng 4-5 thìa canh ăn phở) đợi dầu sôi thả hành tỏi phí thơm, đổ hết phần ớt xay vào chảo, thêm hai thìa canh đường cát trắng, 1 thìa cà phê bột canh, để lửa nhỏ đảo liên tục cho hỗn hợp quánh lại, dậy mùi thơm là được, không được để lửa to vì có đường dễ cháy.

Ăn bún ốc phải có một chút ớt cay cay, the the mới làm tăng thêm hương vị món ăn - Ảnh: FBNV

Thế là đã xong một nồi bún ốc cho một buổi chiều no nê rồi! Chị Tô Hưng Giang cũng bày ra công thức rất chi tiết cho các bà nội trợ làm theo. Thành phẩm sẽ vô cùng thơm ngon "nứt mũi", các mẹ nhớ chia sẻ thành phẩm cũng như công thức chế biến món ăn này tại gia đình của mình nhé!