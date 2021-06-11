Đầu tháng 'đổi gió' với loạt món chay ‘đẹp không thể tả’, ‘ngon không kể xiết’ nhận chục ngàn like của chị đẹp

Món ngon mỗi ngày 11/06/2021 12:29

Ngày nay, các món chay rất là phong phú, đa dạng đủ các thể loại để lựa chọn như: chiên, xào, luộc, hấp,... Món nào cũng vô cùng hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng.

Lâu lâu, đổi gió cho cả nhà một bữa chay thanh tịnh không chỉ giúp thay đổi khẩu vị, mà còn rất tốt cho sức khỏe. Chỉ từ các nguyên liệu chính như đậu hủ, mì căn, rau,... mà bạn đã có thể chế biến được vô vàn món chay ngon. Là một người yêu thích nấu nướng, mới đây, chị Trần Thị Hoa đã đăng tải hình ảnh loạt mâm cơm chay làm tại nhà lên hội Yêu Bếp để cùng chia sẻ trải nghiệm làm bếp với các bà nội trợ khác.

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Mâm cơm chay được chị trang trí bắt mắt, từng miếng cà rốt nhỏ cũng được cắt tỉa rất tỉ mỉ - Ảnh: FBNV 

Chị Hoa cho biết vào 2 ngày rằm và ngày mùng 1 hàng tháng, chị sẽ chuẩn bị những bữa cơm chay để trước là thắp hương mời người thân đã khuất sau là sẽ cùng gia đình thưởng thức. Bên cạnh đó, những thành viên trong gia đình cũng được dịp quây quần cùng nhau hàn huyên những câu chuyện vui xoay quanh cuộc sống.

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Mâm cơm chay nhà chị luôn tươm tất, đầy đủ các món canh, rau, chiên, luộc,... - Ảnh: FBNV 
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Canh chua chay cũng rất phổ biến trong bữa ăn chay của các gia đình - Ảnh: FBNV
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Các món ăn nhìn đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn - Ảnh: FBNV

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn chay rất có lợi cho sức khỏe. Chế độ ăn chay do sử dụng nhiều rau quả nên thường hàm chứa ít chất béo và cholesterol. Vì vậy, có thể giảm được một số nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, tai biến mạch máu não, đái tháo đường, và ung thư.

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Ăn chay không chỉ tốt cho sức khoẻ mà tâm cũng thanh tịnh - Ảnh: FBNV 
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Món chay không chỉ ăn được với cơm mà còn chế biến được thêm món cuốn và bún xào - Ảnh: FBNV
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Món mít kho 'thần thánh' rất là bắt cơm luôn đó nha - Ảnh: FBNV

Với các món chay chị Hoa gợi ý trên đây, từ nay các bà nội trợ đỡ phải đắn đo suy nghĩ chọn món cho gia đình mình. Lâu lâu ăn chay một ngày thì cũng phải tranh thủ đầu tư một chút đúng không các bạn? Theo dõi trang Phụ nữ & Gia đình để cùng cập nhật các món ăn mới chiêu đãi cho gia đình mình nhé!

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