Đầu tháng 'đổi gió' với loạt món chay ‘đẹp không thể tả’, ‘ngon không kể xiết’ nhận chục ngàn like của chị đẹp

Lâu lâu, đổi gió cho cả nhà một bữa chay thanh tịnh không chỉ giúp thay đổi khẩu vị, mà còn rất tốt cho sức khỏe. Chỉ từ các nguyên liệu chính như đậu hủ, mì căn, rau,... mà bạn đã có thể chế biến được vô vàn món chay ngon. Là một người yêu thích nấu nướng, mới đây, chị Trần Thị Hoa đã đăng tải hình ảnh loạt mâm cơm chay làm tại nhà lên hội Yêu Bếp để cùng chia sẻ trải nghiệm làm bếp với các bà nội trợ khác.

Mâm cơm chay được chị trang trí bắt mắt, từng miếng cà rốt nhỏ cũng được cắt tỉa rất tỉ mỉ - Ảnh: FBNV

Chị Hoa cho biết vào 2 ngày rằm và ngày mùng 1 hàng tháng, chị sẽ chuẩn bị những bữa cơm chay để trước là thắp hương mời người thân đã khuất sau là sẽ cùng gia đình thưởng thức. Bên cạnh đó, những thành viên trong gia đình cũng được dịp quây quần cùng nhau hàn huyên những câu chuyện vui xoay quanh cuộc sống.