Món chay 'lấn sân' showbiz: Từ mẹ bầu đến 'đả nữ' ai cũng xinh đẹp và tràn đầy năng lượng

Hiện cái tên Trương Thị May vẫn là tâm điểm trong làng mẫu Việt bởi vẻ đẹp sáng ngời, mạnh mẽ nhưng cũng rất hấp dẫn và tinh thần làm việc hăng say, rất chuyên nghiệp.

Vốn sinh ra trong gia đình truyền thống đạo Phật, Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ. Cô chia sẻ: “Ăn chay là cách tốt nhất để khắc phục sai lầm lớn của con người là sát sinh. Bên cạnh đó, ăn chay còn giúp cho tôi thanh lọc cơ thể, giữ được sự hoà quyện đẹp đẽ giữa vóc dáng và tâm hồn”. Nàng hậu từng được PETA vinh danh là "Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất Châu Á 2014".

Nhiều năm qua, cô chọn ăn chay trường, cô giải thích rằng có rất nhiều lý do để mọi người chọn ăn chay. Đó là vì muốn cải thiện sức khỏe của bản thân, đồng thời tránh các tác động xấu đến môi trường. Ăn chay không chỉ giúp duy trì sự tĩnh tại trong tâm hồn mà còn thấy an yên.

Ngô Thanh Vân – “đả nữ” gắn với hàng loạt các hoạt động nghệ thuật: Người mẫu, diễn viên, ca sĩ, giám đốc công ty giải trí , đạo diễn, nhà sản xuất phim. Ngoài ra, người phụ nữ đa tài hiếm có của showbiz Việt còn là đại sứ cho quỹ “Nhịp tim Việt Nam” và quỹ “Vết sẹo cuộc đời”. Cô từng chia sẻ rằng mình có mối duyên lớn và có niềm tin mãnh liệt vào đạo Phật.

Trên màn ảnh là 'đả nữ' đánh đấm chết chóc không e ngại, nhưng ngoài đời Ngô Thanh Vân là người một lòng hướng Phật

Đại Nghĩa

Là một diễn viên, nghệ sĩ kịch nói, MC nổi tiếng, khán giả rất quen thuộc với hình ảnh Đại Nghĩa hoạt náo trên truyền hình. Nhưng cuộc sống đời thường của anh khá êm đềm. Ít ai biết rằng anh là Phật tử đã ăn chay trường trong nhiều năm liền. Đại Nghĩa chia sẻ: “Ăn chay đến với tôi như một cái duyên. Những năm khi chưa giác ngộ, tôi chỉ ăn chay vào những ngày rằm trong tháng. Nhưng từ khi nghe lời dạy của các Thầy, tôi đã tập ăn chay nhiều hơn và đến khi mình chẳng còn thiết tha việc ngã mặn nữa”.

Bên cạnh đó, Đại Nghĩa cũng là người có tay nghề nấu nướng. Trên trang cá nhân của mình, anh thường xuyên cập nhật những món chay độc đáo, bắt mắt do chính anh tự nấu và hướng dẫn.

Đại Nghĩa rất khéo trong việc nấu ăn, anh thường xuyên chia sẻ những món chay do mình nấu

Võ Hạ Trâm cũng góp mặt trong danh sách nghệ sĩ ăn chay trường. Khi mang thai cô vẫn duy trì thói quen ăn uống này và điều đó khiến cô nhận không ít phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, ở tháng thứ 7 thai kỳ, hai mẹ con nữ ca sĩ vẫn khỏe mạnh, mẹ bầu vẫn đẹp và đầy năng lượng.

Võ Hạ Trâm chia sẻ về việc ăn chay khi mang thai: "Tôi ăn chay trường 13 năm, nếu không đủ chất làm sao sống, tập gym chế độ nặng và hoạt động nghệ thuật đầy năng lượng như vậy? Tôi đủ kiến thức để đảm bảo rằng con của mình luôn đầy đủ dinh dưỡng.

Nhiều người chưa bao giờ ăn chay nhưng cứ nghe tới ăn chay đã mặc định là thiếu chất. Tôi khẳng định các bạn ăn mặn vẫn có thể thiếu chất nếu không có kiến thức về dinh dưỡng". Ca sĩ dẫn chứng thêm mẹ chồng cô ăn chay trường từ nhỏ nhưng ông xã cô lọt lòng mẹ đã nặng 5 kg.

Võ Hạ Trâm vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ dù ăn chay trường

Việc ăn chay ngày càng trở nên phổ biến, trong showbiz còn có nhiều sao Việt khác cũng ăn chay trường như Hồ Quỳnh Hương, Việt Trinh, Phi Nhung, Angela Phương Trinh,... Bên cạnh những giá trị về sức khỏe, ăn chay còn mang đến sự tịnh tâm, an yên trong tâm hồn.

Ảnh: FBNV