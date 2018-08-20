Cách làm các món chay cúng 49 ngày cho mâm cỗ chay đúng chuẩn

Theo quan niệm nhà Phật, những người chết trước khi được sắp xếp vào cảnh giới phù hợp thì phải trải qua giai đoạn giao chuyển. Trong 49 ngày đầu, những người đã khuất sẽ ở trong trạng thái nửa mê, nửa tỉnh hoặc vẫn chưa được quyết là sẽ về cảnh giới nào. Đến ngày chung thất (nghĩa là ngày thứ 49) thì kinh hồn sẽ tái sinh.

Lễ 49 ngày là tín ngưỡng quan trọng mà người sống dành cho người đã khuất

Lễ 49 ngày là tín ngưỡng rất quan trọng mà người sống dành cho người đã khuất. Nó thể hiện được tấm lòng thành kính và tưởng nhớ.

Chuẩn bị kỹ những món chay trong mâm cỗ để linh hồn người đã khuất được no đủ

Bên cạnh đó, việc cúng cầu siêu này nhằm để nhắc nhở người đã khuất hướng tâm về những việc đã làm hoặc làm những việc thiện một cách thiết tha để được tái sinh về canh giới tốt.

2. Mâm cỗ cúng 49 ngày cần có những món gì?

Vào khoảng thời gian thọ thân trung ấm, linh hồn người mất vẫn có thể dùng được mọi thứ mà người thân cúng cho. Tuy nhiên, họ không ăn được mà chỉ hưởng mùi vị, hương hoa. Do đó, trong 49 ngày, người thân cần chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ mỗi ngày để họ no đủ. Nhất là vào tuần thất thường, nên cúng đàng hoàng, lớn hơn (đi chùa hay mời thầy về lễ).

Mâm cỗ cúng dùng đồ chay là để tránh nghiệp sát sinh không đáng có

Ngoài trái cây, hoa quả, bạn cần chuẩn bị thực đơn chay trong mâm cỗ cúng. Những đồ chay trong mâm cỗ cúng là để tránh nghiệp sát sinh không đáng có. Những món cơ bản cần chuẩn bị bao gồm: Xôi chay, nem chay và canh bóng nấu thả, giò…

Một số món chay cơ bản cần chuẩn bị cho mâm cỗ cúng

3. Cách làm các món chay cúng 49 ngày

Hướng dẫn cách thực hiện các món chay cúng 49 ngày đơn giản sau:

Xôi chay

Xôi chay được xem là món ăn quan trọng nhất trong mâm cỗ chay cúng 49 ngày

Xôi chay đươc xem là món ăn quan trọng nhất trong mâm cỗ chay cúng 49 ngày. Để chuẩn bị 1 đĩa xôi cho mâm cỗ cúng 49 ngày không quá khó khăn. Bạn có thể tự thực hiện bằng cách ngâm gạo nếp khoảng 8 tiếng, vo sạch rồi để cho ráo nước. Sau đó cho gạo nếp vào chõ hấp khoảng 30 phút. Sau đó, rắc dừa nạo, cho thêm nước cốt dừa vào và đánh đều. Nấu thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp và xới ra đĩa.

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Canh rau củ chay

Canh rau củ chay là một trong những món chay không thể thiếu trong mâm cỗ chay 49 ngày.

Bên cạnh món canh này, bạn có thể thay thế bằng những món ăn chay khác nhau như: canh bóng cá chay, súp chay,…

Canh rau củ chay

Nem chay

Nem chay là món ăn thơm ngon, đậm đà có cách thực hiện rất đơn giản. Trong mâm cỗ của người Việt, đây là món ăn dân giã không thể thiếu.

Món nem rán chay được lựa chọn trong mâm cúng 49 ngày

Cách chế biến:

Nghiền đậu phụ nghiền thật nhỏ. Nấm hương, mộc nhĩ ngâm muối cho nở, cắt chân, thái chỉ, rửa sạch và xay thái nhỏ. Cà rốt thái sợi chỉ. Hành tây thái mỏng.

Cho tất cả các nguyên liệu trên vào bát lớn, cho miến đã cắt sợi nhỏ vào. Trộn thật đều tay với gia vị, mì chính, hạt tiêu.

Trải bánh đa nem ra và dùng thìa xúc nhân vào cuộn bánh lại. Tiếp tục cuộn cho đến lúc hết nhân.

Rán nem cho se, vàng giòn hai mặt.

Trình bày món nem trong dĩa to cùng rau mùi, hành hoa. Rắc ít tiêu vào. Thưởng thức cùng nước chấm chua cay.

Rán nem sao cho se, vàng giòn hai mặt

Đậu sốt nấm

Đậu sốt nấm có cách thực hiện đơn giản

Ngâm nấm hương cho nở, cắt chân và thái lát. Thái đậu phụ thành miếng vuông.

Phi thơm hành, đập dập gừng dập. Cho nấm hương vào xào chung.

Cho ít nước vào nồi để nấu cho vừa ăn.

Chờ đến khi thấy sôi thì thả đậu vào nấu thêm khoảng 10 phút cho thật sôi.

Cuối cùng bạn nêm nếm gia vị tắt bếp.

Hi vọng với những chia sẻ về các món chay cúng 49 ngày trên, bạn sẽ dễ dàng tự tay chuẩn bị một mâm cỗ chay ý nghĩa cho người đã khuất thật đúng chuẩn.