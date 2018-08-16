Cách chế biến các món chay ngon dễ làm cho đám giỗ

Chuẩn bị mâm món chay cúng giỗ là điều không còn xa lạ với nhiều gia đình. Tuy nhiên, để có được thực đơn chay ngon, hấp dẫn chị em cần biết cách chọn lựa thực phẩm và biết cách chế biến đúng chuẩn.
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Thông thường, các bữa cơm gia đình chỉ cần dùng các món đơn giản với 1 món chay kho, 1 món canh chay, 1 món rau củ xào hoặc hấp. Với các món chay cúng giỗ thì đòi hỏi nhiều hơn như món ăn thật chất lượng, trình bày đẹp, hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt.
1. Xôi gấc đậu xanh
Xôi gấc là một trong những các món chay ngon dễ làm cho đám giỗ không thể nào không nhắc đến. Xôi gấc đậu xanh có hương vị và màu sắc bắt mắt hấp dẫn khó cưỡng. Màu đỏ của món xôi này cũng tượng trưng cho may mắn nên thường được ưu tiên lựa chọn cho đám giỗ.
Món xôi gấc cũng khá dễ trong cách làm. Bạn chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu bao gồm nếp cái hoa vàng, đậu xanh, đường, gấc. Bạn nấu như xôi bình thường chỉ thêm bước trộn ruột gấc cùng nếp khi vo gạo rồi đổ vào nồi hông.
Để món xôi thêm mềm, ngon, ngọt, bạn đợi đến khi xôi nguội bớt, cho thêm ít đường sao cho vừa ăn và xới tơi đều.
2. Gỏi ngó sen
Với những người Hà Nội, gỏi ngó sen là món ăn không thể thiếu trong mâm cúng giỗ Chạp. Đây là món chay có hương vị rất ngon, chống ngán cho những thực phẩm khác.
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
Ngó sen, cà rốt, dưa leo, lạc, ớt, rau răm, rau mùi, muối, chanh, đường.
Cách thực hiện:
- Rửa sạch ngó sen và cắt khúc dài khoảng 4-5cm chẻ làm đôi.
- Ngâm ngó sen vào nước thêm chút muối để tránh bị thâm đen. Rửa sạch và vớt ra rổ cho ráo nước.
- Gọt vỏ cà rốt, rửa sạch, cắt khúc cỡ 4-5cm và thái sợi nhỏ.
- Rửa sạch dưa leo, chẻ đôi và thái thành lát mỏng.
- Rau thơm, kinh giới, rau mùi nhặt sạch. Đem rửa rồi để cho ráo nước, thái rối.
- Pha nước trộn gỏi chua ngọt:
Pha nước trộn gồm nước mắm chay, giấm, đường với tỉ lệ: 1:2:1 vào bát. Có thể cắt thêm ớt nếu ăn cay.
- Rửa sạch một cái âu to và cho tất cả các nguyên liệu (trừ rau) vào.
- Tiếp theo, bạn rưới nước trộn đã chuẩn bị thật đều để khoảng 5-7 phút ngấm đều. Khi nào chuẩn bị ăn mới cho rau thơm, lạc rang đã giã vào trộn đều tay và trình bày đĩa.
3. Miến xào chay thập cẩm
Nguyên liệu:
Miến, đậu đũa, cà rốt, súp lơ, hậu phụ, gia vị.
Cách làm:
- Rửa sạch miếng. Đem ngâm miếng trong nước lạnh khoảng 30 phút cho mềm.
- Rửa sạch nấm rơm rồi ngâm nước muối 5 phút.
- Gọt vỏ cà rốt, rửa sạch, cắt lát hoặc cắt sợi.
- Đậu que cắt đầu đuôi, tước xơ, cắt đôi.
- Chiên vàng đậu hũ và cắt dọc nhỏ.
- Đặt chảo lên bếp và phi hành thơm. Tiếp theo, bạn cho cà rốt, đậu đũa, súp lơ vào xào sơ. Sau đó, cho nấm rơm, đậu hũ vào xào mềm và nêm nếm gia vị cho vừa ăn
- Chờ cho gia vị ngấm, bạn đổ miến vào xào chung. Lưu ý đảo nhẹ tay miến vừa chín tới. Cuối cùng bạn rắc tiêu, ớt, hành, mùi tàu thơm.
4. Canh nấm chay
Nguyên liệu:
Nấm rơm, nấm đông cô, cà rốt, đậu phụ, đậu Hà Lan, cà rốt, hành mùi.
Cách thực hiện:
- Gọt vỏ cà rốt, rửa sạch thái khúc.
- Đậu Hà Lan nhặt tước xơ
- Cắt bỏ chân nấm và rửa sạch để ráo
- Thái đậu phụ thành miếng vừa ăn. Hành mùi rửa sạch thái nhỏ.
- Đặt chảo lên bếp, phi thơm hành rồi cho cà rốt vào xào. Khi cà rốt chín tới bạn thêm nước vào và đun sôi.
- Tiếp theo,bạn cho rau và nấm vào nấu chung.
- Khi canh sôi, bạn cho nấm rơm vào đun tiếp khoảng 1-2 phút. Rắc thêm hành hoa, rau mùi cho dậy mùi thơm. Nêm thêm mì chính vào rồi tắt bếp. Múc canh nấm chay ra bát.
5. Nấm chiên mè
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
Nấm bào ngư: 200gr
Trứng gà: 1 quả
Mè trắng: 50gr
Bột mì: 100gr
Gia vị: muối, hạt nêm chay, tiêu, dầu ăn.
Cách thực hiện:
- Rửa sạch nấm, cắt gốc, để ráo nước. Sau đó, cho nấm vào bát ướp với ít muối, hạt nêm chay, tiêu.
- Cho bột mì vào trộn đều với trứng gà sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Cho nấm trộn chung với bát bột thật nhẹ tay để bột bám vào nấm.
- Đặt chảo dầu lên bếp đun nóng. Tiếp theo bạn cho mè ra đĩa. Lăn nấm qua bột mè. Sau đó, thả vào chảo dầu nóng chiên vàng.
- Chuẩn bị đĩa có lót giấy thấm dầu. Khi nấm đã vàng bạn cho ra đĩa có lót giấy thấm dầu đã chuẩn bị sẵn.
6. Nem chay Hà Nội
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- Bánh đa nem: 1 gói
- Miến: 50 – 100 gam
- Cà rốt, hành tây
- Nấm hương, mộc nhĩ
- Giá đỗ
- Hành hoa, rau mùi
- Gia vị: Dầu thực vật, bột canh, mì chính, hạt tiêu
Sơ chế nguyên liệu:
- Rửa sạch rau củ
- Ngâm nấm trong nước muối loãng 10 phút rồi rửa qua, để ráo.
- Miến ngâm nước ấm rồi cắt nhỏ.
- Nấm hương, mộc nhĩ, cà rốt thái sợi nhỏ. Hành hoa và rau mùi thái nhỏ. Hành tây thái mỏng.
Cách thực hiện:
- Cho các nguyên liệu trên vào bát to. Cho thêm miến vào sau cùng. Cho bột canh + mì chính + hạt tiêu vào trộn chung cho vừa miệng.
- Trải bánh đa nem lên mâm. Cho một lượng nhân vừa đủ vào và cuộn tròn lại thật chắc tay. Tiếp tục thực hiện tương tự cho cho đến khi hết phần nhân nem.
- Đặt chảo lên bếp và đun nóng dầu ăn. Rán nem cho vàng đều hai mặt. Khi nem đã chín thì tắt bếp,
- Bày nem chay ra đĩa và dùng kèm với nước mắm chua cay mặn ngọt (tùy khẩu vị)
7. Đậu hủ sốt chua ngọt
+ Nguyên liệu:
Đậu hủ, đường, hạt nêm chay, hành lá, đầu trắng hành lá (cắt nhỏ), dầu ăn, sốt chua ngọt.
+ Cách thực hiện:
- Đậu hủ chiên vàng, cắt khúc vuông.
- Đặt chảo lên bếp và phi thơm đầu trắng hành lá, giảm lửa nhỏ, cho tiếp đậu hủ chiên vào.
- Tiếp theo, bạn cho sốt chua ngọt vào và đảo đều. Nêm nếm gia vị vừa ăn. Khi nước sốt hơi keo lại thì tắt bếp (đừng để keo quá).
- Múc ra dĩa và thêm hành lá xắt nhỏ lên trên. Món ăn này dùng với cơm nóng sẽ rất ngon!
Vậy là bạn đã có thể biết được cách thực hiện các món chay ngon dễ làm cho đám giỗ. Đây là những món rất bổ dưỡng, đơn giản dễ làm nhưng chất lượng.