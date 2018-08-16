Cách chế biến các món chay ngon dễ làm cho đám giỗ

Cách chế biến đúng chuẩn sẽ giúp bạn có được thực đơn chay ngon, hấp dẫn

Thông thường, các bữa cơm gia đình chỉ cần dùng các món đơn giản với 1 món chay kho, 1 món canh chay, 1 món rau củ xào hoặc hấp. Với các món chay cúng giỗ thì đòi hỏi nhiều hơn như món ăn thật chất lượng, trình bày đẹp, hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt.

1. Xôi gấc đậu xanh

Xôi gấc là một trong những các món chay ngon dễ làm cho đám giỗ không thể nào không nhắc đến. Xôi gấc đậu xanh có hương vị và màu sắc bắt mắt hấp dẫn khó cưỡng. Màu đỏ của món xôi này cũng tượng trưng cho may mắn nên thường được ưu tiên lựa chọn cho đám giỗ.