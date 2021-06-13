‘Ngon hết sẩy’ mâm cơm ‘nhà quê’ với cá lóc nấu canh chua, ốc kho xả ớt, ăn mà nhớ nhà quá chừng!

Ngày nay, chắc hắn chúng ta sẽ ít thấy được những căn bếp củi khói toả nghi ngút, bà ngồi thổi lửa mà mắt "cay xè". Một góc bếp đen thui vì khói, ấy vậy mà những bữa cơm no của gia đình ngày xưa cũng từ đó mà ra. Chị Dương Mỹ vừa đăng tải hình ảnh những món ăn "nhà quê" nấu bằng chiếc bếp củi mà thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Chị cho biết mình là người con của miền Tây sông nước nên có sự yêu thích đặc biệt với bếp củi.

Mâm cơm hoàn chỉnh được chị Dương Mỹ nấu bằng bếp củi gồm các món: Canh chua đầu cá lóc, cá lóc kho tiêu, ếch kho xả ớt, dưa mắm - Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, chị còn bày tỏ nỗi nhớ về những kỷ niệm thuở còn nghèo khó phải ăn cơm độn sắn, độn bắp bên bếp lửa hồng. Bữa cơm chiều các thành viên quây quần bên nhau, ăn khổ một chút mà vẫn thấy ngon hết sẩy. Những lúc nấu cơm nhiều khi mặt vương nhọ nồi đen thui, lấm lem mồ hôi nhưng cũng từ đó mà khôn lớn nên người.