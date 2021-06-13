‘Ngon hết sẩy’ mâm cơm ‘nhà quê’ với cá lóc nấu canh chua, ốc kho xả ớt, ăn mà nhớ nhà quá chừng!

Nấu gì hôm nay 13/06/2021 06:21

Mâm cơm nấu bằng bếp củi mang hương vị quê hương đậm đà khiến những người con xa quê chợt nhớ về một thời đã qua.

Ngày nay, chắc hắn chúng ta sẽ ít thấy được những căn bếp củi khói toả nghi ngút, bà ngồi thổi lửa mà mắt "cay xè". Một góc bếp đen thui vì khói, ấy vậy mà những bữa cơm no của gia đình ngày xưa cũng từ đó mà ra. Chị Dương Mỹ vừa đăng tải hình ảnh những món ăn "nhà quê" nấu bằng chiếc bếp củi mà thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Chị cho biết mình là người con của miền Tây sông nước nên có sự yêu thích đặc biệt với bếp củi. 

mon an 1
Mâm cơm hoàn chỉnh được chị Dương Mỹ nấu bằng bếp củi gồm các món: Canh chua đầu cá lóc, cá lóc kho tiêu, ếch kho xả ớt, dưa mắm - Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, chị còn bày tỏ nỗi nhớ về những kỷ niệm thuở còn nghèo khó phải ăn cơm độn sắn, độn bắp bên bếp lửa hồng. Bữa cơm chiều các thành viên quây quần bên nhau, ăn khổ một chút mà vẫn thấy ngon hết sẩy. Những lúc nấu cơm nhiều khi mặt vương nhọ nồi đen thui, lấm lem mồ hôi nhưng cũng từ đó mà khôn lớn nên người.

mon an 2
Căn bếp củi đơn sơ tại nhà chị Dương Mỹ - Ảnh: FBNV
mon an 3
Chảo ốc kho xả nhìn thôi đã thấy thơm phức cả mũi - Ảnh: FBNV
mon an 4
Nồi thịt kho hột vịt làm xao xuyến người con xa quê - Ảnh:FBNV

Chị cũng xúc động kể thêm: "Có cả những lần khói bếp nhiều làm em ho sặc sụa. Mẹ giải thích trúng củi mục nên nhiều khói. Khói bếp cay xè một thời như thế, đến bây giờ vẫn còn nghe ở sống mũi cay cay... Từ gian bếp củi lấm láp bụi tro, là ánh lửa hồng tí tách, là bữa cơm nghèo bên bếp lửa cả nhà bên nhau, là cả khung trời biết bao yêu thương, kỷ niệm…"

mon an 5
Tô bún riêu miền Tây ấm lòng người xa xứ - Ảnh: FBNV
mon an 6
Dĩa ba khía trộn mặn mặn, cay cay, đậm đà hương vị - Ảnh: FBNV
mon an 7
Mâm cơm nhà quê đơn giản với khô và trứng chiên vẫn ngon hết sẩy - Ảnh: FBNV
mon an 8
Tô mắm chưng lạ lạ mà quen 'bắt cơm' vô cùng - Ảnh: FBNV

Toàn những món "nhà quê" nhưng muốn kiếm lại hương vị ngày ấy thì chưa chắc có được. Nhìn mâm cơm miền Tây này, bạn nhớ những kỉ niệm gì, hãy nhớ chia sẻ lại với chúng tôi nhé!

Mẹ trẻ khoe mâm cơm 4 người ăn, toàn món dễ nấu nhưng ngon xuất sắc, hội chị em mau chóng lưu lại menu để học hỏi

Mẹ trẻ khoe mâm cơm 4 người ăn, toàn món dễ nấu nhưng ngon xuất sắc, hội chị em mau chóng lưu lại menu để học hỏi

Bữa cơm gia đình vô cùng quan trọng, nó là sợi dây gắn kết các thành viên, là chia sẻ những câu chuyện xảy ra sau một ngày dài làm việc, đôi khi là câu mắng yêu của mẹ và văng vẳng đâu đó tiếng cười của cha.

Xem thêm
Từ khóa:   mâm cơm nhà quê món ăn miền Tây Những món ăn ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề