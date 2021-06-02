Mẹ trẻ khoe mâm cơm 4 người ăn, toàn món dễ nấu nhưng ngon xuất sắc, hội chị em mau chóng lưu lại menu để học hỏi

"Tất cả những điều đó đều bình yên và hạnh phúc trong ký ức của mình. Dù bây giờ mình đi lấy chồng, xa gia đình và cũng đã có con gái mình lại càng cảm thấy bữa cơm gia đình thực sự quan trọng, nó không chỉ còn là các món ăn đơn thuần mà nó còn thể hiện sự chăm sóc, tình yêu thương của người nấu nữa."

Một bữa cơm với đầy đủ các thành viên trong gia đình có lẽ là một điều xa xỉ trong cuộc sống tất bật hiện nay. Chạy đua với thời gian, mưu sinh để kiếm sống mà đôi khi chúng ta thường lãng quên những người nấu mâm cơm nóng, chờ đợi ở nhà. Mới đây, trên hội Yêu bếp, một bà mẹ tài khoản tên Tuyết Ruby đã có những chia sẻ xúc động quanh mâm cơm nhà mình. Cô viết rằng:

Bên cạnh những dòng chia sẻ, chị cũng muốn gợi ý cho các mẹ thực đơn hàng chục mâm cơm gia đình. Từ nay các mẹ có thể đổi vị mỗi ngày, không sợ ngán, hy vọng các mẹ sẽ thấy hữu ích để khỏi phải phiền lòng về vấn đề nan giải: "Hôm nay ăn gì ?" nha!

Nhìn thố rau mướt mắt chưa kìa! Thực đơn này cũng nhẹ nhàng với: Canh cá diêu hồng nấu cà chua, cá diêu hồng sốt cà chua, nem thính bì heo, thịt kho cùi dừa non - Ảnh: FBNV

Đậu hủ dồn thịt sốt cà, người lớn, em bé đều mê nha. Thực đơn gợi ý này có: Canh bí xanh nấu sườn non, sườn non xào chua ngọt, đậu hũ dồn thịt sốt cà chua và không thể thiếu rau cải luộc - Ảnh: FBNV

Tín đồ của khổ qua thì không nên bỏ qua mâm cơm này đâu nha, có cả 2 món khổ qua luôn, tha hồ ăn thoả thích, mâm cơm này sẽ có: Canh khổ qua nấu cá thác lác, sườn non heo om thơm, rau bí luộc, khổ qua xào trứng - Ảnh: FBNV

Thực đơn gọn, nhẹ cho những ngày bận rộn: Canh sườn nấu rau củ thập cẩm, thịt ba chỉ luộc chấm nước mắm ăn kèm dưa leo, rau cải luộc - Ảnh: FBNV

Lại thêm một thực đơn không trùng với những bữa trước: Canh rau ngót và mướp nấu lòng gà, trứng cuộn chiên, gà quay lá chanh, cải thảo luộc - Ảnh: FBNV

Không chỉ dùng lại ở những mâm cơm gia đình, chị Tuyết Ruby còn chấp hết những món ăn vặt như bánh, chè và những món nước như hoành thánh, cháo hàu,... Hãy cùng điểm qua một số món và công thức chị chia sẻ nhé:

1. Bún cá Hồi (có thể nấu bằng cá thu, cá ngừ )

Cách làm :

- Cá hồi cho vào tô to ướp cùng 3 muỗng cà phê nước mắm và 1 muỗng cà phê tiêu rồi ướp khoảng 10 phút. Sau đó, cho cá lên bếp lửa vừa và làm nóng với 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng và sôi lăn tăn, bạn cho cá vào chiên vàng 2 mặt, chiên cho thịt cá săn cứng lại.

- Bắt nồi lên bếp cùng 1 muỗng canh dầu ăn, để lửa lớn đến khi dầu nóng thì cho hành tỏi băm nhuyễn vào phi thơm. Khi hành tỏi đã chuyển vàng, cho thơm vào chiên vàng hơi xém đều 2 mặt, sau đó cho cà chua và nấm rơm vào xào chín.

- Khi thấy cà chua đã hơi chín mềm, bạn cho nước dừa lấy từ 2 trái dừa tươi vào nồi cùng 1 tô nước lọc vào đun sôi trên lửa lớn, nêm nếm cho vừa ăn.

Khi nước dùng sôi lớn, bạn thả cá đã chiên vàng cùng hành tây cắt múi cau vào, hạ lửa vừa nấu tiếp 10 phút nữa cho các nguyên liệu chín hoàn toàn. Khi nước sôi lại thì bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Nước dùng vậy là đã hoàn thành rồi, bạn chỉ cần trụng bún qua nước sôi, cho vào tô cùng các nguyên liệu và chan nước dùng nóng hổi vào cùng chút hành ngò và hành tây bào mỏng rắc lên mặt nữa là hoàn thành rồi!

Bún cá hồi ăn kèm với bắp cải và xà lách cắt sợi mỏng, khi ăn bạn chần trực tiếp vào tô nước dùng nóng hổi hoặc trụng sơ cho rau chín tới để món ăn ngon hơn nha! - Ảnh: FBNV

2. Panna Cotta xoài và chanh dây:

Nguyên liệu

* 200ml sữa tươi không đường

* 200 ml kem tươi (whipping cream)

* 50gam đường

* 4 gelatin (loại 3g 1 lá) (dùng dạng lá sẽ tốt hơn dạng bột)

* Chanh leo (6 trái)

Cách làm:

Ngâm gelatin trong nước lạnh (có thể hấp cách thuỷ hoặc nấu cho chảy ra)

Cho sữa - đường - kem tươi vào nồi nấu lửa nhỏ liu riu vừa nấu vừa khuấy đều

Khi sữa nóng thì cho gelatin vào nồi sữa luôn (chừa lại 1 ít gelatin để làm phần chanh leo) và khuấy đều rồi tắt bếp.

Cho ra hủ, để bớt nóng rồi cho vào ngăn mát từ 2-4 tiếng (muốn ăn luôn thì cho vào ngăn đông tầm 40phút là được).

Phần chanh leo lấy ruột ra rây hạt sau đó cho thêm đường vào nếm cho vừa kẻo chua lắm, đun lên cho phần gelatin còn lại vào và tắt bếp.

Sau khi phần Panna Cotta đông thì rưới sốt chanh dây lên và ăn thôi ạ.

Thành phẩm ly Panna Cotta xoài và chanh dây vừa đẹp mắt, vừa giải nhiệt mùa hè, còn gì đã hơn - Ảnh: FBNV

3. Bánh gói:

Mua bột làm sẵn và nhồi bột theo tỷ lệ trên bao bì

Phần nhân :

Có thịt xay

Mộc nhĩ (nấm mèo) băm nhỏ

Tôm

Cà rốt băm nhỏ

Trộn tất cả lại và cho 1 ít tiêu - dầu hào- mắm

Cách gói có nhiều cách lắm, bạn tham khảo trên youtube nha, nhiều cái gói đẹp mắt lắm

Còn nếu mà muốn nhanh nữa trên shope có bán cái khuôn bánh gối luôn , bạn chỉ cần mua khuôn về cán bột mỏng, dùng cái khuôn tròn xắn và để lên khuôn sau đó cho nhân vào và ấn là ra cái bánh.

Phần nước chấm đậm vị :

Xì dầu +gừng +tỏi +dầu hào +đường bạn nấu trên bếp với cái nồi bé, khi nào sôi lên bạn nếm lại coi vừa ăn thì lấy xuống đổ ra bát nhỏ nha.

Món này làm buổi tối để ngăn mát sáng mai hấp ăn ngon và tiện nè!

Nón bánh gói chị Tuyết Ruby làm ra thành quả vừa đẹp mắt lại muốn ăn ngay - Ảnh: FBNV

Đam mê nấu nướng là không có giới hạn nào đúng không ạ? Hội chị em chúng mình hãy học hỏi ngay các thực đơn của chị Tuyết rồi có thể biến tấu thêm theo cách của bản thân để bữa cơm nhà mình thêm ngon và lành các chị nhé!