Không 'cao lương mỹ vị', mâm cơm 'chuẩn Việt’ cũng khiến dân tình nhìn thôi đã 'xỉu lên xỉu xuống'

Không quá "đắt tiền" như nhà hàng, cũng không "cầu kỳ" như hàng quán, mâm cơm gia đình luôn đủ ấm lòng sau một ngày làm việc vất vả.
- Mẹ đảm Bến Tre gợi ý thực đơn 30 mâm cơm nhà, cả tháng không phải lăn tăn 'tối nay ăn gì?'
- Ngon mắt, đã thèm với mâm cơm eat clean ngon như nhà hàng của mẹ đảm
Nghe đâu đó câu nói: "Cơm nhà là ngon nhất", quả thật đúng như vậy, mâm cơm nhà không chỉ ngon về "chất lượng" mà còn ngon về "tinh thần" khi cùng quây quần bên nhau vừa ăn vừa kể chuyện một ngày làm việc. Là fan ruột của "YÊU BẾP" từ rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên, chị Lâm Hương mới viết những chia sẻ xúc động bên mâm cơm nhà giản dị trong bữa ăn của gia đình mình, chị viết:
"Chồng mình là công nhân và mình là nhân viên văn phòng. Nhưng mình có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Bếp nhà mình cũng chỉ có cái tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp ga và vài cái nồi nhỏ xinh... Các món ăn nhà mình cũng chỉ có 3 món quay vòng tròn là rau, canh và một món mặn. Thỉnh thoảng cuối tuần thì nấu bún đổi vị thôi. Hai vợ chồng ai đi làm về trước thì đi chợ nấu cơm... Bữa cơm gia đình luôn là bữa cơm ngon nhất. Chẳng cao lương mĩ vị mà là những món ăn đơn giản tròn vị, khói nghi ngút ấm căn bếp nhỏ".
Chẳng cao lương mĩ vị mà chỉ là những món ăn đơn giản tròn vị, khói nghi ngút ấm căn bếp nhỏ. Các món ăn nhà chị cũng chỉ có 3 món quay vòng là rau, canh và một món mặn cũng đủ "đưa cơm". Thử nghĩ sau ngày dài làm việc, trở về nhà có cơm canh ấm nóng ai mà chẳng "mê tít". Các thành viên quay quần nói chuyện bên mâm cơm cũng vừa tiện gắn kết gia đình.
"Vợ chồng ngồi ăn cơm kể vài câu chuyện nhỏ ở công ty, cho con ăn, chơi rồi cho con đi ngủ. Một ngày cứ thế bình yên trôi. Nghèo thôi nhưng không phải đòi hỏi hay suy nghĩ quá nhiều về sóng gió bên ngoài kia", chị Hương chia sẻ.
Bài đăng về bữa cơm nhà của chị đã thu hút được nhiều yêu thích của các "fan" đam mê nấu ăn. Nhiều bình luận cũng nói rằng nhìn mâm cơm nhà chị mà nhớ nhà vô cùng, còn kể lại kỷ niệm gia đình mình bên mâm cơm.
Mâm cơm giản dị nhưng thấm đượm tình gia đình. Thật khó cưỡng lại những mâm cơm gia đình như thế này phải không cả nhà? Chúc mọi người ai cũng có những bữa cơm nhà thật ngon và đầm ấm như gia đình chị Hương nhé.