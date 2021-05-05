Ngon mắt, đã thèm với mâm cơm eat clean ngon như nhà hàng của mẹ đảm

Món ngon mỗi ngày 05/05/2021 06:03

Eat clean nói khó không khó, dễ không dễ nhưng qua tài chế biến tài tình của chị em phụ nữ thì bữa ăn eat clean tưởng 'nhạt' lại hóa ngon miệng. Hãy tham khảo thực đơn eat clean bên dưới để vừa nạp vào cơ thể nguồn năng lượng tốt vừa không phải ăn kiêng nhé.

Gần đây, một tài khoản facebok “Loan Trần” chia sẻ trên trang chuyên về ẩm thực hàng loạt thực đơn eat clean khiến cộng động mạng vô cùng thích thú và bình luận rôm rả.

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Một bữa cơm eat clean vẫn đảm bảo đủ tinh bột, chất béo, chất xơ, đạm - Ảnh: FBNV

Eat clean là chế độ ăn sạch, sử dụng các nguyên liệu sạch, tươi ngon không qua chế biến sẵn. Chế độ ăn eat clean giúp cơ thể đào thải độc tố, tăng khả năng trao đổi chất.

Thay vì nấu quá chín và nêm đậm đà gia vị như cách nấu truyền thống thì khi nấu bằng phương pháp eat clean người nấu phải làm sao giữ được trọn vẹn hương vị nguyên thủy của món ăn bằng cách luộc, hấp... và nêm ít gia vị.

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Bún lứt và ức gà xào ớt chuông trộn dầu olive - Ảnh: FBNV
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Thay vì chiên xào thì người nấu có thể thay thế bẳng luộc và hấp để tốt hơn cho sức khỏe - Ảnh: FBNV

Thay vì ăn tinh bột trắng chuyển hóa nhanh thì các mẹ có thể biến tấu bữa ăn gia đình thêm đa dạng nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn eat clean khi ăn nguồn tinh bột màu. Trong đó, nổi bật là gạo lứt, quinoa, yến mạch, kiều mạch, lúa mạch, khoai lang, bánh mỳ nguyên cám, bánh mỳ đen...

Ngoài ra, người nấu có thể thay thế mỡ động vật bằng các loại dầu thực vật trong chế biến để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà.

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Bữa ăn trọn vị cùng những món ăn khá đơn giản và đủ dinh dưỡng - Ảnh: FBNV
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Cà ri ếch ăn kèm với bánh bao nguyên cám cực ngon - Ảnh: FBNV
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Mâm cơm thật bắt mắt cùng với gạo lứt, canh rau ngót, bắp cải luộc... - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, các gia đình nên ăn cả cơm trắng để đa dạng hơn trong bữa ăn. Bên cạnh đó, gia đình cũng nên luân phiên các loại tinh bột không nên chỉ ăn một loại gạo hàng ngày mà có thể xen kẽ thêm gạo lứt, gạo trộn cùng các loại hạt.

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Nên đa dạng các món ăn, cung cấp thêm chất xơ cho cơ thể - Ảnh: FBNV 

Có thể thấy, những món eat clean khá đơn giản và rất dễ thực hiện. Nếu gia đình nào ăn theo phương pháp eat clean thì có thể tham khảo thực đơn đa dạng của mẹ Loan Tran bên trên để nấu cho gia đình mình những bữa ăn chất lượng nhé.

 

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