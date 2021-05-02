Bất ngờ với cách sắp xếp nhà, 'sáng - thoáng - gọn - sạch' khiến ai cũng phải trầm trồ

Căn nhà của anh Nguyễn An kích thước mặt tiền 5,8m, sâu 9m. Nhà được xây lần đầu 3 tầng vào năm 1995. Sau khi xem xét các phương án, bạn Nguyễn An đã quyết định giữ lại hệ khung cơ bản của căn nhà, gỡ bỏ toàn bộ nội thất, trần, tường, sàn và xây thêm 02 tầng (tổng thành 05 tầng).

Mới đây, trên trang chuyên về cách trang trí nhà đẹp , bạn Nguyễn An (facebook Nguyễn An) đã chia sẻ về cách bày trí trong nhà đẹp và phù hợp với nhu cầu sử dụng trong gia đình. Bài viết này nhận được đông đảo sự quan tâm của tất cả mọi người, với mong muốn tạo cho mình căn nhà lí tưởng.

Tầng 1 gồm : Sảnh vào nhà, khu để xe và phòng khách (18m2) nhìn ra sân vườn tiểu cảnh (12m2)

Cửa sổ nhìn ra vườn và cửa vào phòng khách - Ảnh: FBNV

Tầng 2 gồm: k\Không gian bếp - ăn (18m2) và phòng kỷ niệm, nơi trưng bày ảnh, sách, đồ lưu niệm của các thế hệ trong gia đình (14m2).

Cách sắp xếp hoa và cây trong phòng bếp rất bắt mắt - Ảnh: FBNV

Tầng 3 gồm: Phòng ngủ (18m2) và phòng học (14m2).

Một góc phòng học được trang trí rất nhiều cây xanh - Ảnh: FBNV

Tầng 4: Được anh Nguyễn An xây thêm và dùng làm phòng ngủ master và phòng thay đồ rộng rãi (40m2).

Khu vực treo đồ khá đơn giản, đem lại giá trị thẩm mĩ cao - Ảnh: FBNV

Tầng 5 gồm: phòng thờ, phòng ngủ phụ, không gian giặt và khoảng sân thoáng trồng cây.

3. Các tiêu chí khi cải tạo căn nhà: Sáng – Thoáng –Gọn – Sạch

Sáng – thoáng:

-Phải tối đa thông gió và ánh sáng – những yếu tố rất quan trọng tới sức khoẻ, tâm lý người sử dụng mà lại rất xa xỉ ở các đô thị lớn ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, thứ nhất là giữ lại phần diện tích 12m2 sân vườn, không cơi nới xây kín.

-Mở tối đa hệ thống cửa sổ phần nhìn ra sân vườn, sử dụng nhiều mảng tường gạch kính, gạch hoa gió nhằm tăng cường lấy ánh sáng mà vẫn đảm bảo kín đáo.

Gạch kính là sự lựa chọn trên cả tuyệt vời để lấy ánh sáng tự nhiên - Ảnh: FBNV

-Bố trí giếng trời trên khu vực cầu thang xây mới tầng 5, giếng trời hình tròn, bán kính 1m, lắp kính trong suốt giúp tăng cường ánh sáng và lưu thông không khí.

Cận cảnh giếng trời - Ảnh: FBNV

Gọn - “ít” và “đủ”: Ít đồ đạc, ít chi tiết trang trí, ít màu sắc. Muốn có ít thì phải biết đủ dùng, cái quan trọng nhất chúng ta có là không gian - khoảng không trong nhà, đồ đạc càng nhiều, ta càng phải chia sẻ không gian với chúng.

Nhà ít đồ, nên việc mua đồ, bày biện cố gắng chọn lọc, không tuỳ tiện. Các món đồ bày trong nhà được lựa chọn theo: (1) là đáp ứng tối ưu về nhu cầu, công năng sử dụng; (2) là có tính kỷ niệm; (3) là có đặc trưng văn hoá.

Vật trang trí trong nhà được gia chủ chọn lựa kỹ càng - Ảnh: FBNV

Sạch sẽ - gần gũi thiên nhiên: Hạn chế tối đa các vật liệu như nhựa, gỗ công nghiệp, đá nhân tạo, các loại keo dán, phun sơn… đảm bảo cây xanh hiện diện trong không gian sống, cắm hoa tươi, không sử dụng hoa giả…

Cây xanh được trang trí trong phòng khách - Ảnh: FBNV

4. Phong cách và cảm hứng thiết kế:

Được anh Nguyễn An gửi gắm một chút quan điểm thẩm mỹ Á Đông, bày trí không chỉ là nhánh cây hòn đá, mà còn hàm chứa rất nhiều triết lý nhân sinh từ gia chủ.

Những viên đá, viên sỏi trong khu vườn mang lại cảm giác bình an, thư thái - Ảnh: FBNV

5. Thời gian thi công, cải tạo: 8 tuần, tính từ ngày đầu khi dỡ bỏ đồ nội thất của nhà cũ, dỡ toàn bộ trần tường sàn, xây mới thêm 2 tầng, đổ mái, ốp lát, điện nước, thạch cao sơn bả và hoàn thiện lại toàn bộ công trình đến ngày nhập trạch.

Có thể thấy, đây là bài chia sẻ rất chi tiết trong cách bố trí căn nhà hợp lí và mang hơi hướng hiện đại. Hi vọng những người yêu cách trang trí nhà, sẽ có thêm kinh nghiệm tạo ra ngôi nhà phù hợp với kinh tế và cuộc sống của mình.