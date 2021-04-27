650 triệu hoàn thiện căn nhà 120m2 - vợ chồng Hà Tĩnh tiết lộ 'chiêu' xây nhà đơn giản nhưng tiện nghi bất ngờ

Sau gần 4 tháng bắt tay vào xây dựng, căn nhà 120m2 của cặp vợ chồng Hà Tĩnh đã được hoàn thiện với chi phí vô cùng tiết kiệm chỉ 650 triệu.

Ngôi nhà được xây dựng tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tỉnh thành được biết đến với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, có núi, sông, biển và cả hệ thống di tích lịch sử – văn hóa. Gia chủ của căn nhà là cặp vợ chồng trẻ, yêu thích sự mới mẻ, riêng biệt trong thiết kế, nên đã tự tay lên ý tưởng cho ngôi nhà. Chị Hằng Tú - nữ chủ nhân của ngôi nhà chia sẻ: "Lúc trước mình cứ nghĩ sau này sẽ mua lại 1 cái nhà nào đó rồi sửa sang lại tý là được cho đến khi mình được tận mắt xem những căn nhà đẹp của người khác, thì mình mới thay đổi suy nghĩ: Rằng mình còn trẻ, mình nên thay đổi và không nên rập khuôn theo bất cứ 1 cái gì cả! Thế là 2 vợ chồng mình quyết định xây nhà theo ý riêng".

Mặt tiền căn nhà 120m2 với chi phí tiết kiệm chỉ 650 triệu - Ảnh: FBNV Phòng khách tiện nghi với nội thất tự tay chị Hằng Tú lựa chọn - Ảnh: FBNV Một khoảng trống trong phòng khách được đặt bàn ăn để tiết kiệm diện tích cho ngôi nhà - Ảnh: FBNV Từ hôm đó, vợ chồng chị Hằng Tú bắt tay vào công việc lên ý tưởng, thiết kế, mua sắm vật dụng trong nhà. Chị kể ban đầu khi đưa bản vẽ tay ra cho mọi người xem, ai cũng bác bỏ không ai đồng tình với thiết kế và ý tưởng của vợ chồng chị. Nhưng vì quyết tâm và muốn có được ngôi nhà thật riêng cho mình, nên chị đã "bỏ ngoài tai" những lời chê bai. Mọi thứ trong nhà đều do một tay chị chọn và đặt mua về, từ những viên gạch ốp tường cho đến cái bóng đèn chiếu sáng...

Phòng bếp hiện đại với tone màu trắng, đen chủ đạo - Ảnh: FBNV Nhà vệ sinh gọn gàng phù hợp cho gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV Phòng ngủ đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi của 2 vợ chồng chị Hằng Tú - Ảnh: FBNV Khu vệ sinh và giặt giũ riêng biệt - Ảnh: FBNV Không gian bên trong căn nhà, gồm 2 phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng khách đều có đủ... tổng diện tích 120m2, được hoàn thiện trong 4 tháng với hầu hết chi phí là 650 triệu. Do là vùng quê, nhân công rẻ và nhiều, việc vận chuyển vật liệu cũng thuận lợi nên thời gian thi công cũng được rút ngắn. Chị Hằng Tú hóm hỉnh chia sẻ: "Tất tần tật đều tự tay mình chọn và order. Nhà mình có 2 phòng ngủ nhưng vì cậu ấm còn bé chưa ngủ riêng nên 1 phòng mình đang làm chỗ chứa đồ chưa có trang trí. Tổng diện tích cả nhà ~ 120m2 ( ngang 6, dài 19,5m). Tổng hoàn thiện nhà gần 650 triệu bao gồm đồ điện tử mọi thứ. Và cũng từ đó chúng mình đã có trong tay 1 tài khoản nợ kếch xù mà không phải ai cũng có thể có được".

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