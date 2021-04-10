Bất ngờ 6 cách sắp xếp nhà cửa 'nhanh - gọn - lẹ', mẹ đảm nào cũng nên học hỏi

Danshari là Đoạn, Xả, Ly. Đoạn là đoạn tuyệt đồ dùng không cần thiết. Xả là vứt bỏ đồ gây lộn xộn. Ly là trạng thái chúng ta sẽ đạt được sau khi Đoạn và Xả, tức là cách ly sự ràng buộc với đồ vật, tự do tự tại trong không gian đã được dọn dẹp.

Nhà cửa gọn gàng là không gian sống lý tưởng mà mọi người đều mong muốn. Sự ngăn nắp, trật tự của những vật dụng không chỉ giúp bạn dễ dàng khi tìm kiếm mà nó còn mang lại cảm giác thông thoáng, dễ chịu.Thế nhưng cho dù nhà to đến mấy mà không biết cách sắp xếp hợp lý thì bạn cũng không cảm thấy hài lòng. Vì vậy, hãy bỏ túi ngay 6 cách giữ nhà cửa ngăn nắp mà cô nàng Winnie Hang Pham chia sẻ để áp dụng cho căn nhà của mình nhé.

2) Mua đồ có kiểm soát

Mỗi người có một nhu cầu mua sắm khác nhau. Bạn hãy quan sát thói quen của mình để hiểu hơn về bản thân, mình có hay mua đồ nhưng không dùng không? Đồ này có thực sự cần thiết không? Hãy cân nhắc về tính sử dụng lâu dài, bền vững của đồ vật và sự ảnh hưởng của chúng đến môi trường Trái Đất.

3) Luôn có một vị trí cố định cho mọi đồ vật trong nhà

Mỗi đồ vật luôn có một chỗ riêng dành cho nó, không đang trong trạng thái sử dụng thì nó nằm yên đúng một vị trí của nó. Một khi bạn xác định được hết vị trí đồ đạc trong nhà, tâm trí sẽ cực kỳ tự do thoải mái vì luôn biết nó đang nằm ở đâu. Cái này nên làm sau khi đồ đạc đã được vứt bỏ đi khá nhiều, lúc đó thì mới có không gian để chứa những đồ cần thiết.

Luôn có một vị trí cố định cho mọi đồ vật trong nhà - Ảnh: FB Winnie Hang Pham

4) Đựng đồ trong boxes/containers (thùng/rổ/ngăn...)

Thay vì để đồ đạc tự do, hãy bỏ nó vào hộp. Ví dụ bạn có kệ rồi, nhưng hãy bỏ nó vào 1 cái hộp rồi hãy bỏ lên kệ. Nhìn từ ngoài vào, cái kệ ấy trông cực kỳ ngăn nắp chứ không lộn xộn, linh tinh. Tương tự với đồ trang điểm, hãy bỏ nó hết vào 1 cái tủ nhiều ngăn kéo, hay là tất cả cọ, bút kẻ chân mày...vào 1 cái ly.

Hãy đựng đồ dùng vào rổ trước khi đặt lên kệ, chiếc kệ ấy sẽ trông cực kỳ ngăn nắp chứ không lộn xộn, linh tinh - Ảnh: FB Winnie Hang Pham

5) Hãy mua những vật dụng trong nhà càng ít màu càng tốt

Những đồ đạc trong nhà nên mua những đồ có màu trung tính: Màu be (nude hoặc gỗ nhạt), màu trắng, màu đen hay màu xám, hoặc chọn hẳn sang màu phù hợp với màu tường. Vì bất kỳ khung cảnh nào có trên 3 màu sẽ bắt đầu trở nên rối mắt. Ít màu sẽ khiến nhà trông gọn gàng hơn.

Những đồ đạc trong nhà nên mua những đồ có màu trung tính - Ảnh: FB Winnie Hang Pham

6) Hãy thường xuyên mời bạn bè đến nhà chơi

"Cách này Hằng thấy cực kỳ hữu hiệu với Hằng, Hằng hay mời bạn qua nhà chơi, một phần là để tự ép bản thân phải đi dọn nhà và khiến nó đẹp nhất có thể. Mình đâu bao giờ muốn bạn qua mà nhà bừa bộn đúng không, lúc đó tự mình sẽ tự động đi dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc ngay ngắn" - Hằng chia sẻ.

Hãy thường xuyên mời bạn bè đến nhà chơi để 'ép' mình phải dọn dẹp - Ảnh: FB Winnie Hang Pham

Với những cách mà cô nàng Winnie Hang Pham chia sẻ, bạn hãy bắt tay vào "công cuộc dọn dẹp" để có một không gian sống thoáng mát, sạch sẽ và gọn gàng hơn. Hãy biến ngôi nhà thành nơi ở lý tưởng chứ đừng khiến nó trông như một nơi để chứa đồ.