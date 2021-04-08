Học 'lỏm' cách cắm và dưỡng hoa lay ơn 11 ngày không tàn của cô giáo Hà Nội

Nhà đẹp 08/04/2021 07:01

Hoa lay ơn là một loài hoa có nhiều sức sống, lâu tàn nhưng nếu bạn không biết cách cắm thì cũng không thể chơi lâu được. Vì vậy, hãy bỏ túi ngay cách cắm và dưỡng hoa mà cô nàng Ngọc Phương (Hà Nội) chia sẻ để có thể trưng được một lọ lay ơn suốt 11 ngày vẫn nở tươi.

Lay ơn là một loại hoa đẹp và được ưa chuộng trong các dịp lễ, Tết, cưới hỏi của người Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều người ngại cắm loại hoa này vì cành hoa rất cứng và không uyển chuyển như những loài hoa khác. Ngọc Phương (là giáo viên giảng dạymôn ngữ văn cấp 2-3 ở Hà Nội) cũng vậy, cô nàng đã từng cho rằng: "cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một dáng hình quạt là hết".

Nhưng sau thời gian tìm hiểu về lay ơn, Ngọc Phương cho biết suy nghĩ ngày trước của mình hoàn toàn sai lầm. Hoa lay ơn có thể cắm rất nhiều kiểu dáng, có thể thay đổi theo quá trình tàn đi của hoa.

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Lay ơn là một loại hoa đẹp và được ưa chuộng trong các dịp lễ, Tết, cưới hỏi của người Việt Nam - Ảnh: FBNV

Cách cắm hoa lay ơn từ ngày 1 đến ngày 11

Những ngày đầu: Nên cắm cành dài, ngọn hoa được bố trí xòe ra hai bên và cong cùng hướng, tạo cảm giác nhịp nhàng gắn bó, đôi chỗ để ngọn đan nhau cho duyên dáng. Nên chọn bình miệng rộng, cành hoa sẽ vươn thoải mái nhẹ nhàng hơn.

Khoảng ngày 7 trở đi: Khi hoa tàn dần dưới gốc, bứt nhẹ bông tàn khỏi đài, cắt ngắn cành, rửa chân hoa và thay bình thấp. Bình thuỷ tinh và bình giỏ trong suốt, bình tráng gương tím là một gợi ý, vì nó nhẹ nhàng, tôn hoa.

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Bình hoa ngày thứ 8 - Ảnh: FBNV
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Hoa lay ơn sau nhiều ngày cắm, vẫn rất tươi và nở rực rỡ - Ảnh: FBNV

Cách dưỡng hoa lâu tàn

- Sử dụng gói dưỡng hoa chuyên dụng khi cắm.

- Hoặc cắm với nước có pha vài giọt rửa bát để khử khuẩn.

- Thay nước khi đổi sang bình khác vào những lúc hoa bắt đầu tàn.

- Cắt bỏ phần thân đã tàn và rửa chân hoa khi thay đổi bình cắm.

- Không nên đặt bình hoa ở nơi có ánh nắng trực tiếp của mặt trời, nhiều gió hay nhiệt độ cao.

- không nên để nước trong bình quá nhiều, chỉ để vừa đủ cắm ngập gốc cách khoảng 3 – 5cm.

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Phương chia sẻ: "Kiểu cắm tiết kiệm dành cho những cành hoa ngày cuối" - Ảnh: FBNV
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Giỏ hoa ngày 11 vẫn rất đẹp và có thể trưng thêm tận vài ngày - Ảnh: FBNV

Lay ơn là một loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp xưa cũ, ngày nay, người ta thường ưa chuộng các giống lay ơn đỏ, vàng rực rỡ hơn là những bông hoa tím nhạt. Tuy nhiên, mỗi loại hoa đều mang vẻ đẹp riêng, tùy vào bàn tay khéo léo của người cắm mà hoa có thể đẹp và tươi lâu hơn rất nhiều.

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