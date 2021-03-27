Ngôi nhà nhỏ bình yên mang phong cách H'mông giữa núi rừng Sapa

Kết hợp cùng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, trữ tình, văn hóa các dân tộc đa dạng, con người chân thành và hiếu khách, Sapa là điểm đến tuyệt vời dù bạn có là một du khách mê khám phá hay đang tìm kiếm một chốn nghỉ dưỡng hoàn hảo.

Chị Mai Nguyen cũng vậy, chị có tình yêu to lớn với thiên nhiên và mong muốn một cuộc sống giản dị ở vùng cao, nên đã không ngần ngại mua lại ngôi nhà nhỏ ở Tả Van, Sapa, để tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên nơi đây. Căn nhà được chị đặc cho cái tên Pieu House, chữ Pieu là ngụ ý đến chiếc khăn Piêu của người dân tộc miền núi, nó là biểu tượng của tình yêu nồng nàn và sức sống sôi động. "Ngôi nhà Piêu sẽ là nơi mang đến tình yêu với cuộc sống bình dị với thiên nhiên tươi đẹp và tình cảm ấm áp bên người thân yêu" - chị Mai chia sẻ.