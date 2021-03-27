Ngôi nhà nhỏ bình yên mang phong cách H'mông giữa núi rừng Sapa

Nhà đẹp 27/03/2021 05:56

"Mình tìm về nhà mỗi khi muốn một khoảng lặng, và nhà luôn cho mình cảm giác bình yên" - chia sẻ của chị Mai Nguyen cũng là mong mỏi của nhiều người sinh sống nơi phố thị. Chị Mai đang sở hữu ngôi nhà nhỏ ở lưng chừng núi, nhìn xuống thung lũng Mường Hoa với một cuộc sống nên thơ khiến nhiều người ganh tỵ.

Kết hợp cùng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, trữ tình, văn hóa các dân tộc đa dạng, con người chân thành và hiếu khách, Sapa là điểm đến tuyệt vời dù bạn có là một du khách mê khám phá hay đang tìm kiếm một chốn nghỉ dưỡng hoàn hảo.

Chị Mai Nguyen cũng vậy, chị có tình yêu to lớn với thiên nhiên và mong muốn một cuộc sống giản dị ở vùng cao, nên đã không ngần ngại mua lại ngôi nhà nhỏ ở Tả Van, Sapa, để tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên nơi đây. Căn nhà được chị đặc cho cái tên Pieu House, chữ Pieu là ngụ ý đến chiếc khăn Piêu của người dân tộc miền núi, nó là biểu tượng của tình yêu nồng nàn và sức sống sôi động. "Ngôi nhà Piêu sẽ là nơi mang đến tình yêu với cuộc sống bình dị với thiên nhiên tươi đẹp và tình cảm ấm áp bên người thân yêu" - chị Mai chia sẻ.

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Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình dưới nắng và hàng vầu to lớn 
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 Một góc rất 'thơ' của ngôi nhà nhỏ xinh 
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 Một góc phòng đơn sơ nhưng vẫn khiến người ta dễ chịu
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 Bên trong phòng có thể nhìn ra khoảng sân trước rộng rãi, thoáng đãng
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Phòng ngủ đón nắng sớm dịu dàng, trong trẻo 
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 Bàn ăn được đặt dưới hiên để gia đình vừa ăn vừa 'ngắm thiên nhiên'

Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc của người dân tộc H'mông với những chiếc cột bằng gỗ Pơ mu cao cao nâng đỡ, nội thất bên trong đa phần đều là gỗ tạo nên nét mộc mạc cho căn nhà nhỏ này.

Không gian thơ mộng như vậy chị Mai Nguyen không giữ riêng cho mình, căn Piêu House này của gia đình chị đã đón biết bao lượt khách đến Sapa. Khách đến đi vì muốn tìm nơi lắng đọng thơ mộng, dịu dàng để lắng đọng tâm hồn.

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 Căn bếp mộc mạc, bình dị như cuộc sống của người dân vùng cao thật sự
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  Bao quanh nhà là lúa. Từ tháng 4 đến tháng 9, mùi lúa thơm lan tỏa từng ngóc ngách trong nhà
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 Khung cảnh bình yên khiến ai cũng cảm thấy nhẹ lòng

Giữa thị trấn Sapa sầm uất ấy, lại có một căn nhà nhỏ xinh nằm nép mình dưới sự dịu dàng, mộc mạc của thiên nhiên. Nhiều cư dân mạng đã phải động lòng trước vẻ đẹp này: "Mình mơ ước có một ngôi nhà và nơi ở như vậy".

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