Nhà bạn có rất nhiều thùng carton bỏ phải không nhỉ? Vậy tại sao không tận dụng chúng làm thành những ngôi nhà mini độc đáo, có 1 không 2, chắc chắn sẽ khiến các bé trong nhà bạn vô cùng thích thú.
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Gần đây, tài khoản Facebook Trang Do đã chia sẻ bài viết về ngôi nhà có tên Phi Phi (chị lấy tên con trai đặt cho ngôi nhà) được làm bằng thùng carton đựng tủ lạnh cũ. Bài viết được sự quan tâm của nhiều cha mẹ, bởi không ai nghĩ thùng giấy cũ bỏ đi có thể biến thành món đồ chơi vô cùng độc đáo và mới lạ.
Tận dụng thùng carton làm đồ chơi cho bé
Bước 1: Chuẩn bị một chiếc thùng carton không còn sử dụng nữa và có kích thước phù hợp.
Bước 2: Vẽ phác thảo các chi tiết lên thân thùng (cửa sổ, cửa chính...)
Bước 3: Cắt rời các phần đã vẽ trên chiếc thùng để tạo thành các chi tiết.
Bước 4: Dán băng keo hoặc bọc giấy màu dán vào các mép hở của phần thân nhà.
Bước 5: Tạo thêm các chi tiết khác như mong muốn.
Bước 6: Trang trí bằng cách tô màu, vẽ hình ảnh ngộ nghĩnh để hoàn thành ngôi nhà.
Với 6 bước này, mọi người sẽ tận dụng được những chiếc thùng trống và giúp bé có thêm một món đồ chơi mới lạ. Ngoài làm nhà, bạn có thể tận dụng thùng carton để làm các vật dụng khác mà bạn muốn, tùy theo sức sáng tạo của bạn.
Có thể nói, sự yêu thương con trẻ đã khiến cho bà mẹ trẻ có sức sáng tạo vô biên, biến một vật tưởng chừng bỏ đi trở thành 1 thế giới đồ chơi độc đáo giành cho bé. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn thử xây nhà cho con của mình?
Chúc bạn thành công.
Nguồn: Trang Do