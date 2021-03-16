Chủ kênh youtube nổi tiếng 'Ẩm thực mẹ làm': Làm mẹ đơn thân ở tuổi 32, giả điếc mà sống với thị phi

Mẹ đơn thân 16/03/2021 06:22

Gần đây, cộng đồng mạng không khỏi xúc động về những chia sẻ rất thật về cuộc đời của người mẹ Dương Thị Cường - chủ kênh Youtube "Ẩm thực mẹ làm" thông qua bài viết do chính người con trai Đồng Văn Hùng ghi lại.

Cái tên đã nói lên hết con người của mẹ Dương Thị Cường, một người phụ nữ kiên cường, dũng cảm vượt qua mọi định kiến của xã hội lúc bấy giờ để mang con đến với thế giới này.

"Cuộc đời tôi là những nốt trầm buồn, nhiều nước mắt hơn nụ cười. Điều đáng giá nhất và là nguồn sống của tôi đến lúc này không gì khác, chính là cậu con trai lớn lên bằng bờ vai gầy nhưng vững chãi của mẹ... Tôi có con ở tuổi 32 - tuổi mà thời ấy và ở nông thôn, là tuổi ế chồng, là khi nếu chẳng có ai cưới thì người ta thường chọn cách sống một mình thui thủi cả đời. Tôi cũng chẳng có bóng đàn ông nào xuất hiện thực sự bên đời mình, nhưng tôi có Hùng - có con trai, có niềm hạnh phúc nhất đời của mình đồng hành...

Thời đó không thoáng như bây giờ, làng xóm người ta xì xào, lời ra lời vào ác lắm, nhưng mình cứ im đi mà sống, giả điếc mà sống, coi như tai không nghe tiếng gì, ai nói thì họ tự nghe. Bà ngoại Hùng hồi ấy, biết tôi có chửa cũng phản đối ghê lắm. Thôi thì tôi cũng chỉ biết ngọt nhạt xin với cụ, rằng thôi bây giờ con cũng hơn 30 rồi, con xin mẹ, con chỉ đẻ 1 lần này thôi, sau này mẹ nằm xuống, con có người để nương dựa".

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Cái tên đã nói lên hết con người của mẹ Dương Thị Cường, một người phụ nữ kiên cường, dũng cảm vượt qua mọi định kiến của xã hội lúc bấy giờ để mang con đến với thế giới này - Ảnh: FBNV 

Những chia sẻ chân thật và mộc mạc đến lạ của người mẹ qua lời kể của cậu con trai khiến nhiều người không khỏi thương cảm cho tấm lòng người phụ nữ. "Không mong mỏi tiền tài, vật chất, chỉ mong có được một người con để vỗ về, chăm sóc, để mẹ con nương tựa nhau mà sống" - Đó phải chăng cũng là ước mơ giản đơn của nhiều người phụ nữ khác. 

Cuộc sống nông thôn nghèo khó, vất vả nhưng không vì thế mà người mẹ này cảm thấy mủi lòng hay hối hận vì quyết định làm mẹ đơn thân của mình.

"Nhà khó khăn, khi sinh Hùng mấy tháng thì hè đến, không có điện, tôi phải thức xuyên đêm quạt cho con, vì chỉ cần tôi hơi lơi tay một tí thì con lại i ỉ khóc. Mãi sau đến tháng 8, ở xóm họ mách cho đi vay ngân hàng, tôi mới vay được 500 nghìn, mắc điện và mua cái quạt cây là hết nhẵn.

Đã vậy, khi bé, Hùng còn hay nóng sốt. Lắm đêm tôi thức trắng, không dám ngủ vì chỉ sợ con chết mất.... Bao ngày cơ cực trong cuộc đời vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa làm đàn bà vừa gánh vác chuyện đàn ông rồi cũng qua, và trong ngần ấy thời gian, tôi không bao giờ nghĩ đến việc phải cần có một người đàn ông nào bên cạnh."

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Bao ngày cơ cực trong cuộc đời vừa làm mẹ vừa làm cha nhưng mẹ Dương Thị Cường không bao giờ nghĩ đến việc phải cần có một người đàn ông nào bên cạnh. - Ảnh: FBNV 

Kênh Youtube "Ẩm thực mẹ làm" được nhiều người yêu mến bởi sự mộc mạc, chân chất của một người phụ nữ nông thôn, khuôn mặt hiện lên vẻ lam lũ, tần tảo. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, mẹ Dương Thị Cường làm youtube vì con trai.

"Tôi không hy vọng gì việc mình nổi tiếng. Cho đến cùng, tôi cũng chỉ là người dân quê bình thường thôi. Việc làm Youtube là do con thích thì tôi chiều con thôi. Niềm vui lớn nhất là hai mẹ con được gần nhau cùng làm việc, cùng nhau tâm sự vui buồn mỗi ngày, thấy con thành đạt là tôi hạnh phúc lắm rồi".

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Mẹ Dương Thị Cường chia sẻ: 'Niềm vui lớn nhất là hai mẹ con được gần nhau cùng làm việc, cùng nhau tâm sự vui buồn mỗi ngày' - Ảnh: FBNV 
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Lời chia sẻ gần gũi và chân thật của mẹ Dương Thị Cường đã chạm đến trái tim của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV 

Lời chia sẻ gần gũi và chân thật của mẹ Dương Thị Cường đã chạm đến trái tim của cộng đồng mạng, một cư dân mạng đã bình luận: "Đọc đến đâu chảy nước mắt đến đó. Tình mẫu tử chân thành mộc mạc nhưng đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời".

Qua những lời chia sẻ đầy xúc động được con trai Đồng Văn Hùng ghi lại, mẹ Dương Thị Cường cũng muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ đang phải bị chí trích cũng như áp lực từ định kiến xã hội: "Câu chuyện này của tôi mong rằng sẽ truyền cảm hứng và động lực đến nhiều phụ nữ khác, đặc biệt là những người sống ở nông thôn. Luôn vươn lên và kiên trì, chăm chỉ của mình sẽ được đền đáp xứng đáng!".

Từ khóa:   làm mẹ đơn thân single mom tâm sự phụ nữ

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