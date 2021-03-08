Mẹ đảm và hành trình đi tìm cách làm bánh quẩy 'chuẩn vị tuổi thơ'

Gần đây, cộng đồng yêu bếp được dịp "trầm trồ" với công thức làm món bánh quẩy thơm, giòn "chuẩn vị Việt Nam" từ tài khoản Facebook Kỳ Duyên.

Quẩy, còn gọi bánh quẩy , giò cháo quẩy (phương ngữ Nam bộ) hay dầu cháo quẩy (phương ngữ miền Trung), là một loại thức ăn phổ biến ở châu Á làm từ bột mì. Quẩy được dùng kèm theo các món ăn như phở, bún, miến, mì, cháo...

Chị Duyên chia sẻ: "Sau này em mới nghiệm ra là quẩy dùng men bánh mì sẽ không bao giờ có được độ giòn như thế. Quẩy Việt Nam là được làm bằng bột khai nên mới giòn được".

-14g baking powder

-1,6 muỗng cà phê muối

-1,6 muỗng cà phê đường

-330g sữa buttermilk hoặc kefir

Với những nguyên liệu trên, chị Duyên cũng chia sẻ: "Làm quẩy phải làm bột khai thì mới chuẩn nhưng em vẫn khá ái ngại khi sử dụng bột khai để làm quẩy. Bột khai ăn không hề độc vì ở châu Âu họ vẫn sử dụng bột khai để làm gingerbread, nhưng mà mùi bột khai cộng với khói dầu thì lại không tốt khi hít phải. Vậy nên em chọn sử dụng bột nổi/baking powder để thay thế."



Thay bột khai bằng bột nổi/baking powder không làm mất hương vị của bánh - Ảnh: Kỳ Duyên

Công thức làm món bánh quẩy truyền thống

Bước 1: Trộn đều các nguyên liệu khô, cho sữa vào trộn đều, nhồi sơ khoảng 2-3 phút (bột sẽ hơi dính tay) đậy kín, để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh. Hôm sau lấy ra để bột nghỉ 10-15 phút cho hết lạnh.

Bước 2: Rắc ít bột áo rồi nhồi sơ vài phát, đậy khăn để nghỉ 10 phút.

Bước 3: Cán bột thành hình chữ nhật mỏng, cắt thành sợi có bề ngang cỡ 1,5cm, dài tuỳ ý.

Bước 4: Dùng chiếc đũa nhúng vào nước vuốt theo chiều dài dải bột, đặt miếng thứ hai lên, dùng sống dao hay miếng cắt bột nhấn một đường để hai miếng bột dính vào nhau ở phần giữa.

Bước 5: Cầm miếng bột lên kéo dài ra, thả vào chảo dầu đã sôi, khi bột bắt đầu nổi lên, dùng đũa nhấn nhẹ, trở miếng quẩy cho đến khi vàng đều, vớt ra để ráo.

Bánh quẩy làm tại nhà vừa ngon, giòn lại hợp vệ sinh - Ảnh: Kỳ Duyên

Một số tip giúp bánh ngon hơn

- Bột mì: Bột mì làm quẩy không nên chọn loại bột có protein quá cao. Nên dùng cake flour hơn là bread flour. Tốt nhất nên dùng bột mì làm pizza.

- Mỗi một loại bột mì sẽ có độ hút nước khác nhau nên cần cảm nhận bột và gia giảm. Bột làm quẩy nếu hơi ướt một chút thì sẽ nở và rỗng ruột, nhưng ướt quá khi tạo hình sẽ khó và làm hai mép bột dính vào nhau khi chiên sẽ không tách ra được.

- Bột nổi/ baking powder: Mua được loại double acting (là loại bột nở chứa cả 2 loại acid phản ứng nhanh và chậm) là tốt nhất.

- Chất lỏng: Để làm quẩy nên dùng sữa buttermilk hoặc kefir để tạo độ chua cho bột. Tốt nhất nên dùng kefir vì trong kefir có nhiều men - yeast culture hơn là sữa chua hay buttermilk.

- Tạo hình: Khi tạo hình chỉ nên nhấn giữa hai miếng bột chứ không nên để mép của hai miếng bột dính vào nhau, nếu dính quẩy sẽ không nở và bị chai khi chiên.

- Dầu chiên: nhiệt độ của dầu là khoảng 180 độ C đến 200 độ C. Nếu thấy bột quẩy quá lâu nở thì cần tăng nhiệt, nếu dầu nóng quá, quẩy nhanh vàng mà chưa nở hết thì cần giảm nhiệt.

- Cách chiên: Nên chiên quẩy hai lần. Lần thứ nhất mọi người chiên cho nở, sao cho quẩy vàng mới thôi. Sau đó để nguội, bọc kín quẩy cất trong tủ mát. Trước khi ăn thì cho quẩy vào nồi chiên không dầu hay lò nướng làm nóng lại thì sẽ cực kỳ giòn.

Nên chiên quẩy hai lần để tiện cho việc giữ bánh lâu hơn - Ảnh: Kỳ Duyên

Với công thức này, chị em có thể tự tay làm món bánh quẩy ngon và hợp vệ sinh cho gia đình mình, không lo ngại bánh mua ngoài hàng không giòn và bị chiên qua dầu cũ.

Nguồn: Facebook Kỳ Duyên