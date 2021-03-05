Học cách làm kem chuối sắc màu, vừa ngon vừa đẹp cả nhà thích mê

Chị TraMy Tran chia sẻ: "Lần đầu em mần món kem chuối. Màu trắng thì mình không chịu, nên phải hì hục pha cho ra 3 màu mới chịu."

Kem chuối là món ăn tuổi thơ của bao thế hệ, ngày trước bà và mẹ thường tận dụng những quả chuối chín mùi ăn không hết để làm thành món kem mát lạnh. Món kem chuối truyền thống chỉ có màu trắng đục từ sữa và nước cốt dừa, nhưng ngày nay, "mẹ đảm" đã tận dụng những rau củ trong nhà để cho ra những cây kem "hiện đại" hơn.

-2 hộp sữa chua

-5 quả chuối

-Hộp đựng kem tùy ý

-Giấy nến (không bắt buộc)

-1 củ dền nhỏ

-1 bó lá nếp (lá dứa)

-Khoảng 30 bông hoa đậu biếc (hoa tươi hoa khô đều được)

-2 thìa bột năng/bột sắn

Chị TraMy chia sẻ: 'Nhìn cái màu nó yêu yêu quá. Con gái em bảo giống màu trong phim hoạt hình Pony' - Ảnh: FBNV

Cách làm đơn giản

- Lá nếp, xay hoặc ép lấy nước.

- Củ dền ép hoặc xay hoặc thái nhỏ nấu, lọc bã lấy nước.

- Hoa đậu biếc ngâm xíu nước nóng cho thôi màu ra, lọc lấy nước. Hoặc cũng có thể bỏ vào nồi cùng chút nước đun sôi.

Bước 1: Pha sữa đặc, cốt dừa, sữa chua vào 1 cái âu to, đánh thật đều cho hoà quyện. Chia hỗn hợp vào 3 cái tô để chút nữa mình pha màu.

Bước 2: Hoà nửa thìa bột năng/bột sắn với chỗ nước thu được từ hoa, lá, củ dền bên trên. Lần lượt đổ từng bát màu này vào nồi nhỏ, đảo liên tục trên lửa cho sôi lên và thấy đặc, đảo nặng tay hơn một chút là được. Việc quấy nước màu với bột năng/bột sắn mục đích là để sau khi cho tủ đá thì kem không bị dăm đá. Khi làm mẻ kem này mình thu nửa bát con ăn cơm nước màu. Nếu thu được nhiều nước màu thì có thể tăng bột năng/bột sắn lên để đảm bảo nước màu quánh lại.

Bước 3: Lần lượt đổ các bát màu đã quấy kỹ này vào tô hỗn hợp sữa, cốt dừa và sữa chua mình đã chuẩn bị sẵn để tạo ra 3 bát màu. Khuấy thật kĩ cho đến khi hoà quyện. Nếu có cái dụng cụ đánh trứng thì sẽ nhanh hơn dùng đũa hay thìa.

Bước 4: Lót giấy nến (nếu có) vào đáy và thành của hộp đựng kem. Đổ lần lượt hỗn hợp đã pha màu ở bước 3 vào hộp kem. Cứ 1 lớp hỗn hợp màu lại rải 1 lớp chuối cắt lát. 1 quả chuối nên cắt thành 3 lát.

Nếu thích ăn thêm lạc rang hay dừa bào sợi thì cũng có thể rải xen kẽ ở bước này. Chị em không thích thì có thể bỏ qua.

Lưu ý lớp trên cùng phải là 1 lớp hỗn hợp chứ không phải là 1 lớp chuối cắt lát.

Bước 5: Đậy nắp hộp/nếu không có nắp thì bịt kín bằng màng bọc thực phẩm và bỏ vô ngăn đá khoảng 5 tiếng đồng hồ.

Bước 6: Bỏ kem xuống ngăn mát chừng 30 phút trước khi ăn. Nếu có lót giấy nến ở đáy và thành hộp thì nhấc kem ra khỏi khuôn. Nếu không lót thì có thể dội nước nóng quanh đáy và thành hộp khoảng 5s để kem ở thành và đáy hơi chảy ra. Bỏ tảng kem ra đĩa và cắt lát vừa ăn.

Kem thành phẩm thơm mùi chuối, phảng phất mùi thơm lá nếp, beo béo vị sữa và cốt dừa - Ảnh: FBNV

Kem thành phẩm thơm mùi chuối, phảng phất mùi thơm lá nếp, beo béo vị sữa và cốt dừa, không quá ngọt, rất thích hợp làm món ăn tráng miệng giải nhiệt mùa hè.

Với nguyên liệu dễ tìm và cách làm đơn giản, bạn hoàn toàn có thể bắt tay vào làm ngay để có món tráng miệng mới lạ cho gia đình mình sau bữa ăn nhé!

Chúc bạn thành công.

Nguồn: TraMy Tran