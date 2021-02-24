Rằm tháng Giêng: 5 món ăn sau dù ngon mấy cũng ‘gác đũa’ kẻo TÀI LỘC BAY BIẾN, nghèo ‘bền vững’

Theo quan niệm của nhiều người, thịt vịt là món ăn mang lại nhiều điềm xấu. Nếu ăn thịt vịt vào ngày Rằm tháng Giêng sẽ khiến cho gia đình “tan đàn xẻ nghé”, mỗi người phiêu dạt một nơi. Cảnh nhà ly tán như vậy quả là điều không ai mong muốn.

Tuy nhiên, khi đến ngày cuối tháng, thịt vịt lại được nhiều người ăn bởi xem đây là món ăn “giải đen” hiệu quả.

Do đó, bạn hãy thay thịt vịt bằng các món ăn khác như thịt gà, heo…

Thịt chó

Từ ngày xưa, ông cha ta đã có câu: “Đen như mõm chó”, có lẽ vì vậy mà việc ăn thịt chó vào các ngày đầu tháng hay Rằm tháng Giêng được xem là kiêng kỵ.

Con chó ân tình, gần gũi với con người, nên con người cũng dành cho nó những tình cảm đặc biệt. Việc giết thịt hay ăn thịt chó, vì vậy, có thể khiến cho phước lộc của gia đình tiêu tán, hậu vận đen đủi, cả năm không có đường mà ngóc đầu lên được.

Cũng giống như thịt vịt, thịt chó cũng thường được ăn vào cuối năm hoặc cuối tháng để giải vận đen trong năm hoặc trong tháng đó.

Mực là món cần tránh, bởi có thể mang vận đen đến cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Mực

Nhiều người cho rằng, nếu ăn mực vào Rằm tháng Giêng thì cả năm sẽ “đen như mực”, xui xẻo, nhiều chuyện bất trắc sẽ xảy ra. Nhiều bậc cha mẹ cũng không cho con ăn mực trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Thậm chí, trước khi đi xa hay làm làm việc trọng đại, nhiều người cũng không ăn mực. Bạn nên cẩn thận lưu ý vấn đề này nhé.

Mắm tôm

Mắm tôm nặng mùi nên cũng được xem là một trong những món cấm kỵ trong ngày Rằm tháng Giêng. Ăn mắm tôm, hoặc tất cả những món có mắm tôm là bạn vô tình khiến cho vận xui đeo bám gia đình, cả năm làm hoài mà không có tiền, chưa kể có thể còn gặp tai ương, không biết bao giờ mới gặp may mắn.

Cá mè không hợp để ăn trong ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

Cá mè

Cá mè có vị tanh, nhiều xương cũng là món ăn cần tránh trong ngày Rằm tháng Giêng. Theo nhiều người, ăn cá mè sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối, công việc không thông, thậm chí còn gặp hạn thị phi, khiến cho cả năm khó khăn vất vả.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.