Rằm tháng Giêng: 5 việc cần làm ngay, tài vận sẽ thay đổi, cuộc đời bỗng chốc ‘nở hoa’

Tâm linh - Tử vi 23/02/2021 14:46

Theo quan niệm dân gian, có 5 điều nên làm trong ngày Rằm tháng Giêng mà bạn tuyệt đối đừng bao giờ bỏ qua, nếu không sẽ lỡ mất tài vận tốt lành. Thần Tài vì vậy cũng ngoảnh mặt quay đi với gia đình bạn.

1. Dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ

Tuyệt đối không để bàn thờ dơ bẩn, luộm thuộm, đồ cúng sắp xếp bừa bộn. Trước ngày Rằm tháng Giêng bạn nên dành thời gian lau bàn thờ sạch sẽ, tốt nhất nên dùng rượu gừng hoặc nước hoa bưởi. Bát hương cần để nguyên chắc chắn, tránh xê dịch, lung lay.

5 dieu nen lam ngay ram thang gieng 1
Việc cúng bái trong ngày Rằm tháng Giêng rất linh thiêng - Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ nên trang trí đẹp mắt với hoa tươi, vàng mã. Bát đĩa đựng đồ cúng nên sử dụng đồ mới, tránh sứt mẻ cũ kỹ.

Bàn thờ có sạch đẹp thì việc cúng bái của bạn mới như ý được.

2. Chuẩn bị mâm cúng lễ Rằm tháng Giêng chu đáo

Các gia đình trong ngày Rằm tháng Giêng thường sắm hai lễ: Lễ cúng Phật và lễ cúng gia tiên. Lễ cúng Phật là mâm lễ chay gồm có hương hoa, đèn nến... Lễ cúng gia tiên thường là mâm lễ mặn với thịt gà luộc, đĩa giò, đĩa xào, bát canh.

Mâm cúng càng chuẩn bị chu đáo, gia chủ càng nhiều bình an may mắn trong năm mới.

5 dieu nen lam ngay ram thang gieng 2
Mâm cơm cúng cần chuẩn bị cẩn thận, chu đáo - Ảnh minh họa: Internet

3. Đi chùa cầu may

Đi chùa trong ngày Rằm tháng Giêng là cách thể hiện lòng thành kính của gia chủ, đồng thời thể hiện mong ước về một năm tài lộc và bình an đến với gia đình mình.

Vì vậy ngay sau khi làm lễ cúng tại nhà, bạn hãy chuẩn bị lễ cúng trên chùa. Bạn nên sắm đồ chay, hoa tươi và ngũ quả, ăn mặc trang nhã, kín đáo lịch sự, thành tâm khấn viếng. Trên chùa, tuyệt đối không chen lấn, không ăn nói ồn ào, bất lịch sự, có như vậy tấm lòng của bạn mới được thần linh chứng giám, mở tài lộc cho mang về.

4. Phóng sinh

Tục lệ phóng sinh đã có từ lâu phong tín ngưỡng dân gian của nước ta. Khi bạn mang lại sự sống cho các loại sinh vật như chim hay cá, chắc chắn phước lành sẽ đến với bạn.

Ngày Rằm tháng Giêng bạn nên phóng sinh cá ở những nơi nước trong sạch, lưu thông, tránh những ao, hồ tù đọng, ô nhiễm. Với các loài chim, bạn nên chọn nơi vắng vẻ, ít người săn bắn để đảm bảo sự sống cho chúng.

5 dieu nen lam ngay ram thang gieng 3
Luôn giữ tâm thanh thản trong ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

5. Làm việc thiện

Yêu thương cho đi chắc chắn hạnh phúc sẽ ở lại với bạn. Ngày Rằm tháng Giêng bạn nên chú trọng làm việc thiện, chuyên tâm giúp đỡ người khó khăn, bao dung bỏ qua mọi lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác để tâm được thanh thản, bình an.

Khi đó, chắc chắn tấm lòng của bạn sẽ được trời xanh soi tỏ, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc đời.

Trên đây là 5 điều nên làm trong ngày Rằm tháng Giêng, các bạn lưu ý và tuân theo nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

Rằm tháng Giêng: 10 điều CẤM KỴ cần tuyệt đối ghi nhớ, riêng điều thứ 9 khiến vận đen bám riết gia chủ

Rằm tháng Giêng: 10 điều CẤM KỴ cần tuyệt đối ghi nhớ, riêng điều thứ 9 khiến vận đen bám riết gia chủ

Để có một năm bình an, bạn cần tuyệt đối ghi nhớ 10 điều cấm kỵ trong ngày Rằm tháng Giêng.

Xem thêm
Từ khóa:   kiêng kỵ rằm tháng Giêng cúng rằm tháng giêng mâm lễ cúng rằm tháng giêng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề