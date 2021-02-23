Rằm tháng Giêng: 5 việc cần làm ngay, tài vận sẽ thay đổi, cuộc đời bỗng chốc ‘nở hoa’

Tuyệt đối không để bàn thờ dơ bẩn, luộm thuộm, đồ cúng sắp xếp bừa bộn. Trước ngày Rằm tháng Giêng bạn nên dành thời gian lau bàn thờ sạch sẽ, tốt nhất nên dùng rượu gừng hoặc nước hoa bưởi. Bát hương cần để nguyên chắc chắn, tránh xê dịch, lung lay.

Bàn thờ có sạch đẹp thì việc cúng bái của bạn mới như ý được.

Bàn thờ nên trang trí đẹp mắt với hoa tươi, vàng mã. Bát đĩa đựng đồ cúng nên sử dụng đồ mới, tránh sứt mẻ cũ kỹ.

2. Chuẩn bị mâm cúng lễ Rằm tháng Giêng chu đáo

Các gia đình trong ngày Rằm tháng Giêng thường sắm hai lễ: Lễ cúng Phật và lễ cúng gia tiên. Lễ cúng Phật là mâm lễ chay gồm có hương hoa, đèn nến... Lễ cúng gia tiên thường là mâm lễ mặn với thịt gà luộc, đĩa giò, đĩa xào, bát canh.

Mâm cúng càng chuẩn bị chu đáo, gia chủ càng nhiều bình an may mắn trong năm mới.

Mâm cơm cúng cần chuẩn bị cẩn thận, chu đáo - Ảnh minh họa: Internet

3. Đi chùa cầu may

Đi chùa trong ngày Rằm tháng Giêng là cách thể hiện lòng thành kính của gia chủ, đồng thời thể hiện mong ước về một năm tài lộc và bình an đến với gia đình mình.

Vì vậy ngay sau khi làm lễ cúng tại nhà, bạn hãy chuẩn bị lễ cúng trên chùa. Bạn nên sắm đồ chay, hoa tươi và ngũ quả, ăn mặc trang nhã, kín đáo lịch sự, thành tâm khấn viếng. Trên chùa, tuyệt đối không chen lấn, không ăn nói ồn ào, bất lịch sự, có như vậy tấm lòng của bạn mới được thần linh chứng giám, mở tài lộc cho mang về.

4. Phóng sinh

Tục lệ phóng sinh đã có từ lâu phong tín ngưỡng dân gian của nước ta. Khi bạn mang lại sự sống cho các loại sinh vật như chim hay cá, chắc chắn phước lành sẽ đến với bạn.

Ngày Rằm tháng Giêng bạn nên phóng sinh cá ở những nơi nước trong sạch, lưu thông, tránh những ao, hồ tù đọng, ô nhiễm. Với các loài chim, bạn nên chọn nơi vắng vẻ, ít người săn bắn để đảm bảo sự sống cho chúng.

Luôn giữ tâm thanh thản trong ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

5. Làm việc thiện

Yêu thương cho đi chắc chắn hạnh phúc sẽ ở lại với bạn. Ngày Rằm tháng Giêng bạn nên chú trọng làm việc thiện, chuyên tâm giúp đỡ người khó khăn, bao dung bỏ qua mọi lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác để tâm được thanh thản, bình an.

Khi đó, chắc chắn tấm lòng của bạn sẽ được trời xanh soi tỏ, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc đời.

Trên đây là 5 điều nên làm trong ngày Rằm tháng Giêng, các bạn lưu ý và tuân theo nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.