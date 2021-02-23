Vào ngày Rằm tháng Giêng, gia chủ bao giờ cũng phải tất bật chuẩn bị lễ vật đầy đủ dâng cúng thần linh và tổ tiên, đồng thời không quên chuẩn bị cho mình bài văn khấn giàu ý nghĩa.

Bài văn khấn bao giờ cũng phải thể hiện được thành tâm của gia chủ, cốt yếu ở sự mộc mạc, chân thật, chứ không phải ở lời lẽ hoa mỹ, bóng bẩy, cầu kỳ. Do đó, ngôn từ vừa phải đơn giản, ngắn gọn vừa phải gần với tín ngưỡng thờ cúng dân gian.

Xin giới thiệu đến các bạn bài văn khấn Rằm tháng Giêng ngắn gọn và chuẩn xác nhất.

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ………………………

Ngụ tại:………………………………………

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Khấn xong, vái 3 vái.



Sự thành tâm là quan trọng nhất với gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên lưu ý đọc văn khấn to, rõ ràng, mạch lạc, trang phục kín đáo, lịch sự, có như vậy lễ cúng của bạn mới linh thiêng, mang lại tốt lành cho gia chủ.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.