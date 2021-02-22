Tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của 12 con giáp: Dần gặp ngày tuổi, Sửu mở cửa đón Thần Tài, Tý hân hoan duyên mới

Theo tử vi Tân Sửu, đây là một ngày bình an với con giáp này. Ngọ đang trải qua những ngày tháng an vui, không phải bon chen vất vả, ngược xuôi. Tiền cứ hết lại có. Gia đình vui vẻ, hạnh phúc, luôn rộn rã tiếng cười. Thần may mắn đang mỉm cười với con giáp này.

Xem nhanh tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của 12 con giáp để bạn có thể đề phòng những điều không hay, đồng thời sẵn sàng tinh thần để đón tài lộc trong tháng đầu năm Tân Sửu.

Người tuổi Mùi vốn đã được ông trời ban cho sự thông minh và sắc sảo hơn người, nay lại đúng ngày lành tháng tốt nên lộc tài tìm đến bám riết lấy họ. Mới đầu năm nhưng việc kinh doanh của họ vô cùng thuận lợi, mua may bán đắt, bỏ một đồng mà kiếm tới mười đồng. Trong công ty thì được tăng lương và có khoản thưởng lớn.

Trong ngày này, dù đã vào thời gian làm việc, Ngọ có thể sẽ có cơ hội được tận hưởng một chuyến đi chơi xa vô cùng thú vị bên những người bạn thân của mình.

Cuối ngày, họ còn nhận được tin vui từ một người phương xa mang tới khiến niềm vui được nhân đôi lên, tâm trạng hân hoan ngập tràn hạnh phúc.

Tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cần hết cẩn trọng trong ngày này, hạn chế ra đường, đi lại, hạn chế tiếp xúc với củi, lửa để tránh những điều không may có thể xảy đến. Tốt nhất bạn nên ở nhà nghỉ ngơi bên người thân trong gia đình.

Thứ Ba ngày 23/2 có thể được xem là ngày xung với con giáp này vì vậy bạn không nên tiến hành các việc lớn như động thổ, kí kết hợp đồng, khai trương… Cuối ngày, Thân sẽ bất ngờ nhận được một món quà giá trị từ một người bạn. Thân hãy vui vẻ, lạc quan và chờ đợi nhé.

Tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của tuổi Dậu

Dậu hãy ăn mừng vì đây là một ngày tuyệt vời của bạn. Công việc hanh thông thuận lợi, mọi vướng mắc đều được giải quyết nhanh chóng khiến chính bạn cũng không ngờ tới. Tiền bạc cứ vậy chạy đến chật két chật nhà, tiêu hoài không hết.

Ngày này, Dậu có thể tiến hành làm các việc lớn như đầu tư, mua bán nhà cửa, đất đai… sẽ đắc tài đắc lộc, tiền vàng sinh sôi nảy nở.

Dậu cũng nên cẩn trọng với sức khỏe của mình bởi rất dễ gặp các bệnh như rối loạn tiêu hóa, đau bao tử... khiến người mệt mỏi và khó chịu.

Dậu hãy ăn mừng vì vận may của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của tuổi Tuất

Tuất vui vẻ, hài hước, luôn là người mang tiếng cười đến cho mọi người nên sẽ có một ngày thứ Ba trọn vẹn niềm vui.

Ngay buổi sáng, bạn đã nhận được một món tiền lớn, có thể là lợi nhuận của một khoản đầu tư nào đó, khiến tâm trạng vô cùng phấn khởi. Buổi chiều, có thể bạn bè lại rủ Tuất đi gặp mặt, ăn uống khiến cuộc sống vô cùng thảnh thơi, sung sướng. Những người tuổi Tuất hãy tranh thủ tận hưởng vận may này.

Tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của tuổi Hợi

Không được tốt đẹp như người tuổi Tuất, con giáp tuổi Hợi lại cần hết sức cận trọng trong công việc.

Nhiều vướng mắc có thể kéo đến, vì vậy tốt nhất, nếu có thể, bạn nên lùi các công việc quan trọng sang ngày mai giải quyết một cách hoàn hảo, tránh làm vội, làm nhanh sẽ để lại nhiều hậu quả xấu ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này.

Con giáp này cũng có thể vướng vào hạn thị phi nên phải ăn nói cẩn thận, tránh lời ra tiếng vào, tránh hiểu nhầm không hay. Đồng thời, Hợi cũng cần hạn chế đi lại, không đi xa, nên ở nhà là chính.

Tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của tuổi Tý

Người tuổi Tý có một ngày đầy may mắn và hạnh phúc. Hôm nay, họ chính thức nhận được câu trả lời đồng ý từ “nửa kia” của mình, sau một thời gian dài nhiều trục trặc mà từng có thời điểm họ nghĩ sẽ buông tay để khép lại cuộc tình.

Lời chấp nhận muộn màng của “ý trung nhân” khiến con giáp này hân hoan sung sướng, hạnh phúc tràn ngập. Chúng ta tiếc gì mà không gửi tới con giáp này những lời chúc phúc ngọt ngào nhất.

Tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu sẽ có một ngày bùng nổ về tài vận. Thần tài lâu lắm không đoái hoài đến con giáp này giờ đã tìm đường trở lại, gõ cửa vào nhà mang đến tiền bạc tràn trề. Sửu chỉ cần ung dung ngồi nhà đếm tiền mà không cần bận tâm điều gì.

Cuộc đời chính thức sang trang mới nhiều điều tốt lành với người tuổi Sửu. Từ giờ trở đi, mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi và may mắn, do đó, Sửu cần tranh thủ làm việc lớn, không nên cân nhắc và tính toán quá nhiều sẽ bỏ lỡ cơ hội “vàng” của mình.

Người tuổi Sửu cố gắng đừng bỏ lỡ cơ hội của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của tuổi Dần

Hôm nay chính là ngày tuổi của Dần (Nhâm Dần). Quan hệ tương sinh là sinh xuất, mệnh tuổi làm lợi cho mệnh ngày, nên người tuổi Dần sẽ có một ngày nhiều thành công.

Cũng có thể, họ sẽ nhận được quyết định thăng chức ngay trong buổi sáng, khiến cho cả ngày bùng nổ niềm vui, gia đình mở đại tiệc lớn ăn mừng.

Đây cũng chính là thành quả của những ngày tháng lao động vất vả hết mình của người tuổi Dần, giờ họ chỉ việc tận hưởng mà thôi.

Tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, Mão may mắn được quý nhân phù trợ trong ngày thứ Ba này. Công việc đang bế tắc bỗng chốc gặp vận đỏ được khơi thông suôn sẻ cho kết quả mỹ mãn ngoài sự mong đợi.

Đến cuối chiều, tiếp nối vận đỏ, Thần Tài mang tiền bạc đổ vào chật két, Mão chỉ cần ngồi nhà hưởng thụ. Tuy nhiên để tránh tán tài tán lộc, người tuổi Mão không nên mua sắm hoang phí mà nên gửi tiết kiệm, lộc tài sẽ tụ lại.

Tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn là một trong những con giáp khôn ngoan và lanh lợi, học một biết mười nên luôn được người đời trọng dụng. Nhờ chính tài năng của mình, Thìn trở thành con giáp giàu sang trong ngày thứ Ba, 23/2, mà không cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của ai đó.

Tiền bạc do chính mồ hôi nước mắt làm ra nên con giáp này vô cùng trân trọng, tiêu đúng nơi đúng chỗ, đầu tư kinh doanh hợp lý. Từ nay đến cuối năm, con giáp này cứ an nhiên hưởng thụ mà thôi.

Thìn có cơ hội giàu sang, phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 23/2/2021 của tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết, Tỵ cần bảo trọng trong ngày này, cả về sức khỏe và tiền tài. Nếu ai đó ngỏ ý vay tiền bạn, tốt nhất bạn nên khéo léo từ chối, tránh để thất thoát tiền của. Về sức khỏe, Tỵ có thể gặp các triệu chứng như đau đầu, cảm mạo… nên cần đề phòng.

Cuối ngày, Tỵ cũng sẽ nhận được tin tốt lành, cảnh nhà vui vẻ ngập tràn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.