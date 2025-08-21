Sau hôm nay, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 21/08/2025 04:45

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà người tuổi này còn đưa ra được những ý tưởng hay ho, hữu ích trong công việc. Công việc nhận được nhiều tín hiệu khởi sắc, nhất là những người làm kinh doanh có thể tìm được đối tác đáng tin cậy. Đồng thời, công việc hiện tại của người làm công ăn lương vẫn khá thuận lợi.  

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ dần đà khởi sắc. Bạn và người ấy có những giây phút ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Song song đó, cơ hội tìm được người mình yêu dành cho người độc thân là không nhiều trong khoảng thời gian này. 

Sau hôm nay, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra dễ dàng. Với tinh thần nhiệt huyết dâng trào cộng với được Quý Nhân nâng đỡ hết mình nên mọi kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện đều tiến triển suôn sẻ. Con giáp này nhanh chóng “làm dày” túi tiền của mình nhờ có nguồn thu nhập rủng rỉnh từ công việc chính. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn. Người độc thân tìm thấy được tình yêu trong khoảng thời gian này nhưng bản mệnh cần chủ động hơn nữa mới có thể nắm chắc cơ hội yêu đương này. 

Sau hôm nay, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra chẳng đáng lo. Công việc gặp một vài trở ngại nhưng nhìn chung thì mọi việc đều không gây ra hậu quả gì nặng nề do người tuổi này gặp được Quý Nhân phù trợ trong thời điểm này. Con giáp này rất biết cách tận dụng tài ăn nói khéo léo của mình để mang về những cơ hội đầu tư tiềm năng nên chuyện “cơm áo gạo tiền” không phải là vấn đề đáng lo của bản mệnh vào ngày này. 

Về chuyện tình cảm, đôi lứa yêu nhau dễ dàng tìm thấy được sự hòa hợp trong suy nghĩ nên tránh được những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có trong khi người độc thân chưa thể quên đi chuyện tình cảm trước đó nên không sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới. 

Sau hôm nay, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Thứ Năm 21/8/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/8/2025), Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (21/8/2025), Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Nói ra sự thật bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Nói ra sự thật bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến vợ ân hận trong muộn màng

Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến vợ ân hận trong muộn màng

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước
Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Tâm sự 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Cuối ngày hôm nay (21/8/2025), Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (21/8/2025), Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Sau ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Sau ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Trúng số độc đắc đúng ngày 21/8/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 21/8/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'