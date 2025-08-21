Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 21/08/2025 04:15

3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Tinh thần đầy hứng khởi cũng như lòng say mê công việc giúp cho người tuổi này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Con giáp này hãy học hỏi thêm các kiến thức đầu tư, kinh doanh trước khi làm giàu nếu muốn nâng cao nguồn thu nhập hơn nữa. Đó là cách giúp tuổi này tránh được những nguy cơ, rắc rối không đáng. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này vượng sắc. Người độc thân có cơ hội tiếp cận với nhiều đối tượng khác giới. Nhưng đừng vì thế mà vội vàng chấp nhận lời tỏ tình của người mới quen nếu không muốn hối hận về sau. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi dự báo công việc của người tuổi Thân diễn ra đều đều và hanh thông. Dù nhận được sự trợ giúp của Quý Nhân nhưng người tuổi này chưa biết cách tận dụng thời cơ trước mắt. Đồng thời, bản mệnh có xu hướng chọn lựa hướng đi an toàn nên khó đem lại kết quả đột phá. 

Vận trình tình cảm những thay đổi mới mẻ. Người độc thân luôn có một sức hút đặc biệt đối với người khác giới. Còn người đã lập gia đình cần giữ khoảng cách với người khác phái để tránh những hiểu lầm không đáng xảy ra trong mối quan hệ hiện tại. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Mọi công việc của tuổi Dậu diễn ra chẳng có gì lo ngại. Người tuổi này được cấp trên trao cho cơ hội phát huy năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ đó, bản mệnh tìm thấy được khả năng tiềm ẩn bên trong dẫn đến con đường công danh cũng phát triển như mong muốn. Việc đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt giúp cho con giáp này có được nguồn thu nhập rủng rỉnh, đồng thời cũng chi tiêu thoải mái hơn trước. 

Vận trình tình cảm khởi sắc. Đào hoa vượng giúp cho người độc thâm sớm tìm được người bạn đời phù hợp với mình. Với người đã kết hôn, cả hai đang có những phút giây hạnh phúc thật sự bên đối phương. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Thứ Năm 21/8/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/8/2025), Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (21/8/2025), Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Nói ra sự thật bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Nói ra sự thật bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến vợ ân hận trong muộn màng

Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến vợ ân hận trong muộn màng

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước
Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Tâm sự 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Cuối ngày hôm nay (21/8/2025), Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (21/8/2025), Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Sau ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Sau ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Trúng số độc đắc đúng ngày 21/8/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 21/8/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'