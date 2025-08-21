Đêm 20/8, thông tin từ UBND xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc 2 mẹ con bị nước cuốn trôi khi đi qua suối.
- Hai thanh niên bất ngờ bị nhóm 'quái xế' tấn công, 1 người bị mù vĩnh viễn
- Sức khỏe đáng lo ngại của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM
Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 20/8, UBND xã Trung Lý (tỉnh Thanh Hóa) cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi 2 mẹ con đi qua suối bị nước cuốn trôi, mất tích.
Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, khoảng 14h30 ngày 20/8, bà T.T.D. (SN 1974) và con gái là S.T.S. (SN 2014, trú tại bản Khằm 1, xã Trung Lý), lội qua suối Chà Làm khi trên đường từ rẫy về nhà.
Trong lúc lội qua suối, do bất cẩn, 2 mẹ con bị trượt ngã xuống dòng suối chảy xiết, mất tích.
Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm.
Đến khoảng 15h20 cùng ngày, thi thể bà D. đã được tìm thấy, còn cháu S. vẫn đang được lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.
Theo lãnh đạo UBND xã Trung Lý, đến 21h ngày 20/8, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nạn nhân.