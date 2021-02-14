Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của 12 con giáp: Mùi đón bạc tỉ vào nhà, Hợi tình duyên đỏ thắm, Mão tình - tiền sánh đôi

Tâm linh - Tử vi 14/02/2021 06:20

Theo tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của 12 con giáp cho thấy, nếu Mùi sung túc về tiền bạc, Hợi tình duyên lên hương, thì Mão được cả hai khi tình - tiền đều sánh đôi tìm đến với họ.

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới cho biết, đây là một ngày bình an với người tuổi Ngọ. Mọi việc nhìn chung khá suôn sẻ, hanh thông, không có gì vướng mắc, trở ngại với họ trong ngày này. Cuối ngày, niềm vui còn được nhân lên gấp bội khi bạn bè lâu ngày gặp nhau, hàn huyên vui vẻ.

Tuy nhiên, họ cũng cần để ý tránh chi tiêu quá tay, gây hao tổn tiền tài trong những ngày đầu năm mới này.

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Tuổi Ngọ gặp nhiều suôn sẻ, may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Mùi

Đây là ngày may mắn rực rỡ với người tuổi Mùi. Thần tài bất ngờ tìm đến quấn lấy chân, mang theo tiền bạc đổ đầy két, khiến cho họ cũng không ngờ tới.

May mắn liên tiếp đến giúp con giáp tuổi Mùi làm đâu thắng đó, làm việc gì cũng sinh lời sinh lộc, vì thế bạn hãy tranh thủ để làm những việc quan trọng như động thổ, mua sắm đất đai, khai trương, đầu tư, kinh doanh… chắc chắn sẽ thắng lợi lớn.

Trong nhà thì vợ chồng, con cái vui vẻ, hoàn thuận ấm êm, cuối ngày còn có tin vui bất ngờ cho cả gia đình.

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui. Trong nhà sẽ có khách quý từ xa đến chơi mang theo tin vui bất ngờ khiến cả gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Công việc suôn sẻ. Nếu kinh doanh sẽ gặp khách lớn, có thể sẽ có hợp đồng lớn mang đến may mắn cho con giáp tuổi Thân trong cả năm Tân Sửu này.

Tuy nhiên, theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân nên hạn chế đi lại ngoài đường, tránh đi xa. Tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe.

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đã trải qua một năm sóng gió nên những ngày đầu năm này là thời điểm để họ ngồi chờ đón nhận tin vui. Thần tài sau một thời gian đi xa giờ bắt đầu đoái hoài đến con giáp này.

Thứ Hai ngày 15/2, họ bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn, có thể là khoản lời của một vụ đầu tư nào đó mà giờ họ mới nhận được. Tử vi Tân Sửu cũng chỉ rõ, trong ngày này, họ có thể tiến hành những công việc quan trọng mà bấy lâu nay mới chỉ lên kế hoạch chưa thể thực hiện được, chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi, hanh thông.

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hãy tận hưởng một ngày bình an và yên vui. Họ nên dành thời gian nghỉ ngơi, hạn chế tham gia giao thông, hạn chế đi xa để tránh những bất trắc, nguy hiểm có thể xảy ra.

Ngày thứ Hai, họ cũng có một khoản tiền bất ngờ rơi xuống khiến cả gia đình vô cùng hồ hởi, vui vẻ. Họ nên tận dụng để mua sắm các vật dụng trong gia đình, trang trí lại nhà cửa là tốt nhất.

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Tuổi Dậu rực rỡ tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Hợi

Chuyện tình cảm đến bất ngờ với người tuổi Hợi. Sau một thời gian cô đơn thì hôm nay con giáp này gặp được “người trong mộng” của mình. Cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ, có thể qua một lời giới thiệu của bạn bè hoặc trong một buổi tiệc mà vô tình gặp nhau.

Mối duyên lành như vậy trước sau gì cũng đến vơi họ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Con giáp may mắn này hãy an tâm chờ đợi nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Tý

Nếu bạn ấp ủ dự định gì thì đây là lúc tốt đẹp để bạn biến nó thành hiện thực, bởi đây chính thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, nên đừng bao giờ chần chừ hay lo ngại điều gì. Bạn hãy chủ động nắm bắt thời cơ, chuẩn bị tất cả chu đáo cẩn thận nhất, chắc chắn thành công rực rỡ sẽ đến với bạn.

Con giáp này hãy tin rằng, thần may mắn đang ngay bên cạnh và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Sửu cần mẫn chăm chỉ gặp đúng ngày lành nên tiền bạc đến dư dả, xếp chật két. Con giáp này nên nhân cơ hội tốt mang tiền đi đầu tư kinh doanh, thực hiện các hợp đồng lớn, tiền sẽ sinh sôi nảy nở, mang lại lợi nhuận bất ngờ.

Sửu cũng nên bảo trọng sức khỏe, ăn uống giữ gìn để tránh các bệnh về tiêu hóa, đường ruột, gan mật trong ngày này.

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Dần

Nếu xét từ đầu năm Tân Sửu đến giờ, thì đây là ngày may mắn nhất với Dần. Mọi vướng mắc, tồn đọng trong công việc được giải quyết mau lẹ. Tiền bạc cũng vì vậy mà đến với họ dễ dàng trong ngày đầu năm mới này.

Theo tử vi 12 con giáp, Dần nên tránh những cãi cọ, tranh chấp để không gặp phải hạn thị phi, lời qua tiếng lại gây mất đoàn kết.

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Mão

Xin chúc mừng các bạn tuổi Mão vì đây là ngày tuyệt vời của bạn, cả về tình duyên và tiền bạc. Về tình duyên, tình cảm của hai bạn chính thức bước sang một giai đoạn mới. Sau một thời gian dài có không ít trắc trở thì giờ không còn gì là trở ngại, ngăn cách được các bạn nữa. Tình cảm của cả hai vô cùng thắm thiết và mặn nồng.

Tiền bạc với con giáp này đã đến lúc khởi sắc, được thần lộc tài dẫn đường, cứ vậy chạy đến nhà nhiều vô kể, tiêu cả năm không hết. Con giáp may mắn này hãy ung dung tận hưởng nhé.

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Tiền - tình song hành với người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Thìn

Sau một năm lao đao lo lắng làm ăn thì giờ Thìn ung dung ngồi hưởng thành quả do chính mình tạo ra. Công việc tấn tới cứ vậy phát lộc phát tài, ăn nên làm ra, may mắn vô cùng. Trong ngày này, riêng về mặt sức khỏe, Thìn cẩn thận đi lại nhằm tránh các bệnh liên quan đến xương khớp như đau chân, đau lưng… để tận hưởng trọn vẹn niềm vui của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021 của tuổi Tỵ

Theo tử vi thứ Hai ngày 15/2/2021, may mắn bất ngờ ập đến với Tỵ trong ngày này. Kinh doanh thì mua may bán đắt, mua một bán mười. Hợp đồng lớn được ký kết. Tiền của cứ vậy bất ngờ tìm đến.

Tỵ cũng cần lưu ý bởi hôm nay nếu có người đến nhà vay mượn tiền thì nên cân nhắc cẩn thận, thà mất lòng trước được lòng sau thì vẫn hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.

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