Tối 20/8, ông Hà Biên Cương, Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh (tỉnh Lào Cai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô khách. Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 15h20 ngày 20/8, xe khách chở 38 người do tài xế Vũ Đức Chinh (53 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển và xe khách chở 6 người do tài xế Lều Văn Lộc (40 tuổi, ở Ninh Bình) lái, di chuyển ngược chiều nhau trên quốc lộ 32.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong - Ảnh: VietNamNet

Khi vào đoạn cua thuộc xã Cát Thịnh, xe của anh Lộc bị trượt, phần đuôi văng sang làn ngược lại, đúng lúc xe của anh Chinh đi tới nên hai xe tông trực diện.

Cú va chạm khiến một hành khách tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Xe khách lao lên vỉa hè, đầu hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra bán kính khoảng 15 m.

Cửa kính xe biển Hà Nội vỡ nát sau va chạm - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, ô tô khách BKS 18H-030.xx lao vào taluy dương, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Cát Thịnh phối hợp với phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai triển khai bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

