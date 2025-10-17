Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Ba nấm mộ xếp cạnh nhau để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại

Những hình ảnh tang lễ của 3 bố con vào được tổ chức vào ngày 16/10 đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ba chiếc quan tài được đặt cạnh nhau, tiếng khóc nghẹn của người thân, đặc biệt là người mẹ trẻ cảnh tượng ngập trong bi thương. 

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, lãnh đạo UBND phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết: Đến khoảng 16h30 ngày 15/10, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh V.V.D (SN 1993, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) - người bị cho là đã ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy tối 13/10. Trước đó ít giờ, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể hai cháu bé V.H.B (SN 2020) và V.G.T (SN 2021).

Sau đó, gia đình đã làm thủ tục để đưa thi thể anh D. và hai bé gái về quê an táng. 

 

Những hình ảnh tang lễ của 3 bố con vào được tổ chức vào ngày 16/10 đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ba chiếc quan tài được đặt cạnh nhau, tiếng khóc nghẹn của người thân, đặc biệt là người mẹ trẻ…cảnh tượng ngập trong bi thương. 

Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Ba nấm mộ xếp cạnh nhau để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại - Ảnh 1Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Ba nấm mộ xếp cạnh nhau để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại - Ảnh 2Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Ba nấm mộ xếp cạnh nhau để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại - Ảnh 3
Ba nấm mộ xếp cạnh nhau để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 13/10, người dân lưu thông trên cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện một xe máy và hai chiếc cặp học sinh trên cầu. Nghi có người nhảy xuống sông, người dân trình báo công an.

Danh tính người đàn ông nghi ôm hai con nhỏ nhảy cầu bước đầu xác định là anh V.V.D (32 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) và hai con gái.

Người thân cho biết, anh D. đến trường đón hai con từ trường học, sau đó gọi điện cho vợ báo sẽ nhảy xuống sông Lam đoạn cầu Bến Thủy. 

Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Ba nấm mộ xếp cạnh nhau để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại - Ảnh 4
Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 bố con - Ảnh: Báo Tiền Phong

Suốt hơn hai ngày qua, hàng trăm người dân cùng các đội thiện nguyện tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Các ca nô liên tục quần thảo khu vực trên, dưới cầu Bến Thủy, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam.

Va chạm với ô tô tải ở Hà Nội, nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Va chạm với ô tô tải ở Hà Nội, nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Buổi sáng định mệnh 17/10, khi đang đạp xe đến trường, một bé gái lớp 9 học ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) không may va chạm với xe tải tại nút giao Ngọc Hồi – Vành đai 3.

