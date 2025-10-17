Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời

Khoai mỡ, hay còn gọi là củ mỡ, là một loại củ dân dã và quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt nổi tiếng với món canh khoai mỡ tím thơm ngon. Không chỉ là một thực phẩm giàu tinh bột, khoai mỡ còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Carbohydrate và Chất xơ: Cung cấp năng lượng bền vững và chứa tinh bột kháng, có lợi cho hệ tiêu hóa.

Vitamin: Giàu Vitamin C (có thể đáp ứng tới 40% nhu cầu hàng ngày) và Vitamin A (dưới dạng Beta-carotene), cùng với các Vitamin nhóm B.

Khoáng chất: Cung cấp Kali, Canxi, Sắt, Mangan, Đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng tuyệt vời của khoai mỡ đối với sức khỏe

Khoai mỡ tốt cho người tiểu đường

Trong khoai mỡ có chứa Allantoin có thể tăng cường chức năng gan và duy trì mức insulin phù hợp. Ngoài ra, loại tinh bột kháng trong khoai mỡ cũng không làm tăng đường huyết đột ngột, tốt cho người bị tiểu đường.

Khoai mỡ hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Hàm lượng chất xơ glucomannan trong khoai mỡ khá cao. Khi vào trong hệ tiêu hóa, nó có thể chuyển thành dạng gel giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế ăn vặt. Nhờ đó, họ có thể giảm cân hiệu quả mà không bị cơn đói hành hạ.

Khoai mỡ tốt cho huyết áp và tim mạch

Loại chất xơ hòa tan đặc biệt trong khoai mỡ giúp cô lập cholesterol và khiến chúng bị đào thải ra ngoài cơ thể. Vì vậy, người có mức cholesterol trong máu cao tiêu thụ 510g khoai mỡ liên tục trong 30 ngày có thể giúp mức cholesterol giảm rõ rệt. Ăn khoai mỡ giúp loại bỏ natri dư thừa trong máu, giúp ổn định nồng độ natri máu nên tốt cho huyết áp và tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai mỡ tốt cho thần kinh và não bộ

Trong thành phần dinh dưỡng của khoai mỡ giàu diosgenin. Hợp chất này có thể cải thiện sự phát triển của các tế bào thần kinh cũng như sức khỏe não bộ. Hợp chất này cũng giúp tăng khả năng ghi nhớ và học tập. Mẹ hãy thường xuyên nấu cháo khoai mỡ cho bé ăn nhé!

Lưu ý khi sử dụng khoai mỡ

Sơ chế: Khoai mỡ có chất nhầy (chất nhớt) có thể gây ngứa da khi gọt vỏ. Nên đeo găng tay hoặc rửa tay bằng nước có pha giấm sau khi sơ chế.

Nấu chín kỹ: Khoai mỡ cần được nấu chín hoàn toàn để loại bỏ các chất có thể gây khó chịu dạ dày khi ăn sống hoặc chưa chín.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai: Mặc dù khoai mỡ là nguồn cung cấp Folate tốt, nhưng phụ nữ mang thai nên ăn với lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ, tránh tiêu thụ quá mức Beta-carotene.