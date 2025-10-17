Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời

Dinh dưỡng 17/10/2025 11:26

Khoai mỡ còn được biết đến với những tên gọi khác như là khoai tím, củ mỡ từ lâu đã là thực phẩm được nhiều người yêu thích. Khoai mỡ có thể dùng làm bánh, nấu canh rất ngon và bổ dưỡng.

Khoai mỡ, hay còn gọi là củ mỡ, là một loại củ dân dã và quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt nổi tiếng với món canh khoai mỡ tím thơm ngon. Không chỉ là một thực phẩm giàu tinh bột, khoai mỡ còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của khoai mỡ

Trong 100g khoai mỡ nấu chín, thành phần dinh dưỡng nổi bật bao gồm:

Carbohydrate và Chất xơ: Cung cấp năng lượng bền vững và chứa tinh bột kháng, có lợi cho hệ tiêu hóa.

Vitamin: Giàu Vitamin C (có thể đáp ứng tới 40% nhu cầu hàng ngày) và Vitamin A (dưới dạng Beta-carotene), cùng với các Vitamin nhóm B.

Khoáng chất: Cung cấp Kali, Canxi, Sắt, Mangan, Đồng.

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Công dụng tuyệt vời của khoai mỡ đối với sức khỏe

Khoai mỡ tốt cho người tiểu đường

Trong khoai mỡ có chứa Allantoin có thể tăng cường chức năng gan và duy trì mức insulin phù hợp. Ngoài ra, loại tinh bột kháng trong khoai mỡ cũng không làm tăng đường huyết đột ngột, tốt cho người bị tiểu đường.

Khoai mỡ hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Hàm lượng chất xơ glucomannan trong khoai mỡ khá cao. Khi vào trong hệ tiêu hóa, nó có thể chuyển thành dạng gel giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế ăn vặt. Nhờ đó, họ có thể giảm cân hiệu quả mà không bị cơn đói hành hạ.

Khoai mỡ tốt cho huyết áp và tim mạch

Loại chất xơ hòa tan đặc biệt trong khoai mỡ giúp cô lập cholesterol và khiến chúng bị đào thải ra ngoài cơ thể. Vì vậy, người có mức cholesterol trong máu cao tiêu thụ 510g khoai mỡ liên tục trong 30 ngày có thể giúp mức cholesterol giảm rõ rệt. Ăn khoai mỡ giúp loại bỏ natri dư thừa trong máu, giúp ổn định nồng độ natri máu nên tốt cho huyết áp và tim mạch.

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khoai mỡ tốt cho thần kinh và não bộ

Trong thành phần dinh dưỡng của khoai mỡ giàu diosgenin. Hợp chất này có thể cải thiện sự phát triển của các tế bào thần kinh cũng như sức khỏe não bộ. Hợp chất này cũng giúp tăng khả năng ghi nhớ và học tập. Mẹ hãy thường xuyên nấu cháo khoai mỡ cho bé ăn nhé!

Lưu ý khi sử dụng khoai mỡ

Sơ chế: Khoai mỡ có chất nhầy (chất nhớt) có thể gây ngứa da khi gọt vỏ. Nên đeo găng tay hoặc rửa tay bằng nước có pha giấm sau khi sơ chế.

Nấu chín kỹ: Khoai mỡ cần được nấu chín hoàn toàn để loại bỏ các chất có thể gây khó chịu dạ dày khi ăn sống hoặc chưa chín.

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai: Mặc dù khoai mỡ là nguồn cung cấp Folate tốt, nhưng phụ nữ mang thai nên ăn với lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ, tránh tiêu thụ quá mức Beta-carotene.

Cách làm canh khoai mỡ nấu tôm chuẩn ngon và dinh dưỡng tại nhà!

Cách làm canh khoai mỡ nấu tôm chuẩn ngon và dinh dưỡng tại nhà!

Canh khoai mỡ nấu tôm dẻo ngon, hấp dẫn và đậm đà hương vị, chuẩn món chính cho bữa cơm gia đình tối nay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   khoai mỡ canh khoai mỡ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (18/10-19/10), định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (18/10-19/10), định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100: "Tấm khiên bất khả xâm phạm" bảo vệ da hơn 10 tiếng dưới nắng hè khắc nghiệt

Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100: "Tấm khiên bất khả xâm phạm" bảo vệ da hơn 10 tiếng dưới nắng hè khắc nghiệt

Làm đẹp 1 giờ 32 phút trước
Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Ba nấm mộ xếp cạnh nhau để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại

Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Ba nấm mộ xếp cạnh nhau để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Lương Bằng Quang bật khóc nức nở, tiết lộ 'tâm nguyện cuối cùng' của Ngân 98 trước khi bị bắt

Lương Bằng Quang bật khóc nức nở, tiết lộ 'tâm nguyện cuối cùng' của Ngân 98 trước khi bị bắt

Hậu trường 1 giờ 43 phút trước
Va chạm với ô tô tải ở Hà Nội, nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Va chạm với ô tô tải ở Hà Nội, nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Sáu 17/10/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Đúng 20h hôm nay, thứ Sáu 17/10/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Thế giới tăng hàng trăm USD, vàng nhẫn vượt đỉnh 154 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Thế giới tăng hàng trăm USD, vàng nhẫn vượt đỉnh 154 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để sau ngày 17/10/2025

3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để sau ngày 17/10/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa tách biệt tài chính, mỗi người tự quản lý thu nhập

Vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa tách biệt tài chính, mỗi người tự quản lý thu nhập

Sao quốc tế 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giả vờ mù hoàn toàn hơn 50 năm để nhận tiền trợ cấp khuyết tật

Giả vờ mù hoàn toàn hơn 50 năm để nhận tiền trợ cấp khuyết tật

Nghẹt thở giây phút người dân phá cửa, cứu tài xế khỏi taxi bốc cháy ở Đà Lạt

Nghẹt thở giây phút người dân phá cửa, cứu tài xế khỏi taxi bốc cháy ở Đà Lạt

Bệnh nhân tâm thần vừa điều trị về tấn công hai người thân thương vong

Bệnh nhân tâm thần vừa điều trị về tấn công hai người thân thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dưa hấu là "vua giải nhiệt" với những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Dưa hấu là "vua giải nhiệt" với những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày?

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày?

Công dụng tuyệt vời của rau sam, siêu thực phẩm giàu Omega-3

Công dụng tuyệt vời của rau sam, siêu thực phẩm giàu Omega-3

Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Điểm danh loạt công dụng tuyệt vời của quả táo tàu đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Điểm danh loạt công dụng tuyệt vời của quả táo tàu đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Ăn thịt heo an toàn nhất định không được bỏ qua 4 nguyên tắc cơ bản này

Ăn thịt heo an toàn nhất định không được bỏ qua 4 nguyên tắc cơ bản này