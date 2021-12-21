Bật mí 2 cách làm bánh khoai mỡ thơm ngon, giòn rụm, điểm 10 chất lượng! Hội ngán dầu mỡ vẫn 'bon chen' được

Bánh khoai mỡ chiên là món ăn vặt được nhiều người ưa chuộng vì độ thơm ngon, giòn rụm. Cách làm bánh khoai mỡ khá đơn giản. Chỉ cần ít thời gian cùng vài nguyên liệu dễ kiếm như khoai mỡ, sữa tươi,... bạn có thể làm được món ăn vặt đạt điểm 10 chất lượng rồi!

50g đường

60g sữa đặc

40ml sữa tươi

Một ít mè rang để tăng thêm hương vị (nếu thích)

Dầu ăn

Nguyên liệu cơ bản để làm bánh khoai mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh khoai mỡ chiên

Bước 1: Sau khi khoai mỡ đã được rửa sạch, bạn cắt khoai thành từng khoanh nhỏ và cho vào nồi hấp chín khoảng 20 phút. Hoặc dùng nồi cơm điện hấp cũng khá tiện lợi và vô cùng tiết kiệm thời gian.

Bước 2: Lấy khoai đã hấp chín đem nghiền mịn bằng muỗng hoặc đồ làm bánh chuyên dụng đều được hoặc cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Chú ý làm thiệt nhuyễn thì khi dùng bánh khoai sẽ mịn và ngon hơn.

Bước 3: Trộn khoai mỡ nghiễn nhuyễn với 140g bột năng, 100g bột bắp, 50gr đường, 60g sữa đặc (Có thể gia giảm tùy theo sở thích của gia đình).

Dùng tay trộn thật mịn cho hỗn hợp hòa đều vào nhau. Lấy màng bọc thực phẩm bọc kín bột không thoát hơi và ủ bột 30 phút.

Bước 4: Sau khi ủ bột 30 phút, bạn xoa tay ít bột năng để không dính tay. Chia bột và nặn tạo hình bánh theo các hình dạng khác nhau theo ý thích.

Ở bước này có thể lăn qua một lớp mè rang để khi chiên tăng thêm mùi thơm cho bánh.

Bước 5: Cho từng miếng bột khoai mỡ vào chảo dầu nóng. Dùng đũa đảo đều để chiên vàng đều. Khi chín thì vớt ra và để ráo dầu rồi thưởng thức. Khi chiên nên bật lửa vừa để tránh bánh vàng cháy bên ngoài mà bên trong chưa chín.

Bánh chín, bạn cho ra dĩa và thưởng thức khi còn ấm nóng sẽ ngon hơn. Chỉ vài bước đơn giản đã có ngay thành phẩm chín vàng với lớp vỏ ngoài giòn rụm, bao lấy bên trong dẻo ngọt, thơm bùi vị khoai mỡ, thật hấp dẫn.

Biến tấu với món bánh khoai mỡ hấp nước cốt dừa cho các tín đồ sợ dầu mỡ.

Nguyên liệu chuẩn bị

500g khoai mỡ

400ml nước cốt dừa

100g bột năng

Cách thực hiện

Bước 1:

Khoai mỡ bạn mua về, gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành những miếng mỏng. Cho vào nồi hấp khoảng 20 phút.

Sau khi khoai mỡ chín, bạn dằm khoai ra cho mịn và cho 100ml bột năng, 150ml nước cốt dừa, 2 muỗng đường và trộn đều lên sao cho khoai mềm và mịn.\

Bước 2:

Cho 2 muỗng canh đường vào 250ml nước cốt dừa còn lại. Bắc lên bếp đun và cho một ít bột năng pha nước vào để cho nước cốt sánh lại thì tắt bếp.

Bước 3:

Chuẩn bị 1 chiếc khuôn, quét một lớp dầu lên để khi chín gỡ bánh ra dễ dàng hơn và lót miếng lá chuối vào. Cho phần khoai mỡ vào khuôn và hấp khoảng 30 phút.

Sau khi khoai mỡ chín, bạn chờ cho nguội và lấy ra đĩa.

Bước 4:

Cắt thành những miếng bánh nhỏ, vừa ăn. Rưới nước cốt dừa và rắc đậu phộng hoặc mè rang (nếu thích) lên rồi thưởng thức.

Cách chọn mua khoai mỡ tươi ngon, không bị sượng

Nên chọn mua những củ khoai có phần vỏ tối màu, càng tối càng tốt vì đây là những củ đã già, chắc thịt và ruột đặc dẻo, không bị xốp.

Khoai mỡ ngon có hình thuôn dài, kích thước cân xứng. Bạn có thể bấm thử vào thân củ khoai, nếu cảm thấy cứng thì đó là khoai dẻo, ngon.

Tránh mua những củ khoai bị mềm nhũn, kích thước quá to, méo mó hay có tình trạng bị dập nát và không nguyên vẹn, có mùi hay bị chảy dịch lạ.

Nên chọn thiết bị gia dụng nào để làm bánh khoai mỡ chiên giòn ngon

Để làm món bánh này ngon, bạn cần chiên bánh trong chảo ngập dầu. Ngoài ra, khi chiên bánh khoai mỡ trong chảo ngập dầu, bánh chín đều ngoài giòn trong dẻo mà không hút dầu nhiều. Chính vì vậy, bạn nên lựa chọn các loại nồi đế dày hay chảo sâu lòng để chiến món bánh này thích hợp hơn.

Chảo sâu lòng

Với cùng một lượng dầu trong chảo dẹt, chảo sâu lòng sẽ tạo độ sâu giúp lượng dầu dâng cao hơn, tiết kiệm lượng dầu làm các món bánh chiên được ngập trong dầu, gips

Nồi đáy dày

Nồi đáy dày sẽ chịu được nhiệt độ nấu cao, hạn chế sản sinh ra chất độc hại ngấm vào thức ăn nấu chín. Đặc biệt, nồi đáy dày còn phù hợp chiên bánh khoai mỡ, tiết kiệm dầu hơn, tận dụng thiết bị nấu được các thể loại món ăn.

Mong rằng bài viết trên đã giúp các chị em yêu bếp có thêm một số tips làm bánh khoai mỡ thơm ngon, đưa miệng cho buổi trà chiều. Chúc bạn thành công với món ăn này!