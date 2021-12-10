Chia sẻ 4 cách làm sữa chua bằng sữa ông thọ đơn giản mà rất đậm đà, mềm mịn

Sữa chua là món ăn rất tốt cho sức khỏe và dễ sử dụng rất được yêu thích. Những dưỡng chất có trong sữa chua: Sắt, iốt, kẽm, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B2, vitamin B12, Magie, vitamin B6, Canxi.

Có đa dạng loại sữa chua với hương vị phong phú để bạn lựa chọn dễ dàng. Tuy nhiên, với cách làm sữa chua bằng sữa ông thọ sẽ giúp tiết kiệm chi phí mà lại có những ly sữa chua thơm ngon, đảm bảo vệ sinh.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng , nên dùng sữa chua thường xuyên 1-2 hũ mỗi ngày để có nhiều lợi ích cho sức khỏe:

+ Ngăn chặn độc tố gây bệnh cho đường ruột

+ Giảm huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch.

+ Cung cấp nhiều canxi, cải thiện hệ xương khớp hiệu quả.

+ Giảm cân, cải thiện làn da trắng sáng, đàn hồi hơn.

1. Làm sữa chua bằng sữa ông thọ và sữa chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Sữa chua: 1 hộp (Vinamilk, Mộc Châu,…) để kích men.

Sữa đặc Ông Thọ có đường: 1 hộp

Sữa tươi không đường: 2 lon

Nước sôi: 1 lon

Dụng cụ: Hũ đựng sữa chua (10-15 cái).

Cách làm:

Bước 1: Đổ sữa đặc Ông Thọ vào một cái ca, âu, xong, hay hộp (tùy ý). Tiếp theo, dùng vỏ lon sữa đặc đong lấy một lon nước ấm hòa vào cùng với sữa. Khuấy để cho sữa tan đều.

Lưu ý: Cần lắc phần đáy lon kỹ khi đong nước sôi để sữa còn lại trong lon ra hết.

Bước 2: Đổ 2 lon sữa tươi không đường vào phần sữa đặc đã pha và khuấy đều.

Bước 3: Đun hỗn hợp sữa ở bước 2 trên bếp hoặc cho vào lò vi sóng 1-2 phút. Đây là cách để tạo môi trường thuận lợi cho men hoạt động. Không đun quá nóng vì sẽ khiến men trong sữa chua bị chết.

Đun hỗn hợp sữa trên bếp hoặc cho vào lò vi sóng 1-2 phút

Bước 4: Cho hộp sữa chua vào hỗn hợp sữa đã hâm nóng và khuấy nhẹ để sữa chua quyện với hỗn hợp sữa. Vậy là chúng ta đã có thể thu được một hỗn hợp sữa chua hoàn chỉnh.

Bước 5: Ủ sữa chua. Rót hỗn hợp sữa chua vào từng hũ sữa chua đã chuẩn bị trước và đậy thật kín nắp.

Tiếp đó, cho tất cả số hũ này vào bình hoặc âu lớn có nắp đậy. Đổ một lượng nước ấm ngập nửa thân hũ. Tránh đổ đầy quá tràn nửa thân hũ.

Cứ cách khoảng 1-2 tiếng thì thay nước một lần để giữ được nước trong bình luôn ấm, môi trường tốt để men hoạt động.

Ủ sữa chua

Lưu ý: Nên cho vào bình có nắp đậy giữ nhiệt tốt để duy trì hoạt động liên tục của men. Nếu không có bình thì bạn có thể cho vào nồi cơm điện và đậy nắp lại.

Sau khoảng 8-10 tiếng, sữa chua sẽ lên men. Dùng thìa để múc sữa chua thành phẩm lên thử. Món sữa chua đạt yêu cầu sẽ hơi đông đông lại, lắc nhẹ thì thấy sữa chua rung nhưng không bị chảy xuống.

Dùng thìa để múc sữa chua thành phẩm lên thử

Với các bước đơn giản, món sữa chua làm bằng sữa ông thọ vô cùng thơm ngon mà lại đơn giản đã được hoàn thành.

2. Cách làm sữa chua bằng ông thọ và sữa tươi tiệt trùng không đường

Dùng sữa tươi tiệt trùng để làm sữa chua có vị béo ngậy hơn bình thường. Món sữa chua này sẽ mang đến hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa và mang đến nhiều lợi ích cho đường ruột. Không chỉ vậy, còn giúp chị em có làn da đẹp và phù hợp với những ai đang giảm cân.

Cách làm:

Bước 1:

Khử trùng lọ đựng: Đun sôi nước và cho những lọ đựng đã được rửa sạch vào để tiệt trùng. Hoặc có thể dùng nước sôi tráng các lọ đựng sữa chua đã rửa sạch để diệt khuẩn.

Khử trùng lọ để đựng sữa chua

Bước 2: Cho sữa ông thọ và sữa tươi vào nồi và đặt lên bếp và vặn lửa nhỏ đun cho tới khi sữa ấm. Kết hợp khuấy đều để sữa đặc tan hết. Đun cho đến khi nhiệt độ hỗn hợp làm sữa chua đạt mức khoảng 80 độ c thì tắt bếp.

Khuấy thêm vài phút để hỗn hợp sữa nguội bớt xuống còn khoảng 40-50 độ c.

Bỏ các hũ sữa chua cái ra khỏi tủ lạnh để tan đá. Đánh thật đều lên để thu được được hỗn hợp mềm mịn. Sau đó, rót vào hỗn hợp sữa ở trên. Kết hợp khuấy đều khi rót để tan hết sữa chua. Những vi khuẩn (có lợi) sẽ khuếch tan và tan vào trong hỗn hợp làm sữa chua.

Bước 3: Chế những hỗn hợp này vào các hộp đựng sữa chua và để nguội.

Chế hỗn hợp trên vào các hộp đựng sữa chua

Bước 4: Ủ sữa chua: Đặt những hộp sữa chua này vào trong thùng ủ. Để giữ nhiệt và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lên men, các bạn có thể đổ thêm nước nóng vào trong thùng ủ.

Nếu có giá để thì đổ nước nóng trực tiếp vào trong thùng. Hoặc cũng có thể đổ nước vào các ca và để vào trong thùng ủ cùng với sữa chua. Cuối cùng, đem đậy kín và ủ trong khoảng 6-8 tiếng.

Cho các hộp sữa chua vào trong thùng ủ

Ngoài cách dùng thùng ủ, có thể cho sữa chua vào trong hộp xốp, nồi và dùng khăn quấn ủ kín trong khoảng 6-8 tiếng là được.

Bước 5: Khi thấy sữa chua đã lên men hoàn toàn, nhấc các hũ sữa chua ra và bảo quản trong tủ lạnh.

Yêu cầu thành phẩm:

Món sữa chua mềm, mịn, chua dịu. Sữa chua thu được mềm nhưng vẫn rất đặc. Úp ngược hộp sữa chua lại vẫn thấy sữa chua không bị đổ ra.

Sữa chua thu được mềm nhưng vẫn rất đặc

3. Cách làm sữa chua dẻo tại nhà bằng sữa ông thọ

Thay vì dùng món sữa chua truyền thống, kết hợp sữa chua với 1 số nguyên liệu khác là cách để thay đổi khẩu vị và tạo nên những hương vị phong phú, khác lạ. Sữa chua dẻo là món ăn vặt đang rất được yêu thích.

Sữa chua dẻo

Sau đây là bí quyết làm sữa chua dẻo tại nhà từ sữa ông thọ và sữa tươi cực ngon:

Nguyên liệu làm sữa chua:

Sữa ông thọ: ½ hộp (cho thêm nếu bạn thích ngọt hơn)

Sữa chua cái: 2 hộp

Sữa tươi không đường: 1 lít (nếu bạn thích ngọt có thể dùng sữa tươi có đường)

Dụng cụ: Nồi, tô lớn, ly đựng sữa chua…

Sữa ông thọ

Cách làm:

Bước 1: Đổ sữa đặc và sữa tươi vào nồi và khuấy đều theo một chiều. Vặn lửa nhỏ để đun cho đến khi sữa ấm lên tắt bếp.

Bước 2: Cho sữa chua vào hỗn hợp sữa hơi ấm và khuấy đều một chiều.

Bước 3: Cho hỗn hợp sữa này vào ly hay những hộp đựng sữa chua.

Cho hỗn hợp vào khuôn hoặc các hộp chuẩn bị sẵn

Bước 4: Đặt những hũ sữa chua này vào một nồi. Cho nước đã đun nóng già (hay nước ấm khoảng 60-70 độ C) vào với lượng nước ngập hơn nửa hũ sữa chua. Đậy nắp nồi lại thật kín và ủ khoảng 6-8 tiếng.

Bước 5: Khi xong bước ủ sữa chua lên men, bảo quản sữa chua trong ngăn mát hay ngăn lạnh. Sau khoảng 2 tiếng là có thể sử dụng được hoặc cũng có thể để dành ăn từ từ.

Nên làm thật nhiều sữa chua để mọi người có thể cùng nhâm nhi vừa ngon lại tốt cho sức khỏe.

Đem sữa chua bỏ vào ngăn mát hay ngăn lạnh khoảng 2 tiếng

4. Cách làm sữa chua bằng sữa ông thọ không cần sữa tươi

Sữa chua làm bằng sữa ông thọ là món ăn được biết đến từ lâu và gắn liền với tuổi thơ của nhiều bạn trẻ.

Các túi sữa chua được cột thun trên đầu giống như cách làm sữa chua xoài đóng túi, khi ăn thì cắn rách phần đuôi và nhâm nhi từ từ. Tuy đơn giản mà để lại nhiều ấn tượng. Với các bước tiến hành đơn giản cùng chút khéo tay, bạn sẽ đãi cả nhà một bữa sữa chua mát lạnh, ngon mê ly.

Nguyên liệu chuẩn bị:

1 hũ sữa đặc ông thọ

1 lít nước lọc

1 hũ sữa chua cái có đường

Dụng cụ: túi nilon trắng loại nhỏ, thun cột, nồi ủ hoặc thùng đựng đá nhỏ, nồi đun, bếp nấu, muỗng hoặc vá gỗ để khuấy

Làm sữa chua bằng sữa ông thọ không cần sữa tươi

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch nồi. Đổ nước vào, đun sôi, để nguội khoảng 70 độ C rồi cho sữa đặc vào, khuấy đều cho tan. Nêm nếm để điều chỉnh vị ngọt đã vừa chưa, nếu chưa đủ ngọt thì thêm đường hoặc quá ngọt thì đổ thêm nước ấm vào.

Bước 2: Khi sữa nguội hơn thì đổ sữa chua cái vào. Tránh đổ nước còn quá nóng vào vì sẽ làm chết men và sữa chua. Khuấy đều tay.

Bước 3: Cho sữa chua vào ca hoặc hũ lớn và đậy kín. Xếp vào thùng ủ và đổ nước ấm khoảng 60 – 70 độ C, lượng nước ngập trên một nửa ca. Ủ kín trong vòng 8 tiếng.

Đổ nước vào, đun sôi, để nguội khoảng 70 độ C rồi cho sữa đặc vào, khuấy đều cho tan

Bước 4: Rót sữa chua vào từng túi nilon và cột chặt lại. Đặt sữa chua vào ngăn đá hoặc ngăn lạnh tùy theo nhu cầu của bạn.

Sữa chua làm từ sữa ông thọ có hương vị ngon ngọt khó có thể cưỡng lại. là một món khá hấp dẫn và bổ dưỡng.

Trên đây là chia sẻ những cách làm sữa chua bằng sữa ông thọ đơn giản. Chỉ cần dành một chút thời gian rảnh rỗi hay ngày cuối tuần, bạn có thể dễ dàng thực hiện món sữa chua bổ dưỡng này cho cả gia đình thưởng thức.