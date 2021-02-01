Hướng dẫn cách làm sữa chua xoài thanh mát, chua dịu nhẹ – ngọt đúng chuẩn

2 hộp sữa chua không đường

500gr xoài chín (xoài đã được gọt vỏ)

Hũ đựng sữa chua (bằng thủy tinh hay nhựa đều được). Hoặc bạn cũng có thể dùng túi thực phẩm để làm sữa chua túi)

Dụng cụ để làm sữa chua vị xoài

Nồi

Cây đánh trứng/ muôi đánh trứng

Thùng ủ sữa chua (nên lựa chọn các loại thùng xốp có lót vải dày để giữ nhiệt độ ấm trong các hũ sữa).

+ Các bước làm sữa chua vị xoài

Để làm sữa chua xoài, bạn chỉ cần tiến hành với những bước đơn giản. Mặc dù vậy, để đạt hiệu quả cao nhất, bạn cần chú ý đến các bước cùng những lưu ý cần thiết. Với các sản phẩm đồ uống từ sữa chua, cần tiến hành đúng cách để tránh bị hư.

Bước 1: Sơ chế xoài

Lọc lấy thịt quả và loai bỏ hạt

Chọn xoài chín, to, thịt mọng để làm sữa chua xoài ngon. Rửa sạch và gọt bỏ vỏ xoài. Tiếp đó, lọc lấy thịt quả và loai bỏ hạt.

Xoài được đem chia làm 3 phần nhỏ. Tiếp theo, xay khoảng 2/3 lượng xoài chín này cho thật nhuyễn. Đem lọc qua rây cho mịn, không còn chất xơ.

Đem phần xoài còn lại thái hạt lựu. Lưu ý lựa chọn với những quả xoài phần đầu cuống quả có độ cứng nhất định, không bị hư, nhũn. Để riêng phần xoài này và đem thái thành hạt lựu.

Bước 2: Pha sữa chua

Đây là khâu đóng vai trò rất quan trọng khi làm sữa chua xoài. Cho 1 lít sữa không đường vào nồi và đun nóng. Lưu ý cần khuấy đều để đảm bảo cho sữa không bị cháy khét hay khê.

Pha sữa chua là khâu đóng vai trò rất quan trọng khi làm sữa chua xoài

Đợi để nồi còn ấm với khoảng 60-70 độ C, hòa chung phần sữa đặc đã được chuẩn bị trước đó vào và khuấy đểu để hỗn hợp sữa chua được hòa tan.

Khi thấy hỗn hợp sữa đã hòa đều và tan hết, tắt bếp và vẫn giữ sữa ấm.

Phần tiếp theo là công đoạn trút sữa chua vào nồi sữa mới được tạo. Dùng dụng cụ để khuấy đều cho sữa chua mau tan hơn.

Khi hỗn hợp này đã được hòa quyện vào nhau, đổ tất cả phần xoài đã được xay mịn với phần xoài hạt lựu trên vào chung. Kết hợp khuấy kỹ, đảm bảo đều tay.

Bước 3: Làm sữa chua xoài

Lần lượt cho hỗn hợp sữa chua vừa được tạo vào trong các hũ/khay ủ. Tiếp theo, đặt những hũ sữa chua này vào nồi cơm điện. Đổ nước ấm vào hũ với mực nước ngập tới 2/3 hũ.

Tiến hành dùng dụng cụ khuấy đều để sữa chua tan thật kỹ

Để đảm bảo cho sữa lên men, đậy kín nắp nồi và ủ sữa chua trong thời gian trung bình từ 6 – 8 tiếng.

Khi thu được sữa chua lên men, bạn kiểm tra xem thành phẩm có vị chua thanh tự nhiên, sữa đảm bảo độ sánh mịn là đảm bảo yêu cầu.

Nhấc lấy các hũ sữa chua và để ra ngoài. Cho thêm đá hoặc cho vào tủ lạnh trước khi thưởng thức. Vậy là món sữa chua xoài thơm ngon đã được hoàn thành.

Lần lượt cho hỗn hợp sữa chua vừa được tạo vào trong các hũ/khay ủ

Để món ăn này có thêm hương vị, có thể cho thêm một số loại trái cây khác lên bề mặt sữa chua như: táo sắt hạt lựu, dâu tây, phô mai,… Với món sữa chua xoài này, chắc hẳn bạn sẽ được người thân xuýt xoa khi trổ tài.

+ Một số lưu ý để làm sữa chua xoài ngon hơn

- Thêm dứa sẽ giúp món sữa chua xoài này tăng thêm phần thơm ngon, hấp dẫn.

- Nếu không thích ăn chua thì có thể thêm vào ly sữa chua một ít sữa tươi có đường hoặc không đường theo ý thích. Với cách này, đồ uống sẽ giảm đi độ chua. Bên cạnh đóm ly sữa chua xoài còn thêm phần thơm ngon và béo ngậy hơn.

- Để lại vài miếng xoài và cắt thành hình trái lựu để trang trí phía trên. Ly sữa chua trông sẽ đẹp mắt hơn.

Thêm dứa sẽ giúp món sữa chua xoài này tăng thêm phần thơm ngon, hấp dẫn

- Nên lựa chọn những quả xoài chín tự nhiên để thu được ly sữa chua xoài có hương vị thơm ngon nhất. Qủa xoài có phần thịt chín và dày. Phần cuống cứng, không bị nhũn hay hư hỏng.

2. Làm kem xoài sữa chua từ sữa chua xoài

Bên cạnh những hũ sữa chua xoài mát, chúng ta có thể biến tấu để tạo nên những ly kem xoài, túi kem xoài mát lạnh giải nhiệt mùa hè.

Cụ thể cách làm kem xoài sữa chua từ sữa chua xoài:.

Bước 1: Chuẩn bị xoài, sữa chua

Chuẩn bị các nguyên liệu gồm: xoài chín, sữa chua xoài, sữa tươi, túi đựng kem hoặc khay kem

Các bước tiến hành:

Gọt vỏ xoài và lọc lấy thịt, đem xay nhuyễn, lọc qua rây để hỗn hợp sinh tố xoài mịn nhuyễn, không còn xơ ở thịt quả.

Gọt vỏ xoài và lọc lấy thịt, đem xay nhuyễn, lọc qua rây để hỗn hợp sinh tố xoài mịn nhuyễn

Hòa tan phần sinh tố này cùng với sữa chua đã chuẩn bị trước đó. Sau khi hòa xong,

Đem phần sinh tố này hoà tan cùng với phần sữa chua xoài đã có. Bảo quản hỗn hợp này trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút để hỗn hợp lắng lại với nhau.

Bước 2: Làm kem xoài sữa chua

Chuẩn bị túi kem và một chiếc phễu nhỏ. Cho phần kem xoài sữa chua này vào các túi kem và buộc chặt lại. Tùy theo ý thích mà bạn có thể dùng khuôn kem hoặc muốn tạo thành các viên kem.

Bảo quản các túi kem/ khuôn kem đã làm này ở ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Để kem ở ngăn đá tủ lạnh chờ đông và chờ khoảng 3-4 tiếng.

Khi kem đông, bạn có thể thưởng thức kem. Bảo quản kem trong tủ lạnh là cách giúp bạn có thể thưởng thức trong một thời gian dài mà không lo kem bị hỏng.

Kem xoài mát lạnh giải nhiệt mùa hè

3. Sữa chua xoài có tác dụng gì?

Sữa chua là thực phẩm lên men mang đến lợi ích tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe. Sữa chua cung cấp một lượng lớn lợi khuẩn giúp thúc đẩy tiêu hóa và tăng sức đề kháng, bảo vệ đường ruột. Sữa chua thích hợp với những người bị đầy hơi, no lâu hoặc táo bón.

Sữa chua cung cấp nguồn vitamin C dồi dào, có tác dụng ngăn ngừa bệnh tật, cải thiện hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, mang đến làn da khỏe mạnh, sáng mịn, làm chậm quá trình lão hóa.

Sữa chua xoài cung cấp nguồn vitamin C dồi dào, có tác dụng ngăn ngừa bệnh tật, cải thiện hệ miễn dịch

Sữa chua còn cung cấp nhiều calcium giúp trẻ phát triển chiều cao, ngăn ngừa bệnh loãng xương ở người trung niên.

Đặc biệt, sữa chua còn giúp giảm mỡ trong máu, tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ. Khi kết hợp dùng sữa chua với xoài còn cung cấp giàu vitamin A, E, C và chất xơ tốt cho sức khỏe.

4. Nên ăn sữa chua vào thời điểm nào tốt nhất?

Sau bữa ăn là thời điểm vàng để ăn sữa chua. Sau khi ăn, hoạt động co bóp mạnh của dạ dày sẽ khiến độ pH tăng lên, tạo nên môi trường tuyệt vời giúp tăng cường hoạt động của các lợi khuẩn có trong sữa chua và phát huy hiệu quả sức khỏe.

Nên dùng sữa chua tự làm tại nhà hết sau đó 1 tuần và bảo quản trong tủ lạnh.

Với cách làm sữa chua xoài đơn giản cùng nguyên liệu dễ kiếm vừa chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng làm được món thức uống giải khát hấp dẫn, thơm ngon, bổ dưỡng này cho gia đình thưởng thức.

Trên đây là hướng dẫn cách làm sữa chua xoài với những nguyên liệu đơn giản giúp bạn có thể thực hiện thành công món tráng miệng yêu thích cho cả gia đình. Bạn sẽ dễ dàng thu được thành phẩm tránh được những vấn đề như bị tách nước, dăm đá, không dẻo mịn… để thưởng thức mỗi ngày.