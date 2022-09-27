4 cách làm sữa chua dẻo cực đơn giản tại nhà, ai ăn cũng mê!

Đây là món ăn đã không còn xa lạ với các tín đồ ẩm thực. Sữa chua dẻo được biến tấu từ sữa chua truyền thống kết hợp với độ đặc quánh và vị mềm dẻo từ các nguyên liệu bổ sung. Chúng ta có thể thấy nhìn sơ qua sữa chua dẻo khá giống với kem, dễ dàng dùng dao cắt thành miếng vuông vắn đẹp mắt.

Cách làm sữa chua dẻo là chủ đề đang được nhiều chị em nội trợ yêu thích. Đây là món ăn được biến tấu từ sữa chua vị truyền thống, chúng rất thơm ngon và được các em bé mê mệt bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa mùi vị sữa chua truyền thống với độ mềm mềm, dẻo dẻo, khi ăn tan từ từ trong miệng rất lạ miệng.

Chúng ta có thể ăn sữa chua dẻo vào tất cả thời điểm trong ngày và thích hợp nhất là khi thời tiết nóng bức. Những lúc trời oi bức, chỉ cần thưởng thức một ly sữa chua dẻo là sẽ giúp mọi cảm giác khó chịu được xua tan. Mọi người có thể dùng thêm bột trà xanh, bột cacao hoặc các loại trái cây tươi để món ăn thêm đẹp mắt và ngon miệng.

Món ăn này sở dĩ được nhiều người yêu thích bởi hương vị dịu mát khác lạ và đặc biệt là rất thơm. Khi cắn một miếng sữa chua dẻo vào miệng, cảm giác mềm mềm, chua ngọt và béo nhẹ tan chảy trong miệng. Ngoài thu hút bởi hương vị, loại sữa chua này còn rất tốt cho sức khỏe , giúp làm đẹp da và duy trì vóc dáng hoàn hảo.

2. Nên ủ sữa chua dẻo bao lâu, ủ bằng gì là tốt nhất?

Về cách ủ sữa chua dẻo, đúng nhất là dùng gelatine để tạo độ dẻo mịn, nhưng cũng có người thay thế bằng bột rau câu. Gelatine hoặc bột rau câu đều có thể cho vào trước hoặc sau khi sữa chua đã lên men. Với những ai bận rộn không có nhiều thời gian để lên men sữa chua thì có thể chọn cách mua sữa chua ngoài tiệm về và chỉ việc “biến hóa” nó thành sữa chua dẻo mà thôi.

Thời gian ủ sữa sữa chua dẻo dao động từ 4-12 giờ tùy theo lượng men và nhiệt độ ủ

Thời gian ủ sữa sữa chua dẻo dao động từ 4-12 giờ tùy theo lượng men và nhiệt độ ủ. Tuy nhiên, đừng nên ủ quá lâu với nhiệt độ thấp vì có thể làm cho sữa chua dẻo bị loãng mất ngon.

Nếu độc giả đang phân vân phải ủ sữa chua dẻo bằng gì thì đừng lo lắng. Những công thức làm sữa chua dẻo mà chúng tôi hướng dẫn dưới đây đều được ủ bằng nồi cơm điện, bất cứ ai cũng có thể thực hiện tại nhà và vẫn đảm bảo hương vị chuẩn nhất.

3. Công thức làm sữa chua dẻo

+ Cách làm sữa chua dẻo truyền thống

Công thức này không hề phức tạp mà giá thành lại rẻ hơn nhiều so với việc đi mua sữa chua làm sẵn. Mùi vị của sữa chua dẻo truyền thống phần lớn phù hợp với tất cả mọi người từ trẻ em đến người cao tuổi.

Sữa chua dẻo truyền thống

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 500ml sữa tươi không đường

- 100ml sữa đặc

- 1 hũ sữa chua không đường

- 20g gelatin

Các bước thực hiện:

- Đầu tiên hãy cho sữa tươi và sữa đặc vào nồi khuấy đều ở lửa vừa, đun đến khi sữa nóng lên ở khoảng 50-60 độ C.

- Tiếp đó, bạn chỉ cần cho thêm sữa chua không đường vào hỗn hợp sữa trên và khuấy đều.

Đổ bột gelatin vừa ngâm vào nồi sữa chua và khuấy đều

- Kế đó, bạn cần chuẩn bị phần bột gelatin: Đổ bột gelatin vào bát, cho thêm 2 thìa nước vào và để yên trong vòng 5 phút cho bột nở. Sau khi bột gelatin đã được nở đủ, bạn trực tiếp cho vào nồi sữa chua và khuấy đều.

- Sau khi đã hoàn tất khâu pha chế thành phần sữa chua dẻo, bạn đổ hỗn hợp sữa chua vừa hoàn thành vào một chiếc hộp đã được khử trùng và đậy nắp lại.

- Tiếp đến là công đoạn ủ sữa chua, bạn chuẩn bị sẵn nồi cơm điện, sau đó cho hộp sữa chua trên vào và đổ nước ấm vào (sao cho ngập ⅔ hộp sữa chua), sau đó tiến hành ủ trong 6-8 tiếng là được nhé.

- Sau khi đã được ủ đủ thời gian, bạn chỉ việc lấy sữa chua ra khỏi nồi và đem bảo quản ở mát tủ lạnh khoảng 3 tiếng để sữa chua đông lại.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cắt sữa chua thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn là có thể thưởng thức ngay món sữa chua dẻo thơm ngon rồi nhé.

Cắt sữa chua thành những miếng vừa ăn

Sữa chua dẻo vị truyền thống đạt yêu cầu khi thành phẩm có dạng mềm mịn, trắng và dẻo. Các chị em có thể cho rắc thêm lớp bột cacao lên trên bề mặt bánh để visual trông hấp dẫn hơn nhé và thơm ngon như ở ngoài tiệm luôn nhé!

+ Cách làm sữa chua dẻo trái cây

Sẽ chẳng có gì tuyệt vời bằng việc được thưởng thức một ly sữa chua dẻo dẻo kết hợp trái cây tươi mát vào những ngày thời tiết nóng bức thế này. Không những vậy, cách làm sữa chua dẻo vị trái cây không hề khó thực hiện, bạn chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu và làm theo cách sau đây thôi nhé:

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 400ml sữa tươi không đường

- 100ml sữa đặc

- 1 hũ sữa chua không đường

- 200ml nước cốt dừa

- 30g đường cát trắng

- 15g gelatine

- Phần trái cây: Chuẩn bị tùy thích, rửa sạch và thái miếng mỏng. Một số loại trái cây phổ biến có thể kết hợp cùng sữa chua dẻo là: dâu tây, kiwi, cam, xoài, táo,…

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, bạn ngâm bột gelatine vào một cốc nước lạnh trong khoảng 5 phút cho gelatin mềm ra. Nếu không dùng gelatine thì có thể thay thế bằng bột rau câu.

- Tiếp đó, lần lượt cho sữa tươi không đường, sữa đặc, nước cốt dừa vào nồi rồi khuấy đều và đun lửa nhỏ, cho tới khi sữa ấm trong khoảng 50-60 độ C thì bạn có thể tắt bếp rồi nhé.

- Kế đến, bạn cho gelatin đã được ngâm mềm và sữa chua cái vào hỗn hợp trên và khuấy đều cho các nguyên liệu hòa quyện.

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho hỗn hợp vừa tạo thành vào hũ (đã được khử trùng) và ủ trong vòng 6-8 tiếng.

- Sau khi ủ đủ thời gian, bạn lần lượt xếp các loại trái cây nhẹ nhàng lên trên mặt sữa chua và tiếp tục bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh thêm từ 5-6 tiếng nữa là hoàn tất nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc mang thành phẩm ra và thưởng thức ngay thôi nào!

Sữa chua dẻo trái cây

Mùa hè oi bức như này, được cầm trên tay ly sữa chua dẻo vị trái cây thơm ngon để thưởng thức thì còn gì bằng?! Không chỉ giúp xua tan nhanh nắng nóng mà còn rất tốt cho sức khỏe nữa. Cách tự làm này cũng hết sức đơn giản, tiết kiệm lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nữa, các chị em nhất định phải thử nhé.

+ Cách làm sữa chua dẻo Đà Lạt

Những ai đã từng đến Đà Lạt chắc chắn sẽ không thể quên hương vị sữa chua dẻo ngọt thanh, chua nhẹ kết hợp cùng phô mai béo ngậy thơm lừng. Cách thực hiện món sữa chua dẻo Đà Lạt này cũng rất đơn giản, chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu quen thuộc và học ngay công thức thực hiện đơn giản.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 lít sữa tươi không đường

- 200ml sữa đặc

- 1 hộp sữa chua không đường

- 6 viên phô mai con bò cười hoặc 100g phô mai các loại

Các bước thực hiện:

- Đầu tiên, cho lần lượt sữa tươi, phô mai và sữa đặc vào nồi, khuấy đều cho sữa tan.

- Tiếp theo, đun hỗn hợp đến khi sữa và phô mai ấm (50-60 độ C) thì tắt bếp.

- Kế đó, đổ hỗn hợp trên vào rây lọc và cho thêm 1 hũ sữa chua cái vào khuấy đều chung.

- Sau đó, cho hỗn hợp vừa hoàn thiện vào từng hũ nhỏ và ủ trong nồi nước ấm trong khoảng 6-8 tiếng tiếng (lưu ý là nước phải ngập ⅔ hũ sữa chua nhé).

- Cuối cùng, bạn bảo quản các hũ sữa chua đã ủ ở ngăn mát tủ lạnh thêm khoảng 4-6 tiếng, sau đó mang ra cắt thành những miếng vừa ăn là được rồi nhé.

Sữa chua dẻo Đà Lạt

Chỉ với vài bước đơn giản cùng các nguyên liệu dễ tìm, chúng ta đã có thể thưởng thức một ly sữa chua dẻo phô mai chuẩn vị Đà Lạt ngay tại nhà. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể cho thêm trái cây, bột cacao hoặc trà xanh lên trên mặt sữa chua dẻo để hương vị và visual thêm phần hấp dẫn nhé.

+ Cách làm sữa chua dẻo bằng bột thạch rau câu

Bên cạnh nguyên liệu truyền thống là gelatin để tạo độ “núng nính” và dẻo chua sữa chua, bạn hoàn toàn có thể sử dụng bột rau câu để thay thế nhé. Thành quả tuyệt vời đến độ sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!

Nguyên liệu cần cẩn bị:

- Sữa tươi có đường: 300ml

- Sữa chua: 1 hộp

- Sữa đặc: 1 hộp

- Bột thạch rau câu: 20g

- Đường kính: 1 thìa

Các bước thực hiện:

- Trước tiên, bạn chuẩn bị 1 chiếc nồi lớn thật sạch, sau đó lần lượt cho sữa tươi có đường và 1 hộp sữa chua vào rồi khuấy đều hỗn hợp.

- Kế đó, bạn tiếp tục cho thêm 1/3 lon sữa đặc hỗn hợp sữa trên và khuấy thật đều cho hỗn hợp tan hết.

- Đến đây thì bạn nhanh tay trộn bột thạch rau câu với đường, sau đó đổ vào nồi sữa đang nóng rồi khuấy đều để bột thạch không bị vón cục là đạt.

- Tiếp đó, tiếp tục cho thêm ½ bát con nước lọc vào nồi, đun nhỏ lửa và vẫn tiếp tục khuấy đều tay trong vòng 5-6 phút nữa rồi mới tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn đổ hỗn hợp sữa chua vừa nấu qua 1 cái rây để loại bỏ những cặn sữa vón lại và cho vào khay hoặc tô đã được khử trùng, rồi đóng nắp lại là đã xong khâu tạo hình rồi đó.

- Tiếp theo là đến quy trình ủ sữa chua, bạn đặt các hộp sữa chua vào trong nồi cơm điện, đổ thêm nước đến ngang lưng hộp, sau đó đậy nắp lại và bật chế độ giữ ấm. Nếu không muốn sữa chua quá nóng và hỏng không đông được, bạn có thể xếp các hộp sữa chua vào thùng xốp, đậy kín lại rồi phủ chăn bông lên trong vòng 8 tiếng là được nhé.

- Sau cùng, khi sữa chua đã lên men, bạn lấy khay sữa ra rồi bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh thêm khoảng 2-3 tiếng trước khi ăn để sữa chua đặc lại và mát hơn, đem lại cảm giác ngon miệng hơn khi ăn nhé.

Sữa chua dẻo với bột thạch rau câu tại nhà, chẳng cần gelatin!

Cũng giống như 3 cách làm trên, khi thưởng thức, bạn chỉ cần cắt sữa chua dẻo thành từng khúc vuông nhỏ vừa ăn, sau đó xếp ra đĩa và rắc lên lớp bột cacao hoặc matcha, hay kết hợp với các loại trái cây đều “ngon mắt ngon miệng” miễn bàn nhé!

4. Những lợi ích của sữa chua dẻo đối với sức khỏe

+ Tăng cường miễn dịch

Vi khuẩn sống lactobacillus casei có nhiều trong sữa chua rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Hơn nữa, sữa chua còn chứa nhiều các vi sinh vật probiotic giúp hạn chế các vi sinh vật bất lợi gây rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng đường ruột.

Vi khuẩn sống lactobacillus casei có nhiều trong sữa chua rất có lợi cho hệ tiêu hóa

+ Ổn định cân nặng

Ăn sữa chua thường xuyên có thể giúp cơ thể tiết ra ít Cortisol hơn, từ đó giúp các acid amin dễ dàng đốt cháy chất béo, làm giảm kích thước vòng eo. Ngoài ra, việc ăn sữa chua thường xuyên còn giúp cung cấp thêm canxi cho cơ thể, qua đó hạn chế sản xuất chất béo, giúp ổn định cân nặng.

+ Bổ sung vitamin

Trong sữa chua dẻo có chứa nhiều vitamin B12 và các khoáng chất rất có lợi cho cơ thể. Vitamin B12 là nguồn dinh dưỡng cần thiết để bổ sung năng lượng, duy trì bổ sung dưỡng chất vào các tế bào máu. Ngoài ra, sữa chua còn có chứa Canxi, Natri, Kali, photpho, vitamin D,…

+ Phục hồi thể lực sau tập luyện

Sữa chua cũng là giải pháp bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể sau quá trình tập luyện cao độ. Ăn sữa chua không chỉ giúp bạn no lâu cho đến bữa ăn chính mà chúng còn chứa nhiều protein giúp bổ sung các hao hụt thể chất sau quá trình tập thể dục.

+ Giảm các cholesterol xấu

Đồ ngọt hay chất béo có mặt trong các loại thức ăn chiên xào có thể tạo ra cholesterol có hại cho sức khỏe. Chúng ta có thể giảm bớt lượng cholesterol xấu bằng cách sử dụng sữa chua thường xuyên. Các vi khuẩn có lợi trong món ăn này có thể giúp lấy đi và giảm mức độ cholesterol xấu, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch.

+ Làm đẹp da cho phái đẹp

Tác dụng của sữa chua không chỉ thể hiện về mặt sức khỏe, mà chúng còn rất tốt trong các vấn đề làm đẹp da của chị em phụ nữ. Chúng ta có thể dùng sữa chua để làm mặt nạ dưỡng ẩm, làm trắng da, tẩy da chết hay trị mụn, chữa nám da đều rất hiệu quả.

Hy vọng bài viết trên đã giúp các chị em nội trợ biết thêm cách làm sữa chua dẻo đơn giản tại nhà. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian hay công sức là chúng ta đã có thể đãi cả gia đình một món ăn vặt thơm ngon, bổ dưỡng đâu nhé. Chúc các chị em trổ tài làm sữa chua dẻo thành công nhé!