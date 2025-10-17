Hoàng Tử Thao phát livestream cho fan xem đám cưới, tặng quà 'khủng' cho khách mời đến dự

Tối 16/10, đám cưới của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương tiếp tục diễn ra. Dàn sao khủng của Cbiz như NingNing (aespa), Đinh Chân, Nghiêm Hạo Tường, Khương Triều - Mạch Địch Na. Lưu Vũ Ninh... đã dành thời gian đến chúc phúc cho đôi tân lang tân nương.

Mới đây, lễ cưới của nam ca sĩ Hoàng Tử Thao và ca sĩ Từ Nghệ Dương đã chính thức diễn ra tại Bắc Kinh, thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ. Dù được tổ chức kín đáo, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết, song nam ca sĩ vẫn phát trực tiếp một phần buổi lễ để fan cùng chung vui 

Theo truyền thông Trung Quốc, không gian tiệc cưới được thiết kế theo chủ đề “Ngôi sao đại dương”, sử dụng nhiều loài hoa với gam màu tươi sáng để tạo nên không khí lãng mạn. Cặp đôi quyết định bỏ qua các nghi thức truyền thống, thay vào đó là tổ chức theo phong cách tiệc hiện đại, mang lại cảm giác trẻ trung và năng động. 

Hoàng Tử Thao phát livestream cho fan xem đám cưới, tặng quà 'khủng' cho khách mời đến dự - Ảnh 1Hoàng Tử Thao phát livestream cho fan xem đám cưới, tặng quà 'khủng' cho khách mời đến dự - Ảnh 2Hoàng Tử Thao phát livestream cho fan xem đám cưới, tặng quà 'khủng' cho khách mời đến dự - Ảnh 3

Đặc biệt trong buổi lễ, nam ca sĩ đã tặng cho vợ mình một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ, khiến cô dâu Từ Nghệ Dương không giấu nổi sự phấn khích. Hình ảnh cô vui vẻ khoe nhẫn với khách mời nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, một số ý kiến trái chiều lại xuất hiện, cho rằng bộ vest dài của Hoàng Tử Thao trông “thiếu sang trọng” và tổng thể buổi lễ thiếu đi sự ấm cúng.

Trước các ý kiến này, nhiều khán giả đã lên tiếng giải thích rằng buổi tiệc ban ngày chỉ là phần chụp ảnh và gặp gỡ, còn nghi lễ chính được tổ chức vào buổi tối và không công khai với truyền thông. 

Hoàng Tử Thao phát livestream cho fan xem đám cưới, tặng quà 'khủng' cho khách mời đến dự - Ảnh 4Hoàng Tử Thao phát livestream cho fan xem đám cưới, tặng quà 'khủng' cho khách mời đến dự - Ảnh 5Hoàng Tử Thao phát livestream cho fan xem đám cưới, tặng quà 'khủng' cho khách mời đến dự - Ảnh 6

Một điểm đáng chú ý khác là quà tặng dành cho khách mời. Sau khi tiệc cưới kết thúc, nhiều người tham dự đã chia sẻ hình ảnh về những món quà “khủng” từ vợ chồng Hoàng Tử Thao. 

Bộ quà gồm hàng hiệu, thiết bị công nghệ cao và mỹ phẩm xa xỉ, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ về độ chịu chi của nam ca sĩ. Nhiều fan bình luận hài hước rằng “đi đám cưới Hoàng Tử Thao chẳng khác nào trúng thưởng hàng hiệu”.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương công khai hẹn hò vào năm 2024. Cặp đôi tiến triển nhanh chóng khi cầu hôn và đăng ký kết hôn trong cùng năm, liên tục trở thành tâm điểm truyền thông mỗi khi xuất hiện cùng nhau. 

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Chiều 15/10, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đồng loạt đăng tải ảnh cưới trên Weibo. Từ Nghệ Dương thống nhất concept, chỉ đăng hình diện cùng một lễ phục được chụp ở khuôn viên một căn biệt thự.

