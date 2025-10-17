Cháy tiệm tạp hóa lúc rạng sáng ở TP.HCM, 3 người thoát kịp chạy thoát thân

Đời sống 17/10/2025 11:59

Đến 10 giờ 30 ngày 17/10, Công an phường Trung Mỹ Tây cùng Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy tiệm tạp hóa trên đường Dương Thị Mười.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến gần trưa 17/10, Công an phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy tiệm tạp hóa xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Cụ thể, khoảng 0 giờ, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ bên trong tiệm tạp hóa nên hô hoán, tìm cách cứu chữa. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, giấy, hàng hóa tiêu dùng nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đặc bao trùm căn nhà.

Nhiều người dùng bình chữa cháy mini và xà beng để cạy cửa cuốn tiếp cận bên trong nhưng bất thành. “Chúng tôi cố gắng mở cửa để xịt bình dập lửa nhưng khói và sức nóng quá mạnh, phải chạy ra ngoài vì sợ nổ gas”, một nhân chứng kể.

Cháy tiệm tạp hóa lúc rạng sáng ở TP.HCM, 3 người thoát kịp chạy thoát thân - Ảnh 1
Khói lửa dữ dội bốc lên từ tiệm tạp hóa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong đám cháy, thi thoảng phát ra những tiếng nổ lớn khiến người dân quanh khu vực hoảng sợ, di tản tài sản ra khỏi nhà. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM huy động lực lượng đến hiện trường, chia nhiều hướng dập lửa, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản trong tiệm tạp hóa bị thiêu rụi, hai căn nhà liền kề bị ảnh hưởng.

Ban đầu, vụ cháy khiến khoảng 12 m2 trên tổng diện tích gần 40 m2 tiệm tạp hóa bị ảnh hưởng. Ba người bên trong các căn nhà lân cận thoát kịp ra ngoài.

Cháy tiệm tạp hóa lúc rạng sáng ở TP.HCM, 3 người thoát kịp chạy thoát thân - Ảnh 2
Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong tiệm tạp hóa bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo người dân, chủ tiệm có mặt tại hiện trường và bị thương nhẹ ở chân do giẫm phải mảnh chai vỡ, đã được đưa đi sơ cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.

Chiều 16/10, trung tá Nguyễn Văn Biên, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị đã cứu hộ thành công một du khách người nước ngoài bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (P.Nha Trang).

