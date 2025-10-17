Va chạm với ô tô tải ở Hà Nội, nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Đời sống 17/10/2025 10:43

Buổi sáng định mệnh 17/10, khi đang đạp xe đến trường, một bé gái lớp 9 học ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) không may va chạm với xe tải tại nút giao Ngọc Hồi – Vành đai 3.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 6h50 ngày 17/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Ngọc Hồi - Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội) khiến 1 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên đang di chuyển theo hướng đi đường Đỗ Mười, đến gần cổng bến xe Nước Ngầm (phường Yên Sở) thì va chạm với một học sinh điều khiển xe đạp đi cùng chiều.

Sau cú va chạm, nữ sinh tử vong tại chỗ, xe đạp bị biến dạng.

Theo thông tin từ hận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Yên Sở để giải quyết vụ tai nạn.

Va chạm với ô tô tải ở Hà Nội, nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, vào thời điểm trên bé gái điều khiển xe đạp theo hướng từ Ngọc Hồi lên Giải Phóng, khi qua nút giao trên đã va chạm với xe tải mang BKS: 89H-084.XX đang rẽ phải vào hướng đường Đỗ Mười. Hậu quả, xe tải đã cuốn xe đạp và bé gái vào gầm dẫn đến tử vong tại chỗ.

"Bé gái học lớp 9 tại phường Hoàng Liệt, thời điểm xảy ra va chạm vẫn đang đeo cặp trên vai đạp xe đến trường", nhân chứng chia sẻ.

Lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 xác nhận vụ việc và cho biết: "Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng, sau khi xảy ra ngoài việc phối hợp với cơ quan điều tra, đơn vị cũng tăng cường lực lượng phân luồng giao thông".

Hiện nguyên vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tắm biển Nha Trang lúc mưa lớn, du khách nước ngoài bị cuốn ra xa

Tắm biển Nha Trang lúc mưa lớn, du khách nước ngoài bị cuốn ra xa

Chiều 16/10, trung tá Nguyễn Văn Biên, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị đã cứu hộ thành công một du khách người nước ngoài bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (P.Nha Trang).

