Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày?

Dinh dưỡng 16/10/2025 16:30

Rau diếp cá là loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ giúp tăng hương vị cho món ăn, rau diếp cá còn được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Giá trị dinh dưỡng của rau diếp cá

Rau diếp cá là loại cây thân thảo, ưa ẩm, có mùi tanh đặc trưng. Theo y học hiện đại, trong rau diếp cá chứa hợp chất decanoyl-acetaldehyd - có khả năng kháng khuẩn mạnh, giúp ức chế các loại vi khuẩn như tụ cầu, liên cầu, phế cầu, bạch hầu và E.coli.

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, rau diếp cá còn giàu vitamin A, B, canxi, sắt, kali, chất xơ và protein, giúp bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.

Tác dụng của rau diếp cá

Với giá trị dinh dưỡng dồi giàu như trên, rau diếp cá có tác dụng đối rất lớn với cơ thể con người, cụ thể:

Rau diếp cá có tác dụng trị mụn: Chị em phụ nữ thường lựa chọn rau diếp cá trị mụn, vì nó có thể sẽ nhanh chóng giúp nốt mụn bớt sưng, đau và hạn chế tình trạng thâm đen do mụn.

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp kiểm soát cân nặng: Ngoài những tác dụng trên, nước rau diếp cá có tác dụng kiểm soát cân nặng, phù hợp cho những người ăn kiêng, chống béo phì. Vì vậy, rau diếp cá có tác dụng giảm mỡ dư thừa trong cơ thể, kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Rau diếp cá giúp lợi tiểu, giải độc cơ thể: Những người bị tiểu rắt, tiểu buốt nên ăn rau diếp cá để lợi tiểu. Từ khả năng lợi tiểu, rau diếp cá còn giúp thải trừ các độc tố, thanh lọc cơ thể.

Điều trị bệnh viêm phổi và các bệnh nhiễm trùng: Rau diếp cá có thể được dùng để hỗ trợ điều trị viêm phổi hoặc chữa các bệnh liên quan đến nhiễm trùng vì nó có thành phần kháng khuẩn.

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá có tác dụng trị bệnh tiểu đường: Trong rau diếp cá chứa có ethanol và thành phần chống tiểu đường, có khả năng ổn định lượng đường trong máu ở cơ thể con người.

Tăng cường sức đề kháng cho con người: Ăn rau diếp cá một cách hợp lý có thể giúp cho con người tăng cường được hệ miễn dịch, kích thích sản sinh ra các tế bào bạch huyết, từ đó giúp cơ thể con người luôn khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng cho mọi lứa tuổi từ trẻ đến già.

Có nên ăn rau diếp cá hằng ngày?

Rau diếp cá là thực phẩm lành tính, ít gây tác dụng phụ. Tuy nhiên, loại rau này có tính hàn, nếu ăn quá nhiều có thể gây lạnh bụng, đau dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa - đặc biệt với người có cơ địa yếu.

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nên ăn rau diếp cá ở mức vừa phải, có thể dùng xen kẽ cùng các loại rau thơm khác. Nếu muốn sử dụng hàng ngày hoặc dùng như một vị thuốc, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc Đông y để tránh những tác dụng không mong muốn.

Rau diếp cá có nhiều công dụng nhưng dùng sai cách sẽ mang đến 4 tác hại không mong muốn

Rau diếp cá có nhiều công dụng nhưng dùng sai cách sẽ mang đến 4 tác hại không mong muốn

Rau diếp cá tốt cho sức khỏe nhưng nếu dùng sai cách có thể gây rối loạn tiêu hóa, suy giảm sinh lý, gây mất nước cho cơ thể.

