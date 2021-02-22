Đúng ngày mai thứ Ba 23/2/2021: 3 con giáp này cuộc đời lên hương, làm gì cũng thắng, tài lộc ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 22/02/2021 05:38

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng ngày thứ Ba, 23/2/2021, 3 con giáp may mắn sau chính thức bước sang trang mới của cuộc đời, tài vận bùng nổ khiến cho không ít người phải thèm thuồng, mong ước.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khéo léo và tài hoa, mềm mỏng trong "ứng nhân xử thế" nên được người khác giới yêu thương và giúp đỡ nhiều.

Theo tử vi Tân Sửu, vào ngày thứ Ba 23/2, Mão nhận được sự giúp đỡ đặc biệt từ một người vô cùng quan trọng với họ, giúp họ nhanh chóng vượt qua những bế tắc trong công việc để gặt hái những thắng lợi bội thu.

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Người tuổi Mão sẽ gặp thắng lợi bội thu - Ảnh minh họa: Internet

Đến cuối chiều, vận đỏ tiếp nối, Thần Tài theo chân họ về nhà, mang theo vô khối tiền bạc khiến Mão chỉ cần ung dung ngồi nhà tận hưởng mà không cần lo toan, vất vả ngược xuôi gì, làm việc gì cũng thuận lợi và tốt đẹp.

Người tuổi Mão nên tranh thủ cơ hội hiếm có này để đổ tiền đầu tư, kết hợp làm ăn với đối tác, khi đó thành công sẽ đến trong tầm tay. Cần lưu ý, hãy suy xét kỹ xem khoản làm ăn hợp tác này có đến từ người đáng tin không nhé!

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này tha hồ hưởng tài lộc trong ngày tuổi của mình. Mệnh tuổi làm lợi cho mệnh ngày, nên từ sáng sớm, Dần đã nhận được tin vui bất ngờ từ công việc.

Công lao vất vả của họ đã được ghi nhận và có thành quả, giờ là đến lúc họ được đền đáp. Người tuổi Dần sẽ được thăng quan tiến chức lên vị trí cao hơn, dưới một người nhưng trên hàng nghìn người, quyền cao chức trọng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, những người tuổi Dần cũng cần cẩn trọng, tránh đi xa, hạn chế ra đường đề phòng nhiều bất chắc có thể xảy ra trong ngày này.

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Dần tha hồ tận hưởng tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đang trải qua những ngày tháng vinh hoa, phú quý. Công việc thuận lợi, may mắn, tiền tài dư dật khiến họ mua nhà, mua xe đổi đời trong chốc lát.

Thứ Ba, 23/2, Mùi tiếp tục tận hưởng vận son của mình. Sau một số biến cố trong những ngày cuối năm, nếu họ tiếp tục vững tin vào công việc và không ngừng cố gắng, việc kinh doanh sẽ cho kết quả tốt đẹp, mua may bán đắt, mua một bán mười, lời lãi quá nhiều khiến con giáp này phải ngỡ ngàng.

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Mùi có tiền tài dư dật - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đi làm trong công ty thì đây là những tháng ngày "cây cho trái ngọt". Những cố gắng của bạn sẽ được cấp trên nhìn nhận, chắc chắn bạn sẽ được sếp tăng lương, đồng thời còn nhận thêm một khoản tiền thưởng khổng lồ, đủ cho cả năm ăn tiêu rủng rỉnh, không phải nghĩ gì về chuyện tiền nong.

Chúng ta hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho ba con giáp may mắn này.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.

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