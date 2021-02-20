Đúng Rằm tháng Giêng, 3 con giáp sau chính thức đổi vận, lộc tài bùng nổ, tiền vàng 'gánh mỏi vai'

Tâm linh - Tử vi 20/02/2021 13:52

Chỉ đến Rằm tháng Giêng này thôi, ba con giáp may mắn sau sẽ đổi thời đổi vận, giàu có tột bậc, tiền vàng "gánh mỏi vai".

Tuổi Thân

Rằm tháng Giêng là thời khắc thiêng liêng của con giáp may mắn này. Bởi đến ngày này, lộc tài bất ngờ tìm đến, họ chỉ cần ngồi không cũng hái ra tiền.

Tiền bạc cứ vậy chạy đến chật nhà chật két, khiến họ tha hồ mua nhà sắm xe.

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May mắn rực rỡ đến với con giáp tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Với những người đam mê kinh doanh thì hãy tận dụng ngay vận may quý hiếm này, mạnh dạn đầu tư, mở rộng chi nhánh… Chỉ cần kiên nhẫn, không đầu hàng trước khó khăn, con giáp may mắn tuổi Thân sẽ thành công vượt bậc, lãi mẹ đẻ lãi con, cuối năm chắc chắn suất đại gia Tân Sửu. 

Tuy nhiên, người tuổi Thân cũng cần cẩn trọng giữ gìn sức khỏe, đặc biệt các bệnh về xương khớp như đau lưng, đầu gối… 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhanh nhẹn, thông minh, hiểu tâm lý của người khác nên vô cùng thành công trong công việc của mình. Theo tử vi Tân Sửu 2021, chỉ qua Rằm tháng Giêng thôi, con giáp này gặp vận đỏ như son, công danh sự nghiệp thay đổi kinh ngạc, bất ngờ phất lên như diều gặp gió.

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Người tuổi Mão đón nhận cuộc sống giàu sang, sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

May mắn này còn kéo dài tới nửa đầu năm Tân Sửu, giúp con giáp này có một cuộc sống trọn vẹn, khiến cho người đời không khỏi ganh ghét đố kỵ.

Tuy nhiên, tử vi năm mới cho biết, người tuổi Mão cần cẩn trọng để tránh gặp kẻ tiểu nhân vì ghen ghét đố kỵ mà bày trò hãm hại. Lời ăn tiếng nói phải hết sức thận trọng, trong công việc cần người tư vấn kỹ lưỡng để tránh những rắc rối về sau.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cũng có những ngày tháng rực rỡ trong những ngày đầu năm Tân Sửu này. Họ bất ngờ nhận được một món quà lớn có thể là trúng số độc đắc, hoặc nhận được khoản lì xì lớn từ cấp trên, hay một khoản tiền "trên trời rơi xuống" từ người thân lâu năm gặp lại. 

Tài lộc cứ vậy sinh sôi nảy nở khiến con giáp này chính thức bước vào vinh hoa phú quý, tiền bạc như nước, nhà xịn xế sang đợi sẵn.

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Người tuổi Thìn gặp vận đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tháng Giêng này cũng là thời điểm bước ngoặt với người tuổi Thìn cả về tiền tài và tình duyên. Một niềm vui lớn đang chờ họ, có thể là một đám cưới ngọt ngào như mơ đang chờ đón họ.

Nếu đã có gia đình, thì năm nay họ sẽ có tin vui, con cái ngoan ngoãn thành đạt, vợ chồng yêu thương, quý mến nhau, gia cảnh sum vầy hạnh phúc.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo cho bạn đọc.

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