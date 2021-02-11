Mùng 1 Tết, tránh xa 5 ĐIỀU kiêng kỵ sau, thần tài đến quấn chân, ngồi nhà tiền tự bay vào két

Tâm linh - Tử vi 11/02/2021 23:56

Theo quan niệm của người xưa, nếu bạn phạm phải điều kiêng kỵ ngày mùng 1 Tết thì vận đen có thể sẽ theo bạn trong cả năm. Do đó, bạn cần nhớ 5 điều kiêng kỵ sau để tài lộc năm mới ùa vào đầy nhà nhé.

Ngày mùng 1 Tết là khoảng thời gian vô cùng thiêng liêng và quan trọng với mỗi gia đình người Việt, nên trong ngày này mọi việc cần làm hết sức thận trọng, tỉ mỉ và chỉn chu. Mỗi người cũng phải giữ tâm trạng tươi vui để chào đón năm mới.

Không khóc lóc

Nếu bạn khóc ngày mùng 1 Tết thì sẽ báo hiệu cả năm bạn gặp chuyện buồn khổ, nước mắt không ngừng rơi, có thể có mất mát và chia ly xảy ra với gia đình bạn.

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Không nên rơi nước mắt trong những ngày đầu năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Do đó năm mới, bạn hãy cười thật nhiều, vui vẻ và phấn khởi thì ắt tài lộc sẽ đến với bạn.

Không cho ai xin nước và lửa

Lửa tượng trưng cho nhiệt huyết và sự may mắn. Còn nước tượng trưng cho lộc tài, tiền bạn. Nếu bạn cho nước cho lửa ở ngày đầu năm mới này thì chẳng khác gì bạn đã cho đi sự may mắn và tài lộc của mình.

Vì vậy nếu ai đó xin bạn hai thứ này bạn hãy từ chối khéo léo tế nhị để tránh rắc rối cho cả năm.

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Không nên cho ai xin nước hay xin lửa để tránh vận đen trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Không vay tiền, cũng không trả nợ

Nếu bạn vay tiền ai đó thì cả năm bạn sẽ luôn rơi vào nợ nần, túng thiếu, mượn người này vay người kia. Còn bạn mang tiền trả nợ cho ai đó, có nghĩa là bạn đã chi tiền đầu năm thì chắc chắn trong cả năm này, tiền cứ vậy rời xa bạn, có thể phải chi tiêu nhiều hoặc bị mất trộm mất cắp, tiền tài hao tổn. Vì vậy các bạn nên hết sức lưu ý nhé.

Không làm rơi vỡ đồ vật

Đồ vật vỡ, sứt mẻ sẽ kéo theo vận đen trong cả năm, có thể là sự tan vỡ, khổ đau nào đó sẽ đến với bạn.

Ngày Tết, chị em phụ nữ liên tục ở trong bếp nấu nướng và dọn dẹp nên việc va chạm bát đũa khiến đổ vỡ là việc khó tránh khỏi. Các chị em hay nhờ con trẻ, con cháu trong nhà giúp đỡ nên hãy nhắc các bé cẩn thận nhé.

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Chị em cần tránh rơi bát đĩa trong ngày mùng 1 Tết - Ảnh minh họa: Internet

Tránh vấp ngã

Theo quan niệm về ngày Tết của người xưa, họ xem vấp ngã là dấu hiệu của trục trặc, bất ổn cho cả năm. Do đó, chẳng việc gì bạn phải vội cả, cứ bình tĩnh thư thả rồi mọi bình yên sẽ đến với bạn. 

Trên đây là các điều kiêng kị ngày mùng 1 Tết mà chúng ta cần cố gắng để không xảy ra. Nếu tránh được hết, một năm mới nhiều tài lộc đang chờ bạn rồi đó.

 (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.

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