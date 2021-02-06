Sau rằm tháng Giêng, những con giáp sau sẽ trở thành đại gia Tân Sửu, cục tiền to rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 06/02/2021 22:03

Những con giáp may mắn sau sẽ có một năm Tân Sửu hạnh phúc bất ngờ: Tiền bạc nhiều vô kể, chính thức bước vào cuộc sống đại gia, nhà lầu xe hơi, đất đai vài mảnh.

Tuổi Tý

Theo tử vi Tân Sửu, con giáp may mắn này sẽ có một năm thành công vượt trội. Chỉ qua Tết, vận may nhào đến, muốn trốn cũng không được, chỉ việc ngồi nhà hưởng thụ.

con giap may man 1
Tuổi Tý may mắn, tiền vào chật két - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc với người tuổi Tý liên tục sinh sôi nảy nở, mua đất mua nhà thì tăng giá vùn vụt, kinh doanh thì trúng quả đậm, làm một vụ tiêu mười vụ không hết. Thần tài vào nhà con giáp tuổi Tý cứ quyến luyến không rời. Thật là những ngày tháng tuyệt vời của con giáp này.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết rõ, con giáp tuổi Mão sắp bị cục tiền to rơi trúng đầu, có thể là lợi nhuận của một vụ làm ăn nào đó.

Người tuổi Mão chân chất hiền lành, năm nay lại được quý nhân phù trợ, nên mọi việc hanh thông, hưởng cuộc sống vương giả, ăn mấy đời không hết.

Con giáp may mắn tuổi Mão nên tận dụng vận may này để tiếp tục đầu tư kinh doanh, tiền tài chắc chắn sẽ không ngừng tăng lên, chỉ việc rong chơi sắm nhà lầu xe sang.

con giap may man 2
Người tuổi Mão nên tận dụng cơ hội tốt để kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Qua tết Tân Sửu, thần tài bám riết lấy con giáp này. Người tuổi Tỵ đã có một năm vất vả, long đong, lận đận và đây chính là giai đoạn họ gặt hái thành quả. Những dự án họ làm, sau giai đoạn thu hồi vốn, giờ mới đến lúc sinh lời, không phải là ít mà rất nhiều. Tiền bạc cứ vậy chạy vào két chật cứng.

Cuộc sống của người tuổi Tỵ cũng thay đổi một cách rõ rệt, bước sang một trang mới tốt đẹp, tiền bạn rủng rỉnh tiêu hoài không hết, nhà cửa cao sang lộng lẫy.

Tuổi Dậu

Con giáp này nổi tiếng bởi sự chăm chỉ, cần mẫn, làm việc hết mình, đương nhiên thành công đến với họ là điều dễ hiểu và tiền tài đi với thành công của họ.

con giap may man 3
Tiền tài đến với Sửu nhanh chóng và bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm Tân Sửu, con giáp may mắn này bắt đầu bước sang thời kỳ đắc tài đắc lộc, tiền nhiều đếm không xuể. Tử vi 12 con giáp cũng chỉ rõ, con giáp này cần hạn chế tiêu pha phung phí, chú ý đổ tiền đầu tư để tiền sinh lợi, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.

 (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.

'Cuộc yêu' bất ngờ trước ngày ly hôn khiến tôi hoảng loạn và sau đó tỉnh ngộ: Hôn nhân chưa bao giờ là tất cả

'Cuộc yêu' bất ngờ trước ngày ly hôn khiến tôi hoảng loạn và sau đó tỉnh ngộ: Hôn nhân chưa bao giờ là tất cả

Chuyện hai vợ chồng ly hôn đã được chúng tôi chuẩn bị cả tháng nay. Nhưng khi ngày ấy đến sát nút, thay bằng cảm giác vui mừng thì tôi lại rơi vào hoảng loạn sợ hãi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang tử vi Tân Sửu 2021 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở