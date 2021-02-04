Vừa nhận tiền thưởng Tết, chồng bất ngờ khi vợ tung chiêu MOI TIỀN quá ‘chuẩn’, đúng bài gái khôn

Tâm sự gia đình 04/02/2021 11:24

Tết đến rồi, nhiều đức lang quân có tiền thưởng Tết nhưng lại đưa cho vợ nhỏ giọt, nhằm dành tiền mua sắm riêng, phục vụ sở thích cá nhân của mình. Phụ nữ thông minh đừng lo, bởi với 5 chiêu này, các chị sẽ moi sạch số tiền này của chồng.

Dò la tiền lương thưởng của chồng

Đây là việc đầu tiên bạn nên làm nếu muốn lấy tiền của anh ta. Có thể qua đồng nghiệp, vợ đồng nghiệp hay tìm hiểu tình hình hiện tại công ty rồi so sánh với những năm trước mà bạn dò la được số tiền thưởng Tết năm nay.

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Tôi ngỡ ngàng khi chồng giấu tiền thưởng Tết với tôi - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng hiền lành sẽ thật thà khai hết cho bạn. Nhưng không ít người có 10 chỉ khai 5, khai 6. Vì vậy, phụ nữ cần dò la tình hình để biết được mức độ thành thật của chồng. Khi chắc chắn anh ta vẫn còn khoản bí mật cất riêng thì chị em bắt đầu ra chiêu tiếp.

Ngọt ngào nhất có thể

Chẳng có gì có thể lay động người đàn ông bằng sự ngọt ngào của người vợ. Phụ nữ thông minh sẽ biết dành những lời có cánh cho chồng, nấu những món ngon mà anh thích, tạo không khí thân thương tình cảm trong gia đình. Ngay cả trong “chuyện ấy” cũng cần lãng mạn, nếu có tuyệt chiêu nào chị em hãy tung ra hết.

Buông lời than vãn nhẹ nhàng

Cái Hoa bạn em vừa mua cái đầm xinh ghê, em muốn mua mà giá hơi cao nên thôi vậy?”;  “Chắc phải nghĩ đến chuyện đổi xe đạp cho con thôi anh, em thấy hơi bé với con”; ”Ôi, cứ nhoáng cái lại đến kỳ đóng học phí ấy của con ấy nhỉ”, “Cả năm qua nhà mình dành dụm được ít quá”….

Vài lời trên thôi nhưng chắc chắn chồng bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi đưa tiền thưởng Tết cho bạn. 

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'Chiếc túi này em thích mà chưa mua được anh à', bạn có thể tâm sự với chồng điều này  - Ảnh minh họa: Internet

Nói thẳng tình hình tài chính

Nếu tất cả những cách trên mà không hiệu quả thì sao nhỉ? Vậy chỉ còn cách là bạn nói thẳng với chồng về tình hình tài chính gia đình, rằng Tết này, bạn phải biếu nội ngoại bao nhiêu, mua đồ Tết hết bao nhiêu, tiền tàu xe, tiền tiết kiệm trong tháng…

Nếu chồng bạn hiểu thực tế, hiểu hoàn cảnh gia đình, anh ta sẽ không thể thờ ơ được nữa.

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Thay đổi cách sống sẽ khiến phụ nữ đẹp hơn trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi cách sống

Trong cuộc sống gia đình, bản thân phụ nữ cũng cần xem lại cách sống của mình, để hoàn thiện bản thân hơn. Bạn đừng sống hoang phí, mua sắm thả ga rồi dùng không hết, uổng phí. Nhưng cũng đừng quá ki bo, tiết kiệm, dè xẻn trong việc biếu xén gia đình nhà chồng hay chi tiêu trong gia đình.

Nếu mọi thứ đều được bạn chi tiêu hợp tình và hợp lý thì chẳng có lý do gì mà chồng bạn lại giấu đi số tiền thưởng Tết mà không đưa cho bạn. 

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