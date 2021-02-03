Gặp người đàn ông có nét tướng HAI VỢ này, phụ nữ yêu mấy cũng nên bỏ, đau một lần rồi thôi

Tâm linh - Tử vi 03/02/2021 11:40

Nếu trót yêu người đàn ông có nét tướng đại kỵ này, bạn nên dứt khoát chia tay, bởi tính cách con người này không mấy tốt đẹp, hôn nhân hợp rồi tan với anh ta cũng không có gì bất ngờ.

Nốt ruồi ở đuôi mắt

Người đàn ông sở hữu nốt ruồi này thường có lợi thế về hình thức bên ngoài, lại thêm tính cầu kỳ, bảnh bao, chải chuốt trong ăn mặc nên anh ta được nhiều cô gái yêu thương quý mến.

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Nốt ruồi đuôi mắt và giữa hai mắt đều không tốt với số mệnh của người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Do luôn có phụ nữ vây quanh, nên anh ta rất khó giữ lòng chung thủy với bạn đời của mình được. Ngoài ra, những người đàn ông có nốt ruồi đuôi mắt lại thường không có bản lĩnh vững vàng nên càng dễ bị dòng đời xô đẩy đến nhiều thói hư tật xấu khiến gia đình tan nát.

Nốt ruồi giữa 2 mắt

Vị trí ngay gữa hai mắt chính là cung phu thê của người đàn ông. Đàn ông sở hữu nốt ruồi ngay giữa cung phu thê thường khắc khẩu với vợ, khiến vợ chồng không ngừng cãi nhau, việc bé xé ra to, cuộc sống hôn nhân vì vậy vô cùng mệt mỏi.

Chưa kể những người đàn ông này thường có tính trăng hoa, vì vậy hạnh phúc gia đình lại càng khó giữ gìn hơn.

Đàn ông có tóc xoăn bẩm sinh

Những người đàn ông này có tính tình lãng mạn, họ có năng khiếu về thơ, văn hay ca hát nên sức hút với người khác giới là rất lớn. Ông trời lại cho họ một tâm hồn ủy mị, yếu đuối, dễ đổi thay nên ngay cả khi lấy vợ rồi, họ vẫn có xu hướng đi tìm niềm vui mới. Vì vậy việc ho có người khác ngoài bạn chỉ là sớm muộn mà thôi.

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Đàn ông không có nếp nhăn ở đuôi mắt thường đa tình - Ảnh minh họa: Internet

Đuôi mắt không nếp nhăn

Nếu người đàn ông đã 35 tuổi mà đuôi mắt không hề có nếp nhăn chân chim thì đích thị anh ta là kẻ đa tình rồi. Họ có thể một lúc yêu được nhiều người, nhưng chẳng có ai là thực lòng cả. Với những người đàn ông này, tốt nhất phụ nữ đừng giao cuộc đời mình cho họ.

Lông mày mọc loạn xạ

Kiểu đàn ông này không coi trọng phụ nữ, họ xem phụ nữ như là thú vui hay kẻ hầu người hạ nhất thời mà thôi. Những người đàn ông này thường làm ăn khó khăn dễ kéo theo phá sản, nợ nần, vì vậy vợ con thường khổ lây. Tình cảm gia đình vì vậy không được trọn vẹn, dễ tan nát mỗi người một phương.

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Phụ nữ nên tránh xa những người đàn ông có nét tướng đại kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nét tướng đại kỵ của người đàn ông. Các cô gái hãy cẩn thận khi lựa chọn chồng để cuộc đời được may mắn và bình yên.

 (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.

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