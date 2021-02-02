Gia Lai cần tập trung thành lập bệnh viện dã chiến tại trung tâm tỉnh, công suất 200 giường

Xã hội 02/02/2021 21:51

Tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Gia Lai diễn biến phức tạp. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu, Gia Lai tập trung thành lập một bệnh viện dã chiến tại trung tâm của tỉnh để đáp ứng nhu cầu cấp bách của tình hình hiện tại.

Tại cuộc họp trực tuyến chiều nay, ngày 2/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dịch bệnh Covid-19 lần này diễn biến phức tạp, chủng biến thể mới lây lan nhanh, nên quan điểm lần này trong phòng chống dịch của chúng ta là phải làm thật nhanh, thật mạnh và dứt khoát.

Tại cuộc họp, tình hình dịch bệnh của Gia Lai được quan tâm đặc biệt. Hiện cả tỉnh đã có 13 ca dương tính SARS-CoV-2, dịch bệnh đã lan ra 3 huyện. Trong khi đó, công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại đây còn gặp nhiều khó khăn.

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Công tác chống dịch của Gia Lai khẩn cấp - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, công suất xét nghiệm của Gia Lai mới chỉ đạt 200 mẫu/ngày. Trong khi đó, mấy ngày qua tỉnh đã lấy mẫu, truy vết 1.007 trường hợp. Do đó Gia Lai phải nhờ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ, nâng năng lực xét nghiệm lên 700 mẫu/ngày.

Riêng ngày mai, 3/2, Gia Lai có khoảng 1.500 mẫu người nhà, bệnh nhân và nhân viên y tế sẽ được lấy hết mẫu xét nghiệm. 

Trước tình hình trên, Bộ trưởng cũng bày tỏ băn khoăn về việc Gia Lai gửi mẫu quá trễ trong khi yêu cầu phải truy vết nhanh hơn tốc độ lây lan của virus biến thể. 

Trong khi đó, bệnh viện Đa khoa Gia Lai, bệnh viện lớn nhất của tỉnh, hiện đang được đề nghị phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19 đã khám tại bệnh viện.

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Công tác khử trùng diệt khuẩn tại Gia Lai

Bộ trưởng yêu cầu Gia Lai cần nhanh chóng thành lập bệnh viện dã chiến trước tình hình cấp bách trên. “Ngay ngày mai (3/2), Bộ Y tế sẽ cử đoàn công tác của Bộ và các cán bộ y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cho Gia Lai. Bộ Y tế cũng sẽ cử đội truy vết của Đà Nẵng lên Gia Lai hỗ trợ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ Y tế sẽ cấp đủ cả máy móc, trang thiết bị, máy thở cần thiết cho bệnh viện dã chiến tại Gia Lai để chống dịch.

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Từ khóa:   Ngăn chặn dịch covid 19 Gia lai chống dịch

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