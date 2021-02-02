Đầu năm 2022, Việt Nam dự kiến hoàn thiện thử nghiệm, sản xuất, lo đủ vắc xin tiêm cho cộng đồng

Đây là thông tin vui về vắc xin Covid-19 được Thứ trưởng bộ Y tế Trần Văn Thuấn đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay, ngày 2/2.

Trước tình hình dịch bệnh leo thang căng thẳng tại Hà Nội và một số tỉnh, vấn đề vacxin Covid 19 trở thành điểm nóng được quan tâm tại cuộc họp báo.

Theo Thứ trưởng bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Việt Nam đã ký hợp đồng với công ty AstraZeneca, công ty dược phẩm đa quốc gia Anh-Thụy Điển. Theo đó trong năm 2021, hơn 30 triệu liều vắc xin phòng chống Covid-19 sẽ về đến Việt Nam.

Việt Nam sẽ nhập 30 triệu liều vắc xin trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cũng theo Thứ trưởng, hiện tại, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến tình hình nhập khẩu đang gặp khó khăn do Liên minh Châu Âu thực hiện chính sách hạn chế xuất khẩu, do đó Việt Nam sẽ tiến hành đàm phán mở rộng nguồn cung sang các nước khác như Nga và Mỹ.

Bên cạnh việc nhập khẩu, việc nghiên cứu và sản xuất vắc xin trong nước cũng sẽ được đẩy mạnh. Cụ thể, trong nước đang thử nghiệm với vắc xin của Công ty sinh phẩm y tế, dự kiến cuối 2021 đầu năm 2022 có vắc xin trong nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cam kết: "Cùng với vắc xin ngoại nhập thì trong nước sẽ hoàn thiện thử nghiệm, sản xuất, chúng tôi cho rằng có thể lo đủ vắc xin tiêm cho cộng đồng".

Nghiên cứu vắc xin trong nước được đẩy mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, do nguồn cung còn hạn chế, nên những đối tượng như các bác sĩ đầu tuyến chống dịch, cán bộ y tế, người cao tuổi, các cán bộ ngoại giao, người có bệnh nền sẽ được ưu tiên trước trong việc sử dụng vắc xin.

Chính phủ cũng khuyên người dân cần tránh tâm lý hoang mang, dao động, không chủ quan, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh.

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